Corrupción, colusión, amiguismo

Todos los gobiernos sufren un problema recurrente: el poder atrae personalidades patológicas. No es que el poder corrompe, sino que es magnético para el corrompible.

– Frank Herbert

No importa si se está hablando de un político, un magnate de la industria del entretenimiento, un director ejecutivo de un corporativo o un oficial de policía: otórgale demasiado poder a cualquier persona (o agencia gubernamental) y permítele a él o ella o a la entidad creer que son intocables, y que no serán responsables por sus acciones, y esos poderes eventualmente serán abusados??…

… Sin embargo, se necesita una cultura de derecho y una nación de ciudadanos dóciles, ignorantes y políticamente divididos para proporcionar los fundamentos de la tiranía.

Como descubrieron los investigadores Joris Lammers y Adam Galinksy, quienes están en el poder tienden a abusar de ese poder, pero también se sienten con derecho de abusar de él. “Las personas con poder creen que están justificadas en violar las reglas no solo porque pueden salirse con la suya, sino también porque sienten, en cierto nivel intuitivo, que tienen derecho a tomar lo que quieren.”

– extraído de un artículo de John W. Whitehead que aparece en el sitio web de CounterPunch y se reproduce en la edición del domingo 15 de octubre de 2017 del AMANDALA

Fueron hace menos de dos meses que se supo que el Informe Anual de la Auditora General para el año de abril de 2012 a marzo de 2013 había expuesto algunos chanchullos mayores en el Ministerio de Obras que implicaban casi un millón de dólares en llantas perdidas y el cuestionable gasto específico de $1.7 millones con un empresario de Belmopan especialmente favorecido detrás de una dudosa compañía llamada Special Effects.

El informe reveló que las llantas habían sido compradas del llamado Special Effects a precios mucho más altos de lo que se podía encontrar en los diversos puntos de venta de llantas en el país y que en un caso en que las llantas habían sido compradas más baratas con un competidor, las llantas fueron retornadas y el oficial público tendero fue ordenado a comprarlo del compinche de Belmopan.

Estos acuerdos especiales con Special Effects le habían costado cientos de miles de dólares al contribuyente beliceño, y cuando la Auditora General interrogó al Oficial Ejecutivo Principal en el Ministerio de Obras acerca de estos contratos sospechosos, sus respuestas fueron menos que abiertas o, a veces, simplemente no abiertas en absoluto.

Es Christopher Hitchens quien escribió una vez que “cada día se resta más y más de cada vez menos.” No estaba hablando de Belize, pero podría haber sido el caso. Cada día, las instancias de corrupción y los rumores y la percepción de la corrupción parecen tomar cada vez más de una psiquis beliceña ya golpeada, una suma socioeconómica ya reducida en un país similar a una casa en llamas.

Al igual que Moll Flanders, que robó de víctimas indigentes de un incendio en llamas, nuestro gobierno parece decidido a privar a los ciudadanos mientras están deprimidos, y en este caso, una y otra vez. O como Napoleon y Squealer, los mamíferos en Belmopan se han convertido en lo que solían condenar todo el tiempo. Las noticias de la corrupción oficial y la connivencia y el amiguismo parecen no tener fin, cada día que pasa convirtiéndose en una ocasión para ver qué departamento o ministerio del gobierno supera a los demás en la escalada de ese polo grasiento de la corrupción.

Fue con este telón de fondo, que llegaron las noticias de un contrato de $8 millones del Ministerio de Obras para pavimentar un poco más de una milla de la calle Fabers en Belize, provocando señal de alarma e inmediatamente causando a los beliceños que se preguntaran si este no era otro acuerdo ventajoso, solo meses antes de unas importantes elecciones municipales. No ayudó que al día siguiente, después de sonar las alarmas, el mencionado Ministerio envió un segundo comunicado de prensa tratando de justificar el costo del contrato, pero la consecuencia no intencionada es que parecían más sospechosas.

Y probablemente no ayudó en absoluto que el afortunado contratista fuera Imer Hernández, sobrino del ahora depravado viceprimer ministro Margarito Gaspar Vega.

