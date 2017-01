From the Publisher en Español

Entre 1992 y 1995, en esta época de Año Nuevo, estaríamos yendo a campamento en Bird’s Isle con los Kremandala Raiders, que ganaron los campeonatos semi-pro de baloncesto consecutivamente en 1993, 1994 y 1995, después de quedar en segundo lugar después de los Penta Lakers en la temporada de novatos de los Raiders en 1992.

La sensacional entrada del basquetbol semi profesional en la escena de la ciudad y su posterior declive me han dejado con una angustia permanente. Por lo general, trato de no dejar que mis enemigos vean cuánto dolor me han causado en un momento dado, pero en materia del baloncesto semi profesional tienen una idea muy buena de lo que hicieron. Sentí el dolor. Siento el dolor.

Hubo dos aspectos del viaje semi-pro que fueron especialmente dolorosos. El primer aspecto fue que la base de los Raiders eran muchachos que habían sido compaginadores de periódicos en Amandala desde los 10 o 11 años de edad a principios de los años ochenta. Su historia era una especie de cuento de Cenicienta, por así decirlo, y fue muy, muy doloroso ver a los políticos arruinar un producto genuino de la Zona Sur.

El segundo me dolió por el hecho de que estaba absolutamente seguro de que el baloncesto semi-profesional no podía fallar. Una de las razones por las que me sentía así era porque lo comparaba con el fútbol semi-profesional, que había comenzado un año antes que el baloncesto semi-profesional, en 1991. Pensé que la versión de baloncesto semi-pro, a diferencia del fútbol, no tenía costos de transporte porque todos los equipos de baloncesto estaban basados en la Ciudad de Belize.

Si alguien quisiera investigar la historia del baloncesto semi-profesional, algunos grandes nombres políticos del Partido Unido del Pueblo (PUP) y del Partido Democrático Unido (United Democratic Party, UDP) tendrían que ser condenados. Es una historia de escorbuto, José. También se tendría que echar algunas personalidades de la radio en la mezcla, original BCB.

En la temporada inaugural de baloncesto semi-pro de 1992, en el Civic con capacidad de algo más de 1700 personas, no quedaban sillas libres y gente quedaba parada los fines de semana (viernes y domingos por la noche), cuando los mejores equipos se encontraban. Los Kremandala Raiders, que eran en su mayoría novatos, crearon emoción increíble, y llevaban la delantera en el torneo después de la primera mitad de la temporada con un récord de 4-1.

En la segunda mitad de la temporada tomé una decisión que sin duda costó a los Raiders el campeonato de 1992, pero tomé la decisión para el bien a largo plazo de la industria. No creo que hubiese manera de que los Penta Lakers hubieran podido vencernos si no hubiera votado para permitir que Fred García, Jr. de 6’8″ y Kirk “Shabba” Smith de 6’7″ jugaran para los Lakers de Hugh “Pinas” Staine después de que regresaron de la preparatoria Navarro en la segunda mitad de nuestra temporada inaugural.

En la primera mitad de la temporada, la velocidad, energía y el acondicionamiento físico de nuestro equipo habían abrumado a los Lakers en los últimos minutos. Entonces, cuando Fred y Kirk regresaron a Belize en la segunda mitad, nuestro comisionado de la liga, Gus Perera, dijo que los cuatro equipos que se clasificaron para la eliminatoria tendrían que decidir si se permitiría que Fred y Kirk jugaran. Esos cuatro equipos de ronda clasificatoria fueron Kremandala Raiders, Penta Lakers, Hotpoints de Santino’s y Maria Chang Crown Stadium. Lakers, por supuesto, votaron para que Fred y Kirk jugaran. Santino’s y Crown Stadium, por supuesto, votaron para mantenerlos fuera del torneo. El voto de los Raiders permitió a las dos fabulosas superestrellas de los Lakers que jugaran. A los Raiders nunca se les ha dado crédito por esa decisión desinteresada. Que así sea.

Las cosas básicamente funcionaron como habíamos imaginado. La emoción semi-profesional del baloncesto, ya muy alta en la vieja capital, se disparó una vez que Fred y Kirk comenzaron a jugar. Los mexicanos hasta estaban viniendo a la Ciudad de Belize desde la frontera para ver nuestras eliminatorias en 1992. Fundamentalmente, el baloncesto semi profesional era una industria de la Zona Sur, y había sido fenomenalmente exitosa en su primer año.

Un político PUP aparentemente vio una oportunidad de oro para obtener financiamiento de campaña serio para su postulación en la recién creada circunscripción del Área Rural Central del Distrito de Belize. Convenció fácilmente al gabinete de asignar millones de dólares para la ampliación y renovación del Centro Cívico, que se había abierto en 1981, si no recuerdo mal.

