La corrupción como cultura PUDP

En los 48 años de existencia de este periódico, hemos tenido el privilegio, en varios momentos y por distintos períodos, de trabajar con los cuatro primeros ministros de Belize, el Honorable George Price, el Honorable Manuel Esquivel, el Honorable Said Musa, y el Honorable Dean Barrow. En varios momentos y en distintos períodos, también hemos sentido que nos incumbe criticar y desafiar a los cuatro líderes máximos que Belize ha conocido.

Como ya hemos escrito en estas páginas, muchos beliceños sentían una gran urgencia para efectuar un cambio de gobierno en 1984, porque el Partido Unido del Pueblo (PUP) era el único gobierno nativo que habíamos conocido y había una esperanza, ahora expuesta como ingenua, que el Partido Democrático Unido (United Democratic Party, UDP) sería honesto y puro en el poder.

En 2017, ahora podemos ver, desde la perspectiva de este periódico, que hay ciertos patrones de comportamiento que son comunes tanto al PUP como al UDP cuando están en el poder. La construcción del mecanismo de un partido político necesario para ganar la mayoría de los escaños de la Cámara en una elección general es un ejercicio que implica algunos enfoques fundamentales y toma de decisiones, y los líderes de los dos principales partidos políticos han tenido que tomar decisiones similares. Por ejemplo, ningún partido político que espera formar un gobierno puede hacer que sea una política desafiar el poder de las iglesias cristianas de Belize.

El nuevo y relativamente pequeño Partido Progresista de Belize (Belize Progressive Party, BPP) ha hecho ciertos juramentos en lo que respecta a su sistema de valores y principios, y uno de estos juramentos es rechazar la corrupción. Pero la semilla de la corrupción está en la naturaleza misma de la política electoral de Belize. La naturaleza de la política electoral de Belize es tal que un partido político requiere enormes cantidades de dinero para ser competitivo. ¿Cómo puede el BPP ser competitivo políticamente sin grandes donaciones de campaña?

En Belize las personas que tienen los medios para hacer grandes donaciones de campaña no son santos, y no tienen los mejores intereses de las masas beliceñas en consideración. Lord Michael Ashcroft, por ejemplo, es un evasor de impuestos: quiere todo el dinero de Belize para sí mismo. El imperio Bowen se centra principalmente en la venta de bebidas alcohólicas y azucaradas a los beliceños. Luego están las grandes casas mercantiles que se concentran en la importación de productos alimenticios: se niegan a invertir en la producción de alimentos, la manufactura o la industria local. Los chinos, indios y menonitas, por su parte, son enclaves de inmigrantes segregados que sólo quieren ganar dinero para sí mismos y ser dejados a solas por nosotros los nativos. El único dinero que donan a los beliceños es donado a los dos partidos políticos. ¿Qué hay de los grandes narcotraficantes? ¿Y los grandes involucrados en la trata de personas? ¿Y los especuladores de bienes raíces?

Lo que estamos diciendo es que el UDP y el PUP pueden competir los unos con los otros en los niveles más altos porque tienen los recursos financieros para manejar sus máquinas de los días de las elecciones y tienen esta capacidad financiera porque no se distancian de donaciones de campaña contaminadas y no examinan las fuentes de esas donaciones con un ojo crítico.

En Honduras Británica/Belize en los años 50, 60, 70, quizá incluso en los años 80, cuando nuestra política partidista era relativamente inocente y sincera, los que hacían campaña para el PUP y el NIP/UDP eran novatos. A decir, no se les pagaba en efectivo. La gran mayoría eran verdaderos creyentes en la filosofía y personalidad de su partido. En 2017, hacer campaña es un ejercicio muy profesional: los que hacen campaña aún aman a sus respectivos partidos, pero el juego ha cambiado. Los políticos tienen que encontrar dinero en efectivo para poner al frente de la campaña. Las promesas ya no son suficientes.

El UDP y el PUP nunca han auditado sus finanzas respectivas. De hecho, estas ni siquiera son empresas registradas o “asociaciones amistosas.” El UDP y el PUP son máquinas de guerra política, y todo vale, especialmente cuando se trata de dinero. En palabras del propietario de los Raiders de Oakland, Al Davis, “¡Sólo ganen, baby!”

Hay beliceños que trabajan en las maquinarias electorales del UDP y el PUP que están en necesidad. También hay beliceños embebidos en los niveles más altos en los principales partidos políticos que son codiciosos. Entre los necesitados y los codiciosos, es muy, muy difícil para los políticos en el poder, y estar en el poder significa que los políticos tienen acceso a diferentes tipos de fondos, algunos de los cuales no pueden soportar la luz del examen transparente, es muy, muy difícil para esos políticos en el poder evitar lo que nosotros en los medios de comunicación tenemos que condenar como corrupción.

Se supone que los fondos y activos públicos deben beneficiar al público beliceño en general, no a los líderes y seguidores de cualquiera de los PUDP que esté en el poder. Pero, no funciona de esa manera. La corrupción es una cultura en el PUDP. La corrupción es una forma de vida en el PUDP. Esto es debido a los necesitados y debido a los codiciosos dentro de las filas. Y los necesitados y los codiciosos son tan beliceños como usted y como yo.

Es seguro que también hay corrupción en el sector privado de la economía beliceña, que esa corrupción del sector privado está en connivencia con la corrupción del sector público, y nosotros los nativos reconocemos que hay elementos específicos de inmigrantes que son realmente más experimentados y expertos en esta especie de corrupción que nosotros.

Durante estos 48 años, en este periódico hemos visto bailar diferentes tipos de jancunu, y los hemos visto ir y venir en el PUDP, los hemos visto subir y bajar. Entendemos la naturaleza del juego político, y tratamos de no ser críticos. Nuestro papel es traer a la atención del pueblo beliceño los asuntos de corrupción que hemos descubierto.

Normalmente no es posible hacer periodismo investigativo clásico en Belize porque nosotros, como pueblo beliceño, somos corruptos. Nuestro gobierno es corrupto, y nuestros funcionarios públicos, escrupulosamente honestos como una clase en la era colonial, se han vuelto vorazmente corruptos. Esto es lo que somos como pueblo beliceño – corruptos. Y porque somos tan corruptos, el periodismo de investigación es peligroso.

A lo largo de estos 48 años, ustedes, el pueblo beliceño, han hecho posible que sobrevivamos como un periódico sin comprometernos con ninguno de los dos principales partidos políticos. Para el PUDP, la corrupción es una forma de vida. Ese no es el caso en este periódico. No estamos a la venta. Y eso no es porque somos moralmente y éticamente superiores a los políticos del PUDP. El hecho es que, en el ejercicio de su profesión, los políticos han tenido que sacrificar sus principios para tener éxito. Pueden llamarle democracia cristiana tanto y tan fuerte como quieran, pero tenemos un problema sistémico en la política de Belize. Ese problema es la corrupción.

En este periódico, no hemos tenido que sacrificar nuestros principios. Pero hemos tenido que practicar una vigilancia constante, y siempre hemos tenido que recordarles que son ustedes, el pueblo, quienes nos hacen posible sobrevivir. Los políticos en el poder son personas peligrosas. Su excusa es que tienen que alimentar a los necesitados y engordar a los codiciosos. Pueden leer nuestra respuesta a los peligros y amenazas del PUDP desde 1969 en la siguiente línea:

¡Poder al pueblo!