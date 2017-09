Los verdaderos jefes de Barrow

“Sus vidas fueron un estudio de contrastes. Robert Sidney Turton era un ultra-capitalista, mujeriego e iconoclasta irreverente. George Cadle Price era un bachiller ascético, citador de la Biblia que se había desprendido de las posesiones materiales y que nunca había poseído un televisor en toda su vida.”

”La infancia de Turton había sido muy difícil. A diferencia de George, que había disfrutado de una privilegiada y cómoda niñez de clase media hasta que la fortuna de la familia fue revertida por el huracán de 1931, el joven Bob tuvo una infancia muy desposeída. Nació el 9 de diciembre de 1877 en la esquina de las calles Barrack y Hyde’s Lane. Su padre, Robert Straker Turton, era un militar inglés que había sido enviado a Honduras Británica como jefe de la milicia local. En una ocasión actuó como teniente general durante un breve período. Su madre, Almira Gibson, era una mujer criolla sin educación que trabajaba como ama doméstica en las casas de expatriados coloniales. Robert Straker Turton regresó a Inglaterra dejando atrás a madre e hijo y cuando murió en 1889, no había nada en su lugar para la crianza y el mantenimiento de su hijo, Robert Sidney. Almira tuvo que hacer una serie de trabajos extraños con el fin de sobrevivir y lidiar con la crianza de su hijo. Las cosas eran tan difíciles para ellos que en 1886, a la edad de nueve años, Bob abandonó el estándar tres, el equivalente al quinto grado, para poder ayudar a su madre a ganarse el sustento.”

El jueves por la mañana, 21 de septiembre de 2017, que será el 36 aniversario de la independencia política de Belize, el Primer Ministro, el Honorable Dean O. Barrow, contará a una audiencia en vivo de dignatarios beliceños y diplomáticos extranjeros en Belmopan, y una audiencia nacional a través de la radio y la televisión, lo bueno que está la situación en Belize, relativamente hablando, y lo bien que está haciendo la economía.

El Primer Ministro Barrow destacará y exaltará todas las inversiones que su gobierno ha estado haciendo estos últimos años en la construcción de edificios públicos y en la mejora de la infraestructura nacional. El financiamiento para estas inversiones en edificios e infraestructura ha venido principalmente de los controvertidos contratos de préstamo de Petrocaribe, involucrando productos petroleros venezolanos para Belize a tarifas de envío preferenciales con largos períodos de repago.

El Primer Ministro Barrow nos hablará de sus tres proyectos de inversión extranjera más destacados en los últimos años: American Sugar Refining en el norte, Santander en el oeste y Norwegian Cruise Lines en el sur. Hablará con entusiasmo de los contratos de inversión firmados recientemente para el proyecto de puerto de cruceros Stake Bank de Michael Feinstein y otro proyecto de puerto de cruceros más nebuloso a pocos kilómetros al oeste de Stake Bank a lo largo del distrito de Belize cerca del río Sibun. La pesada propaganda del primer ministro Barrow, de hecho, se centrará en la industria del turismo en Belize, donde el número de llegadas de visitantes continúa aumentando cada año.

Aparte de los negocios menonitas en la agricultura, manufactura y ferretería en el oeste, el norte en menor medida, y la ciudad de Belize, y los supermercados y centros de distribución de comestibles en todo el país propiedad de inmigrantes chinos e indios, sin embargo, la realidad es que los sectores de la economía de Belize, en la que figuran inversionistas y empresarios locales, se han ido reduciendo durante años, y muchas, muchas empresas locales han cerrado, siendo aplastadas por los onerosos regímenes impositivos y los precios de los combustibles en Belize, que continúan aumentando constantemente, ante la corriente regional e internacional.