El ampliado y renovado Civic, inaugurado para la apertura de la temporada de 1993, fue un desastre, principalmente porque era un horno. La historia de lo que sucedió con los varios millones casi nunca se discute. Una razón por eso es quizás que el gobierno del UDP que llegó al poder a finales de junio de 1993, dos semanas después de que los Raiders ganaron su primer campeonato, odiaban a Kremandala y los Raiders aún más que el chico del Área Rural Central del Distrito de Belize. El liderazgo UDP estaba contento de que nuestra industria estuviera dañada. (Lea las ediciones del periódico del partido de los años 1994 y 1995.) El baloncesto semi profesional comenzó a ir cuesta abajo debido a la “nueva” instalación Civic, que se suponía debió haber mejorado nuestro producto.

Escuchen, dejé de editar el Amandala después de la temporada de 1992, para trabajar con los Raiders hasta altas horas de la noche, cuatro, cinco noches a la semana en Bird’s Isle. Para repetir, sentí que no había manera de que esta industria pudiera fallar. Pero había varias razones por las que los Raiders no debían ganar, y una vez que los Raiders no pudieron ser derrotados, entonces la industria tuvo que ser saboteada y destruida.

Una de las razones por las que los Raiders debían perder, fue a causa de Radio KREM, lo crean o no. Pero esa es otra historia para otra ocasión. Los Raiders también debían perder porque se supone que el dinero es el factor decisivo en los torneos deportivos de Belize. Los Raiders tenían habilidad, pero su propiedad era de la base de Kremandala, financieramente desprovista en comparación con las otras propiedades. Otra razón por la que los Raiders tenían que perder, y en su defecto la industria tenía que ser destruida, fue una profunda hostilidad por parte del nuevo gobierno de coalición UDP/NABR que había ganado las elecciones generales de junio de 1993 por la piel de sus dientes.

Los Raiders fueron algo realmente bueno que salió de Trenchtown, parafraseando a Robert Nesta. El torneo que primero trajo a los jugadores de Raider al centro de atención en la ciudad entera, cuando eran adolescentes jóvenes, fue el torneo de baloncesto Sub-17 del Hostal Princess Royal. Esta fue una importante y valiosa actividad juvenil de la Zona Sur. Después de que los Raiders se convirtieran en campeones, dimos todo para tratar de preservar este torneo intra-ciudad. Pero, ¿cómo podíamos los Raiders salvar el torneo Sub-17 del Hostal Princess cuando ni siquiera nos podíamos salvar a nosotros mismos?

La experiencia semi-profesional de baloncesto me convenció de que existen algunas fuerzas aquí, fuerzas extremadamente poderosas, que encuentran maneras de aplastar cosas buenas que salen de Trenchtown. Al mismo tiempo, tenemos que admitir que Trenchtown no es lo suficientemente poderoso para proteger su propia juventud y sus propios productos. Por eso decimos que nos consideramos un pueblo oprimido. Y si los enemigos deciden citar la teoría de la conspiración o la paranoia, háblenme sobre Kaina de Seine Bight. Háblenme.

Es importante reconocer las realidades oligárquicas de Belize, porque hay algunos miembros de nuestra comunidad que han sido suficientemente dotados y lo suficientemente afortunados como para tener éxito en la vida. Yo no creo que tales miembros de nuestra comunidad hayan comprendido o se hayan preocupado lo suficiente de nuestra situación para protegernos de las fuerzas muy siniestras y muy poderosas que operan en lugares altos y sombríos. Trenchtown, regresando en el tiempo y expandiendo la metáfora, no podía proteger la Independencia o los Messengers en los años sesenta, o los Homebuilders en los años setenta. Y así, estas joyas de la base en el fútbol, la música y el baloncesto no brillaron tanto como deberían. Sus luces brillaban brillantemente. Créanme.

En conclusión, ciertamente tuvimos algunos momentos realmente buenos luchando por la excelencia por la que los Raiders lucharon tan duro para lograr. Me hice muy amigo del legendario Wilton “Cama” Cumberbatch, un hombre que había sido un enemigo mortal durante la era de los Homebuilders. En los casi diez años de nuestra asociación antes de su muerte prematura en 2001, en las pocas ocasiones en que llegamos a desacuerdos, siempre le decía: “Cama, fuimos enemigos durante veinte años: nunca podemos volver a ser enemigos.” Lloro a Cama y lo extraño.

No puedo cerrar este ensayo sin lamentar el hecho de que a Marshall Núñez, nuestro entrenador, y a Raymond Góngora, nuestro capitán, siempre se les negó el reconocimiento que merecían porque “vinieron de Trenchtown”. Así es como Belize es prejuiciado e intolerante. Yo creo en esto, y por eso lo digo. Soy negro y estoy orgulloso.

¡Poder al pueblo!