Belize – entre Guatemala y Cuba

El sistema educativo de Belize parece animar a los estudiantes de Belize a ignorar los asuntos regionales. Por lo tanto, este periódico ha luchado vigorosamente para informar al pueblo beliceño acerca de algunas realidades regionales que tienen un significado importante y continuo para el estatus y la soberanía de Belize. En este sentido, el discurso del Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump el viernes por la tarde ante la comunidad cubana de exiliados en Miami fue casi sensacional en sus implicaciones para Belize.

El presidente Trump habló muy duramente sobre el gobierno cubano y la revolución cubana. En los últimos dos años de su segundo mandato, el presidente Barack Obama había hecho intentos por mejorar el clima entre Estados Unidos y Cuba, pero varias iniciativas de Obama están siendo revertidas por Trump y, por supuesto, el Sr. Trump continuará el aplastante embargo estadounidense contra Cuba.

El presidente estadounidense John F. Kennedy había sido querido en Belize, porque era católico, la religión a la que pertenecía la mayoría de los beliceños y porque se sentía en Belize, que era de una mayoría negra en su población durante la presidencia de Kennedy, que Kennedy se mostraba solidario con la lucha de los derechos civiles de los negros norteamericanos liderada por el Dr. Martin Luther King, Jr. Kennedy había sido asesinado el 22 de noviembre de 1963 y su muerte fue lamentada durante decenios en Belize antes de que los beliceños comenzaran a enterase de promesas con respecto a Honduras Británica (Belize) que la administración Kennedy (de enero de 1961 a noviembre de 1963) había hecho al presidente guatemalteco, Ydigoras Fuentes, a cambio del apoyo de Guatemala a la invasión de la Bahía de Cochinos de abril de 1961 por exiliados cubanos.

En abril de 1968, cuando Estados Unidos lanzó sus sugerencias para la solución de la disputa anglo-guatemalteca en la forma de las Diecisiete Propuestas del abogado Bethuel Webster, los beliceños rechazaron esas propuestas violentamente. Las Propuestas de Webster pedían que Belize se independizara, pero como un estado satélite de Guatemala.

Con su tren de independencia en peligro de ser descarrilado debido al apoyo absoluto de Washington a Guatemala en su asunto del reclamo, el Premier George Price de Belize comenzó una enorme apuesta política. Al mantener conversaciones con los jóvenes abogados entrenados en Londres, Assad Shoman y Said Musa, Price amenazó su apoyo político interno, porque Shoman y Musa eran socialistas, y había un elemento extremista anti-comunista en Belize que fue alienado por esas conversaciones. De hecho, el Sr. Price estaba tan entusiasmado con las conversaciones (a finales de 1968, principios de 1969) que invitó a Shoman y a Musa (y su aliado UBAD, Evan X Hyde) a formar parte del listado del gobernante PUP para las elecciones municipales de la Ciudad de Belize de 1969. Su relación con Shoman y Musa le costó al Sr. Price parte de su apoyo de las empresas Católicas Romanas, que pasó a formar el Partido Liberal en 1972, pero el resultado positivo de la movida de Price hacia la izquierda fue que recibió apoyo total de Cuba para la Independencia de Belize, además del apoyo del presidente panameño, el General Omar Torrijos, el apoyo de Torrijos a Belize rompiendo el respaldo monolítico centroamericano al reclamo de Guatemala que había existido anteriormente.

Dos jóvenes oficiales nacionalistas del ejército guatemalteco, Marco Yon Sosa y Luis Turcíos Lima, habían dirigido una rebelión contra la presidencia de Ydigoras Fuentes a finales de 1960, principalmente por el hecho de que Fuentes permitió que Guatemala fuera utilizada como base de entrenamiento para la invasión de Cuba. Esa rebelión comenzó lo que fue una guerra civil de 36 años en Guatemala, de 1960 a 1996, y fue debido a los excesos militares de esa guerra civil que la oligarquía guatemalteca se convirtió en un estado paria en nuestra región. El presidente estadounidense Jimmy Carter se volvió tan nauseado por las masacres de civiles cometidas por el ejército guatemalteco hasta el punto de parar la asistencia militar estadounidense a Guatemala en 1977. Carter hasta llegó a apoyar la independencia de Belize a finales de 1980.

El clima regional en el que Belize se independizó en 1981 ha cambiado mucho. Desde el inicio de la elección de los gobiernos civiles en 1986 y el fin de la guerra civil en 1996, Guatemala ha tomado medidas decididas para corregir sus acciones y reforzar su imagen en la región. Belize esencialmente ha ignorado esas jugadas, a nuestro peligro nacional. El feroz ataque de Trump a Cuba probablemente significa que su administración será aún más pro-guatemalteca que las administraciones de Obama.

La diferencia ideológica entre Guatemala, inmediatamente al oeste de Belize, y Cuba, a unos pocos cientos de kilómetros al este, ha sido diametral. Guatemala se ha suscrito a un absoluto capitalismo neoliberal desde el derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954, mientras que Cuba se convirtió en un estado comunista después de la Revolución Cubana de Fidel Castro en 1959.

La diferencia entre Guatemala y Cuba, sin embargo, es más que ideología: es la etnicidad. La estructura de poder de Guatemala está dominada por una élite neo-europea que desprecia la mayoría indígena de Guatemala. Cuba tiene una gran población africana leal a la Revolución Cubana, mientras que los exiliados cubanos que odian a Castro en Miami son en su mayoría blancos. Al final del día, Donald Trump es un supremacista blanco, y él constantemente y con éxito acude a ese elemento en el electorado estadounidense.

No parece que la estructura de poder de Belize tenga un problema con la ideología económica de Guatemala, pero no hay manera de que Belize no tenga un problema con la intolerancia y la discriminación anti-indígena de Guatemala. De hecho, el reclamo guatemalteco a Belize siempre tuvo connotaciones racistas, porque Belize era mayoritariamente negro hasta 1980. Los generales de Guatemala solían referirse a la población de Belize como “los negros de Gran Bretaña”. Cuando Belize dejó de ser de mayoría negra en 1980, Belize se convirtió en mayoría africano/indígena. Estas son dos poblaciones que están oprimidas en Guatemala, cuyos aliados más cercanos en la época de la Guerra Fría fueron Israel y la Sudáfrica del apartheid, estados iconos para los supremacistas blancos.

La intención anunciada por Derek Aikman de organizar y movilizar a los beliceños en la diáspora debe ser apoyada por nacionalistas beliceños. Este debe ser el caso porque, si Belize va a sobrevivir como un estado soberano e independiente, necesitamos a toda nuestra gente en tracción, en casa y en el extranjero. El apoyo del gobierno estadounidense a Guatemala es un hecho: los beliceños deben encontrar una manera de llegar al pueblo estadounidense con la historia de nuestra lucha.

En conclusión, en una nota regional tangencial, pensamos que el racismo subliminal dentro del discurso de Donald Trump el viernes por la tarde podría influir aún más en las elecciones presidenciales de México. Por lo general, no es aconsejable apostar contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero el racismo de Trump está llevando al electorado mexicano a la izquierda, lo que pondría en peligro al candidato del PRI.

En 2017, los beliceños necesitamos estar informados sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y los tres países más importantes a este respecto son Guatemala, Cuba y México. Aprender un poco de español no haría daño. Éramos totalmente ignorantes en 1961. Esto tiene que cambiar. La ignorancia es la muerte.

¡Poder al pueblo!