Nuestra experiencia en Kremandala, que es el empleador nativo más grande en la deprimida Zona Sur aparte del imperio de Barry Bowen, ha sido deprimente. Hemos perdido muchos empleos. Últimamente se nos ha ocurrido que las pérdidas de puestos de trabajo en nuestra casa de medios de comunicación han sido simultáneamente igualadas por un aumento en el empleo en las empresas de medios de comunicación del Partido Democrático Unido (United Democratic Party, UDP), el periódico The Guardian, Radio y Televisión WAVE. No se puede cuantificar hasta qué punto el aumento de tamaño de las empresas de medios del UDP se puede atribuir a los ingresos de publicidad del gobierno y el apalancamiento ejecutivo de los compinches UDP sobre el sector privado. Basta con decir que nuestro personal de ventas en Kremandala son conscientes de lo que ahora podemos ver fue una estrategia del gobierno Barrow para engordar la línea de fondo de su casa de medios del partido con fondos públicos y el tráfico de influencias políticas. Podemos discutir esta situación más adelante, y lo haremos en los próximos meses. Pero, lo de Kremandala es sólo una experiencia empresarial privada, y no puede ser la regla.

Para tener una idea de cuál es la regla en los sectores medios y pequeños de la economía privada en Belize, creemos que necesitamos ofrecer un análisis histórico de la economía de Belize desde que el movimiento anticolonial comenzó aquí con el nacimiento del ahora opositor Partido Unido del Pueblo (PUP) en 1950. Puede ser seguro decir que el líder icónico del PUP y el héroe nacional más grande de Belize, el Muy Honorable George Price, fue “hecho” políticamente por su patrocinador original – el imperio empresarial Robert Sidney Turton. Cuando el Sr. Turton murió en 1955, el Sr. Price era bien conocido y enraizado políticamente, y puede ser posible decir que su principal patrocinador puede haber llegado a ser la Iglesia Católica Romana, una institución en la que había estudiado para convertirse en un sacerdote.

Cuando el Sr. Price fue finalmente derrotado políticamente, su sucesor, el Muy Honorable Manuel Esquivel, diríamos, había sido “establecido” en el paisaje político local por el imperio comercial de Santiago Castillo. En su primer mandato, entre 1984 y 1989, el señor Esquivel se volvió pro-americano, abriendo la economía beliceña a las ventas de pasaportes, transacciones inmobiliarias, turismo y un clima general de inversión extranjera. El Sr. Price, por el contrario, se había mostrado abiertamente desconfiado del turismo, la alienación de las tierras beliceñas y los gigantescos intereses de inversión extranjera. El Sr. Price se había concentrado en la pequeña productividad agrícola, las cooperativas pesqueras y las cooperativas de ahorro y crédito.

Cuando el Sr. Price regresó al poder entre 1989 y 1993, ya no era como había sido su persona antes de 1984, y las decisiones económicas de Belize comenzaron a ser dirigidas por una troika de líderes de segunda generación del PUP que incluyeron a Glenn Godfrey, Ralph Fonseca y Said Musa. Fue esta troika la que había permitido al millonario británico, Lord Michael Ashcroft, establecer una posición firme en la economía beliceña cuando el UDP del Dr. Esquivel regresó al poder en 1993.

El segundo término de Esquivel fue uno confuso y enredador, tal vez porque había modificado algunos de sus puntos de vista neoliberales pro-americanos, tal vez porque vio que Lord Ashcroft se había convertido en una presencia depredadora en Belize y, de hecho, que Ashcroft se mostraba peligrosamente hostil a su gobierno. Las indicaciones son que el extinto Barry Bowen, el mayor industrialista nativo de Belize, también fue hostil al mandato de 1993-1998 del Sr. Esquivel.

El resultado de esto, nos gustaría argumentar, es que todos los gobiernos desde 1998 hasta ahora – los dos mandatos PUP del Honorable Said Musa y los tres términos UDP del Honorable Dean Barrow, fueron dirigidos por dos graduados del Colegio San Miguel, Musa y Barrow, cuyas carreras políticas fueron hechas y consolidadas por los imperios comerciales de Barry Bowen y Michael Ashcroft. Esos dos imperios se han reído hasta el banco desde 1998 y, donde quiera que estén en el Día de la Independencia, el jueves por la mañana, los directores de estos dos imperios estarán sonriendo felizmente con la típica presentación florida del Sr. Barrow. Nosotros lo garantizamos.

