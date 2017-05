Atención, Presidente Alberto

Nuestra comprensión de los partidos políticos de Belize siempre ha sido que el Presidente es el tercer funcionario más poderoso en estos partidos, después del Líder y al Líder Adjunto. Entonces, el ardiente y fanático Alberto August, presidente del gobernante Partido Democrático Unido (United Democratic Party, UDP), ocupa una posición muy alta en el partido político que está invicto en las elecciones de Belize desde septiembre de 2003.

Debido al incidente de tráfico la víspera de Navidad que convenció a uno de los co-anfitriones UDP de Radio WAVE, Alfonso Noble, de tomar unas vacaciones prolongadas, el Sr. August ha estado sentado al menos un día a la semana como co-anfitrión del show matutino de Radio WAVE.

Durante las últimas semanas, el presidente Alberto se ha estado volviendo histérico con respecto al abogado, el senador Eamon Courtenay, miembro del Senado del Partido Unido del Pueblo (PUP), que ha sido uno de los abogados de lord Michael Ashcroft durante muchos años y cuyo padre, Vernon Harrison, fue acusado de robar $3.34 millones de la Junta de Seguridad Social. Además, Eamon Courtenay es también conocido por ser muy cercano al Líder de la Oposición del PUP, el Honorable John Briceño. Estas son las razones de la aversión de August al Senador Eamon.

Hay dos abogados en el Comité del Senado que han estado interrogando a los testigos en relación con el informe de la Auditora General sobre el corrupto Departamento de Inmigración. Aldo Salazar, el presidente del Comité del Senado, es un abogado, pero es una persona nombrada por el UDP cuyo interrogatorio el presidente August, no ha considerado obviamente tan hostil o tan peligroso como el interrogatorio del abogado de prestigio, Eamon Courtenay.

August se calentó hasta el punto en que personalmente asistió la semana pasada a la sesión del Comité del Senado en el edificio de la Asamblea Nacional, y comenzó a acosar a Courtenay de diferentes maneras, lo que hizo que el abogado le pidiera al presidente Salazar que lo retiraran. Esto se hizo. No sabemos si el presidente del UDP, August, había estado acompañado de algún refuerzo el miércoles pasado, 10 de mayo.

El Sr. August regresó a la galería de la Asamblea Nacional el miércoles 17 de mayo, y esta vez fue acompañado por el Sargento de Armas del UDP en la Cámara de Representantes, Brian “Yellowman” Audinett, Allan Kelly, y tres o cuatro más matones del gobierno. El presidente August y su grupo comenzaron a hostigar y molestar al señor Courtenay, lo que llevó al presidente Salazar a pedirles que callaran y luego suspendió el interrogatorio del ex ministro de Inmigración, Elvin Penner, representante UDP de la división Cayo Noreste entre 2008 y 2015, a media mañana.

Creemos que el Senador Salazar le pidió al Presidente August y a su grupo que salieran del edificio, pero sólo había un oficial de policía asignado a la investigación del Senado, y fue débil en llevar a cabo las instrucciones de Salazar, y fue entonces cuando el señor Alberto August hizo lo que resultó ser un gran error. La sangre se le había subido a la cabeza. Se negó a sacar a sus tropas de la galería y, al negarse, hizo de la situación una noticia que atrajo a la gente de las cámaras en la sección de medios de comunicación, incluido el camarógrafo del Canal 7, el camarógrafo de PLUS TV y la redactora en jefe de Radio/Televisión KREM, la gran Marisol Amaya.

Lo que vimos en video y escuchamos en audio fue que Audinett apedreó al camarógrafo de PLUS TV con una pluma, se acercó al camarógrafo del Canal 7 y lo amenazó, luego amenazó a la Srta. Amaya en un intercambio verbal, le quitó el teléfono que ella estaba usando para tomar video de la acción, y amenazó con destrozarlo en el suelo. El video con Marisol siendo asaltada, legalmente hablando, no refleja bien en absoluto en el portador del mazo de la Cámara. En el momento en que esto sucedía, ella anunciaba en vivo en Radio KREM que un oficial de policía (no sabemos si era el mismo oficial que había sido desafiado por el grupo del Presidente August) la ayudó y la protegió.

Marisol Amaya se ha convertido en una superestrella del periodismo en Belize en los últimos años. Ella es una dama valiente y con clase. Kremandala está consternado por lo ocurrido en el edificio de la Asamblea Nacional el miércoles por la mañana.

Absolutamente culpamos al presidente del UDP, Alberto August. Esta fue su misión personal. Estaba a cargo de los soldados políticos del UDP. El grupo de August violó la santidad y el protocolo del edificio de la Asamblea Nacional y la audiencia del Comité del Senado. Audinett irrespetó a una dama que hacía su trabajo y seguía su profesión.

La respuesta del Departamento de Policía fue inepta, hasta el punto de suscitar preguntas y suscitar sospechas. La persona que debe dar un informe de la actuación de la policía a los periodistas que hacían su trabajo y que fueron amenazados y agredidos es el Presidente del Comité del Senado, Aldo Salazar. La razón por la que lo que sucedió el miércoles por la mañana fue tan grave fue porque se trataba de una operación dirigida por el tercer oficial más poderoso en el gobernante UDP.

No queremos reaccionar de manera exagerada ante esta muestra de comportamiento irresponsable y peligroso por parte del partido gobernante. Queremos darles a los periodistas trabajadores en Belize tiempo para organizarse, deliberar y responder a este asalto a su profesión. Confiamos en que los periodistas que trabajan en Belize defenderán su derecho a ejercer su profesión sin amenazas y agresiones contra sus personas físicas y equipo caro y delicado. Después de todo, Belize es una democracia parlamentaria que respalda la libertad de prensa.

Por otro lado, uno podría haber visto venir algo como el incidente de este miércoles por la mañana. En el momento de la huelga de maestros en octubre del año pasado, el presidente del UDP, Alberto August, tomó la ley en sus manos en Santa Elena, Cayo. Dirigió a un grupo que rompió la cerradura y la cadena en la entrada de una escuela primaria cuyo director y maestros apoyaban la huelga de su sindicato, el Sindicato Nacional de Maestros de Belize. El comportamiento en Santa Elena del Presidente del UDP recibió poca publicidad, ya que sucedió fuera de los centros de prensa. Pero, el incidente debería haber sido expuesto y analizado. De haberlo hecho, el Sr. August podría haber pensado dos veces antes de entrar en el edificio de la Asamblea Nacional el miércoles como si fuera Napoleón Bonaparte.

Al final del día, aquellos que están más alto que el Sr. August en el UDP auto-justo, y tales son sólo dos, probablemente tendrán que hacerse algunas preguntas serias. Es decir, si asumimos que el Presidente August no estaba siguiendo algunas instrucciones. Si lo último es el caso, el problema es que dos pueden jugar el juego.

¡Poder al pueblo!