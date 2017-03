From the Publisher (en Español)

Thomas Jefferson odiaba a los negros, pero se acostaba con una que dio luz a sus hijos, seis de ellos. Que Sally Hemings era también la media hermana de su esposa, ni lo detuvo, ni le hizo reevaluar su postura hacia el pensamiento negro, que consideraba como una paradoja imposible.

Strom Thurmond tuvo una hija negra fuera del matrimonio; las únicas personas sorprendidas por esto eran los votantes blancos que cortejaba con una vehemente retórica racista. Por supuesto, este comportamiento, degradando a los negros al mismo tiempo que deseaba al menos una, desciende de la esclavitud y es cómo conseguimos la mayoría de la gente de piel clara que “parecen blancos” en primer lugar.

- págs. 108, 109, THE FIRE THIS TIME: A NEW GENERATION SPEAKS ABOUT RACE [EL FUEGO ESTA VEZ: UNA NUEVA GENERACIÓN HABLA DE RAZA], editado por Jesmyn Ward, Scribner, 2016. (La cita anterior proviene de un ensayo titulado Blacker Than Thou [Más negro que tú], de Kevin Young).

Pero lo que perturbó a varios comentaristas victorianos y eduardianos más que la explotación de los africanos fue que tales exposiciones llevaron a hombres africanos a entrar en contacto con mujeres blancas británicas y no sólo eso, sino que hubo rumores de contacto sexual entre hombres negros y mujeres blancas visitantes. Estas afirmaciones llevaron a los organizadores de “Savage South Africa”, la London Exhibition Company [compañía londinense de exhibiciones], a prohibir a todas las mujeres blancas de la zona que albergaba a los africanos -el llamado “Kaffir Kraal”. Cuando se reveló que Peter Lobengula se había casado con una mujer inglesa, Kitty Jewell, incluso los rumores más espeluznantes se contaron como hecho. Los periódicos norteamericanos derivaban placer al informar que en Londres “las mujeres de moda entran en las chozas de los hombres negros y les dan regalos”. Estos encuentros, afirmaron, eran meramente las aberturas de las “orgías más viles”.

En 1917, un escritor de la popular revista TIT-BITS comentó que “Hace algunos años solíamos ver grandes cuerpos de nativos enviados desde África en servicio militar o en algún espectáculo itinerante, y fue la revelación de horror y asco a todos la manera en que las mujeres inglesas se reunirían para ver a estos hombres, mientras que verlos adular a estas criaturas negras y acariciarlas y abrazarlas, como he visto docenas de veces, era un escándalo y una vergüenza para la mujer inglesa.

- págs. 412, 413, NEGRO Y BRITÁNICO: UNA HISTORIA OLVIDADA, por David Olusoga, Macmillan, 2016

Cuando volví a Belize de la universidad en junio de 1968, ningún beliceño había intentado jamás lo que yo me proponía hacer: escribir creativamente como profesión. Zee Edgell, que se convirtió en la primer novelista de Bellze con Beka Lamb, había sido entrenada en Londres como periodista y estaba editando The Reporter en 1968. Fue unos años después, en la década de 1970, que se casó, se mudó de Belize y decidió escribir creativamente. Mi punto es que, en 1968 iba a ser un pionero de cierta manera.

Las responsabilidades familiares pronto me obligaron a tomar un trabajo de enseñanza de Letras en el Colegio Técnico de Belize, pero después del año académico 1968/69, el Colegio y yo nos separamos. Estuve en las calles durante dos años antes de enseñar en el Colegio Wesley durante el año académico 1971/72, y luego volví a las calles de nuevo, a todo dar.

En general, traté de perseguir la escritura creativa como una carrera hasta diciembre de 1977, cuando la política electoral que me había atraído después de mi arresto de sedición en febrero de 1970, me humilló públicamente. No tuve mucha elección después de eso. No era posible para mí ganarme la vida en Belize como escritor creativo, eso estaba claro. Me convertí en periodista de tiempo completo.