Hace mucho en la historia anticolonial de Belize en 1950, nuestro mantra energizante era que nosotros, los beliceños, podíamos lograr un mejor nivel de vida para nuestras masas africanas e indígenas si eliminábamos el dominio británico y comenzáramos a tomar nuestras propias decisiones económicas. Este era el sueño de Bob Turton. El Sr. Price y el PUP no obtuvieron el control de los fondos públicos de la colonia hasta 1961, de modo que podemos concentrarnos en las decisiones de Price entre 1961 y 1984 en lo que respecta a la economía de Belize. En retrospectiva, a este periódico realmente le gustan las perspectivas y las decisiones del Sr. Price sobre el progreso humano para nuestras poblaciones centrales que habían experimentado la esclavitud británica y española y el colonialismo.

Un problema importante para el Sr. Price fue que la mayoritaria población africana de Belize no veía favorablemente a la agricultura debido a algunos aspectos históricos de la historia de Belize y esa población africana de la mayoría estaba fuertemente atraída por las oportunidades de empleo urbano en la economía más rica de la región, a kilómetros de distancia – los Estados Unidos de América. La realidad es que los beliceños africanos, en términos generales, no estaban enamorados del enfoque de desarrollo de Price, y cuando las oportunidades de migración a los Estados Unidos se abrieron después del huracán Hattie en 1961, empacamos nuestras maletas y nos fuimos. El país de Belize ha cambiado masivamente desde los años 60.

Les hemos dicho a menudo que este periódico es una anomalía, porque nacimos y sobrevivimos entre esa población africana que se convirtió en una decidida minoría demográfica hace tres décadas y media, una minoría demográfica que no ha hecho ningún progreso económico significativo (excepto para nuestros trabajadores en la diáspora) desde la independencia en 1981. En otras palabras, Amandala en verdad no habla para la estructura de poder en Belize. Por lo tanto, hay un misterio en cuanto a cómo hemos sobrevivido.

Cualquiera que haya sido el caso, la cruda realidad es que la administración de Barrow y Kremandala están claramente en un camino de colisión. Esta no fue una pelea que elegimos. Pero, es una pelea por la que nos deberíamos haber estado preparando. Toda nuestra experiencia con el partido gobernante y su Líder Máximo debería habernos dicho que el Primer Ministro Barrow, un hombre que en realidad vino aquí a la Calle Partridge para agradecer a algunos de nuestros talentos mayores en febrero de 2008 después de su primera victoria en las elecciones generales, no es capaz de resistir disciplinar a Kremandala una vez que consiguió subir a la cima. Y, así ha sido. Nuestro punto es que aquellos con ojos para ver, pueden ver que la administración UDP está representando a otros intereses que los de los vestigios de las masas de la base en la Zona Sur de Belize, aunque fundamentalmente son los vestigios de las masas de la base de la Zona Sur que fueron los principales responsables de la ascensión del UDP al poder en 2008.

La realidad es que el señor Barrow siempre trabajó para el imperio Bowen, desde que asumió el poder por primera vez en 1984. Luego, comenzó a trabajar para el imperio de Santiago Castillo. Luego, comenzó a trabajar para el imperio Michael Ashcroft en 1989, y hay escépticos entre nosotros que se preguntan si algo ha cambiado realmente en cuanto a ese punto. Lord Ashcroft sigue sonriendo, y las masas de la Zona Sur siguen suplicando. Algo no tiene sentido aquí. Sólo hay un pequeño grupo en la Zona Sur que siempre ha dado alguna esperanza: ninguno de esos imperios que controlan al UDP han controlado a Kremandala.

¡Poder al pueblo!