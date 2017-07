Iglesia y estado – Dios y hombre

También visité la Torre de Londres, que era bastante espantosa. La Reina Isabel I era una tirana y una verdadera perra de bruja. Su predecesor, Enrique VIII, el Rey Tudor, tuvo seis esposas. Su destino puede ser recordado como “divorciado, decapitado, muerto, divorciado, decapitado, sobrevivido”.

Si el periodismo es una historia escrita bajo presión, como dijo Macaulay, también puede servir como el primer borrador vívido de la historia”.

Si Enrique VIII de Inglaterra hubiera sido un rey africano, los historiadores, comentaristas y escritores europeos habrían tenido, sin duda, un buen momento a lo largo de los siglos haciendo una burla de este monarca increíblemente depravado que se declaró jefe de la iglesia inglesa en 1534. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, los británicos construyeron un imperio colonial internacional que vertió riquezas fabulosas en su reino insular y nadie en el “mundo desarrollado” revelaría a Enrique VIII y al sistema británico por lo que era: el uso del concepto de Dios para bendecir el más vil de los crímenes contra la humanidad.

Cuando los llamados peregrinos zarparon de Plymouth, Inglaterra, hasta las costas noreste de lo que ahora llamamos los Estados Unidos de América en 1620, fue para escapar de la persecución religiosa en el reino de la isla. Y así fue que cuando los Padres Fundadores de los Estados Unidos lucharon por su independencia de Gran Bretaña y escribieron la Constitución Americana un siglo y medio después de que el barco Mayflower desembarcó en América, específicamente y explícitamente separaron la iglesia del estado. Esto fue y es lo más notable de la Constitución Estadounidense, que aunque eran descendientes europeos y devotos cristianos, los Padres Fundadores decidieron que Estados Unidos rompería el sistema británico que había puesto a Dios y a la religión al servicio de los impíos e inmorales gobernantes.

La gran mayoría de los ciudadanos beliceños se suscriben a las religiones cristianas. En el caso de los beliceños nativos, fueron adoctrinados en religiones cristianas denominacionales en una de las escuelas primarias controladas por esas religiones y en gran parte financiadas por los contribuyentes de Belize.

Belize era un asentamiento de piratas británicos que comenzaron a adoptar la religión, en la forma de la iglesia inglesa, en la segunda mitad del siglo XVIII. Fue esa iglesia inglesa que abrió la primera escuela en Belize, una escuela primaria, en la primera mitad del siglo XIX, alrededor de 1814. En 1814, la esclavitud de los africanos seguía ocurriendo en Belize, y de hecho hubo una gran revuelta de esclavos aquí en 1820.

Después de los anglicanos, los metodistas y los bautistas abrieron escuelas en el asentamiento en la década de 1830. Fue después de que empezara la Guerra de Castas en el Yucatán en 1847 que los católicos romanos comenzaron a abrir escuelas e iglesias en Belize para ministrar a las poblaciones de refugiados que huyeron a Belize desde el Yucatán. Por ejemplo, en 1869 se inauguró la emblemática escuela primaria de los católicos de la Ciudad de Belize, el Santo Redentor.

Honduras Británica se convirtió en una colonia británica en 1862, y una Colonia de la Corona en 1871. Fue bajo el gobierno colonial británico, entonces, que lo que ahora conocemos como el sistema educativo de Iglesia-Estado de Belize comenzó. Las iglesias cristianas habían abierto las escuelas y el gobierno colonial supremacista blanco empezó a ser llevado “a cuestas” a medida que la población crecía: el gobierno colonial ayudaba financieramente a las escuelas cristianas para que pudieran ofrecer una educación rudimentaria a los niños beliceños. Al gobierno colonial no le importaba cuánto de esa educación era adoctrinamiento religioso, porque las iglesias que dirigían las escuelas eran de origen y tendencias europeas, como el propio gobierno colonial.

El argumento de los cristianos más entusiastas de Belize ha sido que la naturaleza del hombre es tan salvaje que éste necesita a Dios y la religión para domarlo y civilizarlo. A este respecto, sin embargo, se puede argumentar que el sistema de educación dominado por los cristianos en Belize ha fracasado, porque Belize se ha convertido en uno de los lugares más pecadores, inmorales y violentos del planeta Tierra. ¿Quién puede decir lo contrario?

