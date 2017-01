De griegos y regalos

”Timeo Danaos et dona ferentes.” (Cuidado con los griegos que traen regalos.)

• THE AENEID (II, 49), Virgil

El cielo me dice que cuando él finalmente limpia todo el rasguño suelto alrededor de su ciudad natal y decide que necesita más espacio, su viejo tiene una pequeña conversación privada con él – le dice así:

”Hijo”, dice el anciano, “ahora vas a salir al mundo vasto y amplio para hacer tu propio camino, y es una cosa muy buena que hacer, ya que no hay más oportunidades para ti en este barrio. Lo único que siento”- dice- “es que no soy capaz de darte una gran cantidad de dinero, pero,” dice, “no teniendo papas que darte, ahora voy a apostarte a unos consejos muy valiosos, que personalmente recojo en mis años de experiencia andando por ahí, y espero y confío en que siempre tendrás presente estos consejos.

”Hijo”, dice el viejo, “no importa lo lejos que viajes, o lo inteligente que te vuelvas, siempre recuerda esto: Algún día, en algún lugar”, dice, “un hombre vendrá a ti y te mostrará una nueva cubierta de cartas en la que el sello nunca se rompe, y este tipo te ofrecerá apostarte que el gato de espadas saltará de esta cubierta y te rociará sidra en tu oído. Pero, hijo” -dice el anciano-, “no le apuestes, pues seguro que terminarás con un oído lleno de sidra.”

• THE IDYLL OF MISS SARAH BROWNBROWN, por Damon Runyon, Picador Books, 1975 (publicado por primer vez por Constable and Company, 1954)

El primer ministro de Belize que vio a través de lord Michael Ashcroft, por decirlo así, o no jugó su juego, en otras palabras, fue el Dr. Manuel Esquivel, y él no era un abogado. Después del Dr. Esquivel, nuestros dos primeros ministros, el Muy Honorable Said Musa y el Muy Honorable Dean Barrow, ambos han sido abogados eminentes. El registro de todos los contratos, acuerdos, liquidación y litigios que involucran al Gobierno de Belize, por un lado, y varias compañías y grupos de compañías de Ashcroft, por otro lado, muestra que el pueblo de Belize ha sido el perdedor durante los gobiernos de Musa y Barrow. Lord Ashcroft continúa ganando fallos de cientos y cientos de millones de dólares en varios tribunales, y aún así permanece en buen estado en Belize: nunca ha sido declarado persona non grata.

Los abogados nunca pierden casos, ya saben. Son sus clientes los que pierden. Los abogados siempre cobran sus honorarios. Durante estos años de Musa y Barrow, el pueblo de Belize siempre ha sido el perdedor en las disputas con Lord Ashcroft. En general, Belize debe miles de millones de dólares debido a préstamos y litigios durante las administraciones de Musa y Barrow. Lord Ashcroft ha terminado con mucho de ese dinero, Belize se ha vuelto más pobre por ello, y sin embargo no hay clamor contra el buen lord en Belize. Lo que tenemos, en cambio, es el gobernante Partido Democrático Unido (United Democratic Party, UDP) y el opositor Partido Unido del Pueblo (PUP) lanzando cargos entre sí. Alguien debe ser culpado por la grave crisis financiera de Belize, porque la gente de Belize está enojada. El UDP y el PUP se están culpando mutuamente: sus abogados afiliados políticamente, mientras tanto, se van riendo hasta el banco, como se dice. Es un buen trabajo si puedes conseguirlo.

¿Cómo llegamos a donde estamos hoy en Belize? En el presente caso esta semana que involucró más de $100 millones en fallos, la mayor parte de ello para lord Ashcroft, había habido decisiones a favor de lord Ashcroft hechas por un tribunal de arbitraje en Londres. El asunto se presentó entonces ante la Corte Caribeña de Justicia en Puerto España, Trinidad, donde la CCJ rechazó los fallos de Londres como “repugnantes al orden legal establecido de Belize”, “inconstitucionales, nulos y totalmente contrarios a las políticas públicas” y contra “las bases sobre las cuales se construye el Estado de derecho y la democracia en todo el Caribe”. Sin embargo, el asunto pasó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en Washington, donde se mantuvieron los fallos de Londres y, la decisión significa que el demandante que había entablado una demanda en los EE.UU. contra el Gobierno de Belize es capaz de hacer cumplir el laudo en los EE.UU. contra cualquier propiedad del Gobierno de Belize que está disponible para su ejecución”.

