From the Publisher

Si hay algo que la historia del mundo nos ha mostrado, es que se puede matar a cualquiera.

• Michael Corleone en EL PADRINO, PARTE II

“El dinero es rey y rey es el dinero,” dijo. “Esto es lo que siempre ha sido. Tratándose con la naturaleza humana. Y tratando con aquellos que son los oprimidos, los desvalidos, las personas que han sido rechazadas, tienes una oportunidad, porque blanco y negro por igual, ese verde siempre está ahí, se destaca… Uno les da un cheque, tiene que esperar hasta que lo cambien…Pero si usted les da dinero en efectivo, es instantáneo; ellos no pueden parar el pago en eso.”

• Don King, citado en la página 59 de la edición del 2 de octubre de 2017 de SPORTS ILLUSTRATED

La mayoría de nosotros seres humanos, especialmente en este mundo capitalista occidental, pasamos mucho tiempo soñando con el dinero. Nos gustaría tener mucho y mucho dinero, para comprar cualquier cosa y todo lo que queremos para nosotros y nuestros seres queridos. Hay otro aspecto del dinero: el dinero es poder, tanto en las relaciones personales como en las luchas de poder públicas.

Hay algunos seres humanos que realmente viven su fantasía. Tomemos a Bill Gates, por ejemplo. Él ha adquirido tanto dinero que le es totalmente imposible gastarlo todo, no importa cuánto tiempo viva, por lo que ha construido instituciones filantrópicas para regalar tanto dinero como pueda.

Nosotros los nativos de Belize somos en la mayoría descendientes de esclavos africanos traídos al asentamiento de Belize en los siglos XVII y XVIII y de refugiados que huyeron de la Guerra de Casta de Yucatán y que llegaron al asentamiento de Belize en la segunda mitad del siglo XIX. Nuestros antepasados esclavos y refugiados eran pobres en lo que se refiere a la posesión de dinero, porque la mayor parte del dinero que se hacía en Honduras Británica se mandaba a Inglaterra para enriquecer a Albión.

Nuestra historia nos dice que dos descendientes nativos – Isaiah Morter y Robert Sydney Turton – se hicieron ricos en la primera mitad del siglo XX y, a principios de la segunda mitad del siglo XX, otro descendiente nativo, el tal Santiago Castillo, también se había vuelto rico.

Una de las realidades incómodas con hacerse rico cuando uno es un descendiente nativo en Belize es que usted está rodeado por otros descendientes nativos que son todos pobres y están luchando. Parecería que para que los descendientes nativos mencionados en el párrafo anterior se hubieran hecho ricos, habrían tenido que desarrollar hábitos de ahorro, frugalidad, autodisciplina, etc., y tendrían que haber sido más egoístas que generosos en sus vidas cotidianas. Para pasar de la pobreza a la riqueza, ¿cómo se puede permitirse ser más generoso que egoísta? Sólo estamos diciendo.

A veces sucede que el viaje de la pobreza a la riqueza es tan difícil y arduo que cuando un hombre pobre alcanza la riqueza, está tan empeñado en sus modos mezquinos que no puede realmente disfrutar de su riqueza.

Por cierto, sabemos que Isaiah Morter se convirtió en un notable revolucionario con su riqueza, legando todo a la causa de “redención africana” de Marcus Garvey en 1923. Bob Turton, por su parte, se convirtió en un activista político de fondo que, tratando de aumentar su riqueza personal, luchó por la causa del autogobierno y la independencia de Belize.

En la tarde del viernes, Marcel Samuels, de 62 años, un joyero y carnicero, recibió un fatal disparo en la cabeza, mientras caminaba con su esposa en su rancho de ganado en Butcher Burns. Marcel solía asociarse mucho con nosotros en la Fundación Educativa UBAD hasta hace quizás ocho o diez años. Era muy cercano al doctor Leroy Taegar, y él y yo éramos buenos amigos.

Marcel era un hombre notable, ya que había adquirido habilidades de clase mundial en joyería de profesores judíos en Chicago, Illinois, y luego había decidido volver a casa. Marcel nunca me ofreció los detalles de su estancia en Chicago, y nunca le presioné. Yo respetaba su espacio. Me di cuenta de que era extraordinariamente disciplinado: no fumaba, no bebía, no se iba de fiesta, no apostaba ni era mujeriego. Esa disciplina extraordinaria, junto con su conocimiento de clase mundial de la joyería, me sugiere que Marcel pudo haber acumulado un montón de dinero antes de que fuera asesinado. Es sólo una sugerencia: no tengo ningún conocimiento interno de los negocios de Marcel.