Cuando empezó la era moderna de los políticos beliceños en 1950 con la fundación del Anticolonial Partido Unido del Pueblo (PUP), seguido rápidamente por el establecimiento del Partido Nacional (National Party, NP) pro-británico en 1951, es seguro decir que la mayoría de los católicos romanos aquí eran partidarios PUP en los primeros días, mientras que la Iglesia Anglicana oficial aquí era definitivamente NP. Recuerden, Enrique VIII había comenzado la estructura de gobierno en la que el rey de Inglaterra era el jefe de la iglesia inglesa. En Honduras Británica, gobernada desde el Reino Unido, el Rey Jorge VI era el jefe de la Iglesia Anglicana de Belize. Britannia gobernaba las olas.

De todos modos, a medida que el PUP se convirtió en una fuerza irresistible y el gobierno británico comenzó a hacer concesiones al movimiento por el autogobierno de Belize, se llevaban a cabo elecciones democráticas bajo el sistema de sufragio universal de adultos (un hombre, un voto). En la búsqueda del Santo Grial de la mayoría electoral, los políticos partidarios de masas absolutamente no podían permitirse el lujo de enajenar las principales iglesias cristianas de ninguna manera. Las iglesias controlaban demasiados votos. El sistema educativo de la iglesia-estado en Belize fue grabado en piedra.

El primer desafío público para ese sistema se produjo en 1969, cuando la Asociación Negra Unida para el Desarrollo (United Black Association for Development, UBAD), apoyada por el Comité de Acción Popular (People’s Action Committee, PAC), pidió la enseñanza de la historia africana e indígena (maya) en nuestras escuelas. Sin embargo, había habido un experimento en la educación gubernamental, en el nivel de la escuela secundaria, introducido por el gobierno colonial británico en 1952 – el Colegio Técnico de Belize. El Colegio Técnico se convirtió en un gran éxito. La historia africana y maya fue rechazada por los educadores y la estructura del poder político en Belize.

Sea como fuere, el tema de la educación de Iglesia-Estado en Belize, y sus manifiestos y masivos fracasos, es algo que los políticos partidarios de masas evitan. Evitan el tema porque tienen que hacerlo: desafiar el sistema Iglesia-Estado sería suicidio político. Este es un triste estado de las cosas, porque las estadísticas han demostrado durante décadas que más de la mitad de los niños de Belize que comienzan la escuela cada año terminarán su educación sin suficiente conocimiento y entrenamiento para ganar una vida decente y honesta. La sociedad beliceña, por lo tanto, está condenada a una continuación de las crisis socioeconómicas que han empeorado desde nuestra independencia en 1981. Hemos observado cómo nuestras poblaciones nativas se han convertido en desechos ante nuestros propios ojos. Este es un hecho incontrovertible.

No debe sorprendernos a ninguno de nosotros que el Ministro de Educación durante los nueve años de los tres mandatos consecutivos del UDP, el hombre de “tacos y pibil” que es un bastión de la iglesia inglesa, quiera convertirse en el próximo primer ministro de Belize. El sistema de educación Iglesia-Estado de Belize, repetimos, está grabado en piedra, y en la visión distorsionada de nuestra estructura de poder local, ese sistema ha sido un gran éxito perdurable.

Cuando Enrique VIII decapitó al caballero Thomas More, fue porque estaba diciendo que la iglesia debía estar al servicio de su estado. Cuando los Padres Fundadores escribieron la Constitución Americana en 1776, fue porque estaban diciendo que la iglesia debía estar separada del estado. En el Belize del 2017, la realidad es que la iglesia, a través del mecanismo de las escuelas, controla nuestras mentes. Al hacerlo, la posibilidad es real de que la iglesia controla nuestro Estado. Este es el opuesto directo a lo que Enrique VIII intentó y logró. En 1534, sin embargo, Inglaterra no gobernaba ningún imperio y no poseía colonias. Entre 1534 y 2017, surgió el concepto de supremacía blanca. Este es un concepto que debe ser atacado en todas las escuelas en el Belize independiente. La razón por la que dicho concepto permanece en vigor en Belize, 36 años después de la independencia, es una pregunta para que ustedes los educados respondan.

¡Poder al pueblo!