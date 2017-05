El interrogatorio de Penner

Hay dos cosas que sobresalieron para nosotros cuando escuchamos al Comité del Senado, interrogar al ex ministro de migración del Partido Democrático Unido (United Democratic Party, UDP), Elvin Penner, en el transcurso del miércoles, 10 de mayo de 2017.

Lo primero fue que no había necesidad de que el gobernante UDP atacara a la Auditora General Dorothy Bradley, personal y departamentalmente, como lo hicieron en las semanas y meses antes de que la opinión pública forzara una investigación sobre los asuntos de inmigración en Belize. El UDP se comportó de manera abusiva y deshonrosa hacia la Auditora General.

El hecho es que era muy conocido en los círculos políticos y empresariales, tanto nacionales como extranjeros, que existía una enorme demanda y existe en el extranjero, en gran parte en Asia y especialmente en China y Taiwán, para las visas de Belize, documentos de nacionalidad y pasaportes. Los Estados Unidos de América, la nación más poderosa del planeta tierra y vecina de Belize, ha señalado e indicado que hay tal demanda en los círculos terroristas. Washington ha expresado gran preocupación. La cuestión de las visas, los documentos de nacionalidad y los pasaportes de Belize es una cuestión gigantesca y muy pocos de nuestros funcionarios de inmigración han podido resistir los sobornos y las recompensas que les ofrecen las partes interesadas. Estos son hechos bien conocidos. ¿Por qué, entonces, no habría sido deseable dar seguimiento a los descubrimientos investigativos que la Auditora General y su personal habían hecho? Les diremos por qué no era deseable. Una investigación no era deseable porque el UDP se había enamorado tanto de sí mismo que sus líderes no estaban dispuestos a que cualquier suciedad documentada en la inmigración reflexionara sobre su gobierno. Mejor que la corrupción siga adelante que para que el gobierno de Barrow acepte cualquier culpa. Así fue que la señora Bradley fue vilipendiada, venenosa y vilmente.

La segunda cosa que resaltó para nosotros fue el hecho de que el procesamiento entusiasta, militante del Sr. Penner por COLA fue, en retrospectiva, mal concebido, porque le permitió decir a la investigación del Senado el miércoles que no tenía que responder a las preguntas sobre el escándalo del pasaporte del Ciudadano Kim porque ya había sido exonerado en los tribunales de cargos criminales. La acusación de COLA fue un alcance absoluto, condenado desde el principio, porque el Comisario de Policía había rechazado las órdenes del Juez Presidente para investigar el escándalo del Ciudadano Kim.

Creemos que la gente de Belize, sobre el terreno, está muy, muy enojada por el escándalo del Ciudadano Kim, por todas la irregularidades del Departamento de Inmigración y por la naturaleza desdentada de la Investigación del Senado. Al final del día, la realidad es que nosotros, que pensábamos que heredamos una nación después del autogobierno en 1964, no sólo nos habíamos convertido en una minoría de la población en el momento de la independencia en 1981, sino que ahora nos damos cuenta de que la nación de Belize ha sido tomada por inmigrantes asiáticos que compraron nuestros documentos, que ahora controlan a nuestros funcionarios electos, el Departamento de Policía y otro personal judicial, y que realmente no les importa un bledo cualquiera de nosotros de la “base” beliceña. Peor que eso, a ellos no les importa un bledo lo que pensamos. Compraron nuestro país, pero, lo que es más importante, somos nosotros mismos los que vendimos Belize. Esta es la lección de la investigación del Senado.

En última instancia, esto no tiene nada que ver con la política partidaria. PUP, UDP: cuando se trata de irregularidades de inmigración, son seis de una y media docena de la otra. Esto realmente tiene que ver, somete el periódico, con la manera en que los beliceños nos vemos como un pueblo y en qué autoestima nos mantenemos. Todos sabemos que Belize está experimentando una crisis existencial en el Chiquibul y en el Sarstún. Lo que los beliceños todavía tenemos que admitir es que estábamos vendiendo nuestras almas nacionales a invasores de sangre fría cuando vendíamos nuestros documentos de nacionalidad como pescado en el mercado. Esto fue una infamia hace treinta años; fue una infamia hace veinte años; y sigue siendo una infamia hoy.

El ataque del PUP contra Faber

El opositor Partido Unido del Pueblo (PUP) ha lanzado un ataque televisivo contra el vice-líder del Partido Democrático Unido (United Democratic Party, UDP) y viceprimer ministro, el Honorable Patrick Faber, que se centra en dos diferentes conjuntos de acusaciones de abuso de mujeres que implican el consumo de alcohol.

Este no es un material que no se ha transmitido antes, pero ahora se está utilizando de manera directa y destilada. Los altos ejecutivos del UDP están preocupados, y les diremos por qué. Los días están disminuyendo en cuanto al liderazgo de Dean Barrow. El UDP en este punto pretende que las elecciones municipales nacionales del próximo marzo sean una especie de canción gloriosa del cisne para el primer ministro Barrow, con lo cual él comenzaría la transferencia del poder del partido al Sr. Faber.

Si el PUP puede tener éxito con esta campaña de difamación contra Patrick, sin embargo, y sabemos lo delicado que ha llegado a ser el tema del abuso doméstico en Belize durante la última década, Faber sería el tercer sucesor propuesto al Sr. Barrow a ser deshonrado en menos de dos años. El primero fue el ex líder del UDP/el viceprimer ministro, el Honorable Gaspar Vega. Una serie de acontecimientos comenzaron cuando Vega fue reemplazado como Ministro de Recursos Naturales después de las elecciones generales del 4 de noviembre de 2015. En cuestión de meses, escándalo tras escándalo, Vega renunció a los puestos de vice líder y Vice Primer Ministro, y una convención fue llevada a cabo para elegir entre el Honorable John Saldivar de Belmopan y Faber de Collet. Faber ganó, pero Saldivar, apoyado por Vega, se mantuvo poderoso y creíble hasta que las revelaciones de William Danny Mason del año pasado explotaron su “casa de muñecas”. Ahora, el PUP ha decidido centrarse en Faber.

¿A quién podría dirigirse el UDP? Sedi Elrington está agobiado por su controversial desempeño en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Erwin Contreras, al parecer, prefiere operar en segundo plano. Por ahora, parece que es Patrick o nada.

La decisión del Sr. Barrow de retrasar la reinscripción de votantes una vez más, hasta después de las elecciones municipales nacionales de marzo de 2018, expone lo importante que son estas elecciones aparentemente menores. El legado del primer ministro es una preocupación creciente de él, y no puede permitirse partir con huevo en la cara. Marzo de 2018 es crítico.

La credibilidad del liderazgo del Sr. Barrow, a pesar de sus problemas de salud, permanece intacta. El problema está inmediatamente por debajo de él, en materia de sucesión. En la política electoral, como en el juego, hay algo llamado el “dinero inteligente”, que en el caso de la política de Belize es la gente de negocio y los inversionistas que apuestan sus donaciones de campaña al caballo ganador. Si surgen dudas en lo que respecta a la cuestión de la sucesión de liderazgo del UDP, parte de este dinero inteligente puede comenzar a cubrir sus apuestas y mirar hacia el Salón de la Independencia.

Sólo estamos diciendo.