No entendí su decisión de involucrarse en la ganadería como un negocio, porque la ganadería parecía, a primera vista, completamente ajena al mundo de la joyería. Mi hijo Mose ha dicho que Marcel le dijo que estaba teniendo problemas para cobrar los precios adecuados para su trabajo de joyería; mi entendimiento es que aquellos que podían permitirse el lujo de pagar por su calidad se volvieron renuentes a hacerlo.

Nunca visité a Marcel en su rancho, pero me di cuenta de que hace unos quince años empezó a usar una pistola con pistolera en su joyería. Siendo el caso de que sólo había la entrada principal a su taller de joyería, y que la entrada tenía una puerta con una cerradura y el tipo de rejilla que se ve en tiendas de comestibles chinas, me pareció que su seguridad allí era bastante apretada.

Cuando me enteré de que Marcel había sido asesinado en su rancho, me preguntaba qué clase de seguridad tenía en Butcher Burns. Evidentemente, una pistola en pistolera no era suficiente, ya que, según la policía, Marcel estaba en un caso judicial tratando de evitar que algún individuo o individuos no robaran su ganado.

Dara Robinson dijo a la audiencia de WUB en Radio KREM el lunes por la mañana que Marcel Samuels había sido un contribuyente importante a su programa de alimentación que nunca pidió ningún tipo de publicidad. Ese es el tipo de hombre que era Marcel – privado, pero seriamente preocupado por Belize y su pueblo beliceño.

Creo que Marcel puede haberse considerado un tipo fuerte. No se veía como dócil de ninguna manera. Y sin embargo, la evidencia preliminar indica que se trata de una ejecución relativamente simple. El de Marcel es un asesinato espantoso, pero definitivamente era más vulnerable en Butcher Burns que en su joyería de la Ciudad de Belize. ¿Estaba Marcel más relajado en Butcher Burns, fue menos cuidadoso, bajó la guardia?

Al final del día, puede ser justo decir que Marcel Samuels era un solitario. Había logrado el éxito en sus propios términos, y así vivió su vida. El suyo es una pérdida enorme para la comunidad nativa productiva. Marcel era un hermano especial. Lo extrañaremos. Lo lloramos.

Parece surrealista lo peligroso que se ha convertido Belize. Cuando alguien puede poner una bala en el estómago del abogado socio del primer ministro, usted sabe lo alocado que se ha vuelto la vieja capital. El intento de asesinato del prominente abogado es uno que todavía no puedo entender, porque está claro para mí que alguien en alguna parte tuvo que dar una orden para su asesinato. El joven de Hattieville acusado del asesinato de Marcel y mostrado esposado en la televisión nacional el martes por la noche, no mostró absolutamente ningún remordimiento. ¿Era él un asesino por contrato?

Terminaré recordando, para ustedes, lectores más jóvenes, una conspiración de asesinato contra mí a finales de octubre de 1984. Un alto oficial del ejército fue instruido para “asesinar o mutilarme”. Las instrucciones vinieron del escritorio más alto del Departamento de Policía de Belize. Sobreviví a esa conspiración de asesinato porque tenía un amigo, Rufus X, al que acudí para pedir ayuda. ¿A quién podría haber corrido Marcel? Nadie, supongo.

(Por cierto, más de dos décadas después de esa conspiración de asesinato, el ex oficial del ejército me dijo que había estado en la nómina de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en Inglés) por $250 por semana. En el momento de recibir la instrucción de “asesinar o mutilar,” consultó con su manejador de la CIA, quien le dijo: “simplemente no nos involucres a nosotros.” Puesto que, si tuviera que apostar, apostaría que el escritorio más alto del Departamento de Policía de Belize también estaba en la nómina de la CIA, uno se da cuenta de lo intrincado que puede haber sido todo esto. Como dicen los mayores, siempre hay una rueda dentro de una rueda.)

El doctor Manuel Esquivel, a quien este periódico había apoyado desde finales de 1982 en sus aspiraciones políticas, se convirtió en primer ministro seis o siete semanas después de la conspiración de asesinato contra mí, y nunca sintió la necesidad de investigarla. Esta actitud por parte de Esquivel marcó el tono de nuestra deteriorada relación después de diciembre de 1984.

¡Poder al pueblo!