Eso fue jueves y viernes de la semana pasada, y el sábado, nos recordaron de otro contrato de rehabilitación vial, esta vez en el municipio natal de Santa Elena del Ministro de Obras, René Montero. Firmado en agosto de este año, ese fue para un poco menos de 2 ½ millas por $7 millones. Más forraje para la percepción o alegación de que estos son contratos ventajosos para las elecciones municipales…

Ambos contratos combinados, o incluso cada contrato por separado, son posiblemente más de lo que GOB ha gastado en la construcción de viviendas durante todo su tiempo en el poder, y ciertamente más de lo que han estado dispuestos a gastar ayudando a personas que necesitan atención de diálisis, incluso cuando los números de aquellos en la lista de espera y aquellos que mueren siguen aumentando. Cuatro calles en total. 3 ½ millas. $15 millones combinados. A pesar de que hay cientos de calles en la Ciudad de Belize y los otros ocho municipios que necesitan desesperadamente atención y elevación.

En el caso del contrato de $8 millones de la Calle Fabers, se dice que es parte de la Fase 3 del Proyecto de Alivio de la Pobreza en el Sur. Se plantea la pregunta: ¿esta es la necesidad más apremiante en la Zona Sur de la antigua capital, donde la pobreza parece ir en aumento y el crimen y la violencia son nuestros “compañeros diarios.” ¿Podrían gastarse estos $8 millones más directamente en la gente en oposición a esta singular calle llamada Fabers Road? ¿Son los motivos desagradables?

Entonces, ¿quién se preocupa por los contribuyentes aquí? ¿El director ejecutivo? Nah. En un tiempo pasado, el Secretario Permanente habría podido poner sobre aviso al Ministro de que no puede utilizar la licitación selectiva para un contrato por encima de los $5 millones; que la Ley de Finanzas y Auditoría requiere que dichos contratos estén sujetos a un procedimiento de licitación abierto, y que tal violación podría significar prisión bajo la ley. Pero el Secretario Permanente ha sido reemplazado por el director ejecutivo (CEO por sus siglas en inglés) y todos los CEO son designados políticos que deben su alto nivel de vida a la misma directiva política a la que deberían resistir si un acto no está en el interés público.

¿Entonces quién? ¿La Oposición leal de su majestad? En nuestro sistema ellos pueden hacer ruido y pueden marchar todo lo que quieran, pero eso no revertirá la acción; las decisiones de los gobiernos en nuestro sistema son similares a los actos de Dios. Inmutables. No se pueden volcar. Además, esta Oposición no parece estar dispuesta a marchar tanto como pueda, o tan a menudo como probablemente deberían hacerlo. En el presente, nos ha quedado claro en la Calle Partridge que sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

Pero si queremos ser francos, queridos, tenemos algo de culpa en este juego.

Hemos permitido demasiado cada día. Hemos sido culpables de hacer la vista gorda ante muchas infracciones bajo este régimen porque habíamos aceptado colectivamente que la administración pasada fue tan vil como nunca antes. Y hemos sido indisciplinados; hemos sido seducidos por los halagos materiales. Es cierto que la pobreza es una condición real.

La pregunta que se decidirá en los próximos meses es si las personas continuarán aceptando la corrupción oficial o si defenderán a Belize. Si van a seguir siendo tolerantes con las malas acciones un poco más de tiempo o si han tenido suficiente.

No podemos estar seguros de qué será esa decisión; nuestra gente ha aprendido a ser cautelosas en lo que concierne a sus preferencias políticas, y es comprensible que así sea. Este gobierno no ha tenido miedo de actuar con malicia. Pero podemos afirmar que nuestro nación estado depende de que acertemos en lo correcto. Cada dólar que es robado es un dólar menos para acabar con la pobreza, y cada esquema de corrupción revelado es otra estaca en nuestras vidas colectivas.

El partido gobernante ha sido brillante al identificar la astilla en los ojos de sus opositores políticos, pero no han estado dispuestos a ver los tablones en sus propios ojos. ¿Pero podemos esperar algo mejor? Estos hombres y mujeres son los hijos de una cultura que les enseña que es su turno de comer, que la corrupción está bien siempre y cuando sean ellos los que coman. No podemos esperar que ejerzan sobre sí mismos la autoridad policial, ni el rojo, ni el azul.

Somos un pueblo herido. Hemos sido decepcionados una y otra vez. Nuestro espíritu está casi roto. Pero si vamos a seguir la amonestación de John W. Whitehead, “esta cultura de conformidad debe parar. El empoderamiento de los pequeños tiranos y los dioses políticos debe terminar,” no importa quién esté en Belmopan. La alternativa es la anarquía, y nadie quiere eso. De eso, estamos seguros. Está escrito.

¡Poder al pueblo!