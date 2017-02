From the Publisher (En Español)

Cuando yo y mis colegas de escuela secundaria en el Colegio San Juan (St. John’s College, SJC) nos graduamos en diciembre de 1963, nuestra versión de un baile de graduación terminó como una fiesta en la casa de Eddie Lizama en la Calle Vernon (entre Mosul y East Collet Canal) en la Ciudad de Belize. Supongo que debe haber habido música de tocadiscos. Algunos de nosotros llevamos nuestras citas a la casa de Eddie, y lo que comimos para el baile fueron “dungas”, que eran básicamente empanadas entre mitades de pan criollo. Estamos hablando del poderoso SJC ahora, entienden. ¿Cómo fue que el baile de graduación de 1963 se convirtió en este chiste débil?

En ese último año, antes de que las vacaciones escolares de Honduras Británica cambiaran en el verano de 1964, uno aún cursaba cuatro años y medio de bachillerato y tomaba sus exámenes nivel “O” de Cambridge al final del primer semestre. Cuando uno terminaba su cuarto año en abril, por ejemplo, regresaría por medio año de junio a diciembre. Estoy explicando esto con el fin de señalar que nuestra clase tenía un presidente de clase de cuarta forma, antes de que fuéramos a “quinta”. Su nombre era Roger Brian Anthony Silva, ahora fallecido. Lo llamábamos “Mousie.”

Realmente no puedo decir cuál fue la naturaleza o la historia de nuestro gobierno estudiantil en el jesuita SJC en esos días previos al gobierno autónomo. No sé si las clases bajas tenían oficiales estudiantiles, o si era sólo cuarta y quinta forma. Ni siquiera estoy seguro de si Mousie había sido elegido democráticamente. Honestamente. Sé que él era el estudiante que parecía estar más interesado en el gobierno estudiantil. Tal vez él era el único estudiante tal en nuestra clase.

De todos modos, mientras nos dirigíamos a los exámenes de Cambridge y la graduación en diciembre, Mousie comienza a tener reuniones los días laborables después de clases para tomar decisiones sobre el baile de graduación de 1963. En esos días, las clases regulares en SJC terminaban a las 3:10 de la tarde (tal vez aún ahora), y la mayoría de los estudiantes, al menos en mi círculo, siempre estaban buscando ir al gimnasio para jugar al baloncesto tan pronto como terminaran las clases. Por lo tanto, aunque Mousie era un tipo serio y sincero, sus reuniones no eran realmente eventos populares.

Después de un tiempo, y especialmente en retrospectiva, parecía que Mousie estaba decidido a tratar de lograr la unanimidad de propósito con respecto al baile. Había quizá 36 o 37 de nosotros en la clase, y recuerdo que una vez tantos como 33 de nosotros votamos juntos en alguna u otra decisión sobre el baile de fin de graduación. Estamos hablando de hace más de cincuenta años, saben, pero recuerdo que Mousie acabó llevando esa votación de regreso al grupo entero, aparentemente buscando esa mariposa más evasiva llamada unanimidad.

Uno de los problemas de la clase en cuanto al baile era que había dos hermanos en la clase cuyos padres eran muy pobres. No sé si habrían venido a la fiesta sin importar lo modesto que fuera el gasto, pero tenían que sentarse en las reuniones. Supongo que no eran lo suficientemente hipócritas como para votar por algo en el que no participarían.

Eventualmente, el tiempo se acabó para la clase de ’63. No podíamos lograr el tipo de unanimidad que Mousie debe haber deseado. Eso es todo lo que puedo decir. Mousie era un buen tipo, pero el liderazgo es juzgado por los resultados. Seamos reales. Además, hay momentos en que los líderes tienen que ser duros. Hablamos de amor duro. ¿Qué diablos estaba pensando Mousie?

Yo tenía 16 años cuando me senté en esa clase. Yo era el líder indiscutible de la clase en el mundo académico, además de que me había convertido en un líder familiar en el mar dos años antes, cuando me habían convertido en capitán de veleros. Pero sólo uno de mis compañeros de clase era más joven que yo, así que me aferré a la edad y experiencia del resto. No me interesaba el gobierno estudiantil, y Mousie había sido una elección popular para el presidente. Así que me senté allí y vi cómo se desarrollaba la travesía.

Un poco más de cinco años más tarde, fui nombrado presidente de la Asociación Negra Unida para el Desarrollo (United Black Association for Development, UBAD). Yo era el miembro más joven del ejecutivo. El error de Mousie fue el único error que jamás cometí. Nunca busqué consenso falso ni unanimidad imposible. Había aprendido al mirar la lucha de Mousie.

Belize está entrando claramente en un período financiero difícil, que precipitará problemas sociales y políticos adicionales. No voy a sentarme en la clase de 2017 y escuchar tonterías, como lo hice en 1963. En las palabras de Zack Randolph de los Grizzlies de Memphis, “Este es el juego de mayores”. No se vayan con la impresión equivocada. No soy el líder de ningún grupo organizado de beliceños. Pero, diré cualquier cosa que necesito decir.

Habrá líderes políticos, y aquellos a su alrededor, que pueden tomar cualquier crítica que yo pueda ofrecer como algo personal. Esa no es mi intención. Respeto la estructura de nuestro sistema político, que depende de elecciones regulares, libres y justas para cargos públicos. A lo largo de los años en las elecciones democráticas de Belize, se le ha dado una prominencia desmedida a los dos partidos políticos principales – el gobernante Partido Democrático Unido (United Democratic Party, UDP) y el Partido Unido del Pueblo (PUP). Mientras el sistema político de Belize siga siendo uno de mayoría simple, los partidos más pequeños tendrán poca importancia. (Este periódico ha propuesto la representación proporcional como un sistema político más democrático.)

Los enemigos de Belize se han dirigido a nuestros jóvenes para la distracción, por no hablar de la destrucción. Su estrategia ha sido exitosa. Estamos de acuerdo con Nuri Akbar, sin embargo, que en algún momento pronto nuestros jóvenes deben dar un paso al frente. Hasta ese momento, Belize es muy afortunado de tener la militancia organizada de nuestros maestros para llevar la carga. Sin embargo, no podemos esperar que los maestros sigan así indefinidamente. Tenemos un país en juego aquí.

Les haré saber que hay muchos asuntos sobre los cuales consulto a otras personas. Sin embargo, hay una cuestión en la que hablaré categóricamente aquí. La “revolución pacífica y constructiva” de Price fue reemplazada después de 1984 por Glenn Godfrey y Ralph Fonseca, con el apoyo de Said Musa. Esto ocurrió bajo la dirección del partido de Price, así que no es como si pudiéramos considerar a la troika mencionada como habiendo traicionado a Price. El período comprendido entre 1984 y 1996 requiere un cuidadoso estudio y análisis por parte de académicos y estrategas del PUP.

En la Zona Sur de la Ciudad de Belize, el UDP está consolidado. Ellos ven la institución de Kremandala, de la que soy presidente, como su enemigo. Vi al UDP tomar la misma posición después del 30 de junio de 1993, así que no he sido cogido desprevenido.

Hay absurdidades en la política de Belize. (Por favor permítannos usar “absurdidades” en vez de tal vez la más adecuada “incongruidades”.) Una de esas absurdidades, posiblemente la mayor de todas, es que el funcionario del UDP que está más cerca del primer ministro Dean Barrow, y el funcionario del PUP quien es el más cercano al ex primer ministro, Said Musa, son amigos más cercanos.

¡Poder al pueblo!