Ahora, cuando los laicos como nosotros consideramos estos procedimientos legales, lo que sobresale para nosotros, aparte del tamaño de las pérdidas de Belize, es el hecho de que Londres y Washington fallaron en contra de Belize: sólo el Caribe lo vio a nuestro modo. Salten alto, salten bajo, Londres y Washington son peces más grandes en el mar que Trinidad. Para repetir, estamos “hablando” conversación de laicos aquí. La bravata y grandilocuencia del primer ministro Barrow del miércoles no nos impresionan: Belize está en agua aún más caliente hoy.

El gobernante UDP ha estado desarrollando una mentalidad de asedio, ya que los retrocesos siguen más retrocesos. Pero sus familias de abogados siguen enriqueciéndose cada vez más. Aquí abajo en el suelo, nosotros los humildes laicos ahora tenemos que especular si todas estas derrotas “conjuntamente” tienen alguna implicación para nuestro Chiquibul y nuestro Sarstún. Se nos dirá, estamos seguros, que no hay nada de que preocuparnos, pero los ciudadanos no partidarios de Belize han llegado al punto en que creemos, por el contrario, que hay todo por qué preocuparnos.

Teóricamente e idealmente, la ley, mujer ciega y todo eso, se supone que no tiene nada que ver con el poder. Si usted hubiera sugerido lo contrario durante los días coloniales, entonces usted sería acusado de desacato a la corte o sedición. Pero muchas cosas han ocurrido en el Belize independiente a lo largo de los años que han desilusionado a los beliceños en lo que se refiere a la cuestión de la pureza jurídica.

En el caso Elvin Penner, especialmente, el Presidente del Tribunal Supremo ordenó específicamente al Comisionado de Policía que hiciera ciertas cosas, y la evidencia, según nuestro conocimiento, es que el Comisionado de Policía ignoró al Presidente del Tribunal Supremo. La conclusión del laico beliceño fue que debido a que Elvin Penner era un representante de área en el Gobierno de Belize, la ley lo trató de manera diferente a como la ley habría tratado a un mendigo en las calles.

Hay un dicho muy citado que aconseja, inténtalo y vuelve a intentarlo de nuevo, muchacho, tendrás éxito al fin. No creemos en este dicho. Hay algunos juegos que están amañados. Puede que no sea capaz de averiguar cómo se manipula el juego, pero si descubre que no puede ganar, debe permitir la posibilidad de que fue arreglado. Uno no puede seguir jugando un juego que sigue perdiendo.

¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que Belize tiene que encontrar una manera de dejar de jugar los juegos de lord Ashcroft, porque él siempre termina ganando. Puede ser, por ejemplo, que sus abogados británicos y estadounidenses sean superiores a los abogados de Belize. ¿Quién sabe? Todo lo que sabemos es que los resultados están siempre sesgados contra nosotros.

Es similar a cuando primero trajimos a los americanos grandes a competir en la carrera de ciclismo de Sábado de Gloria. Los resultados sugieren que el juego fue manipulado. Al principio, los beliceños no sabíamos cómo se había manipulado el juego, pero más tarde descubrimos que había algo llamado “dopaje”. La vida es real: hay que entender esto. Todo se vale en el amor y la guerra.

Si los beliceños no pueden ver ahora que estamos en una guerra, entonces continuaremos con nuestra ingenuidad PUDP. No importa qué político de Belize (o partido político), en última instancia, es el culpable, si se trata de Musa o si es Barrow, si es PUP o es UDP. En este momento, el jueves 12 de enero de 2017, todavía están sonriendo con lord Ashcroft, y nos ha llevado a los limpiadores. Nuestras espaldas beliceñas están contra la pared. Debemos ser realistas, Belize.

¡Poder al pueblo!