El problema fundamental que tenía la estructura de poder blanco y aspirantes a blancos en Honduras Británica/Belize con mí y mi escritura creativa era que me había vuelto negro-consciente durante mis tres años en los Estados Unidos. Esta conciencia de mi ascendencia africana se había convertido en un aspecto demasiado importante para mi inspiración de escritura, y la estructura de poder blanco y aspirantes a blancos aquí no animaría ni toleraría tal escritura.

Siete meses después de regresar a casa, me había convertido en el presidente de una organización negro consciente, UBAD, que fundó este periódico en agosto de 1969. Seis meses después de eso, el finado Ismail Shabazz y yo, editor reaponsable y editor de Amandala respectivamente, Fuimos arrestados y acusados de conspiración sediciosa. La ley de sedición había sido utilizada sólo dos veces antes en la historia de Honduras Británica: en 1951 para detener y encarcelar a Leigh Richardson y Philip Goldson, y en 1958 para arrestar y juzgar a George Cadle Price, quien fue absuelto. Richardson, Goldson y Price eran, sin embargo, grandes políticos partidarios: Shabazz y yo no.

Durante los años que estuve activo en UBAD, desde 1969 a 1974, y durante un par de años después de eso, hice casi todos los escritos creativos que he producido en toda mi vida – poemas, obras de teatro, y cuentos.

He aquí el punto que ahora deseo hacer. El punto es que en la escritura creativa hay temas que uno puede explorar y lecciones que uno puede enseñar que no tocaría en el periodismo. Uno de estos temas es el sexo, y todos nosotros sabemos que este es un tema crítico, especialmente para aquellos de nosotros que optan por no ser célibes.

En esta época del año en los Estados Unidos, un gran porcentaje del pueblo estadounidense está viendo el torneo de baloncesto NCAA, una competencia entre equipos universitarios estadounidenses. El torneo propio comienza a nivel nacional con 64 equipos, y terminará con un juego de campeonato entre un par de semanas. Actualmente, 16 equipos permanecen en el torneo.

Ahora, la aplastante supremacía que el pueblo europeo estableció sobre la población africana durante la época de la esclavitud no se basó en una destreza física superior. Pero quizás el aspecto más importante de la supremacía blanca, psicológicamente hablando, fue que, como regla general, el hombre europeo podía “follarse” a las mujeres africanas con impunidad, pero al hombre africano le estaba prohibido, bajo pena de muerte, tener relaciones sexuales con mujeres europeas.

El hecho es que hubo algunas mujeres europeas que deseaban a los hombres africanos, y el hombre europeo se dio cuenta de esto. Esto era algo que carcomía las entrañas del hombre europeo. Le preocupaba mucho: de hecho, lo enojaba hasta el punto de ser capaz de la violencia más depravada. Consideren la historia de 1955 de Emmett Till, que tenía sólo 14 años cuando fue torturado, mutilado y asesinado.

Una parte sustancial de la motivación para la segregación racial en los estados del Sur de los Estados Unidos derivó entonces del deseo del hombre europeo de evitar cualquier contacto social entre las mujeres europeas y los hombres africanos. Las leyes estadounidenses que permitieron la integración racial fueron aprobadas, sin embargo, después de mucha agitación negra en los años sesenta. Fue durante este período que el primer equipo de baloncesto universitario con cinco principiadores negros, Texas Western, ganó el torneo NCAA.

Pronto, los jugadores negros se convirtieron en la mayoría de los principiadores en los equipos del torneo NCAA. Recuerden, este torneo es una época de frenesí de baloncesto en América. El problema, me pareció, habiendo vivido en Estados Unidos durante la época del llamado poder negro, era que casi todas las animadoras femeninas de los equipos eran blancas. Sabía cuán agravados se sentían los hombres blancos al ver la proximidad, y mucho menos la intimidad, entre hombres negros y mujeres blancas, y no hay ningún evento donde haya más sexualidad latente que el torneo de baloncesto de la NCAA. El hecho de la cuestión es que los jóvenes estadounidenses negros rebosantes de salud están protagonizando el espectáculo, y hermosas jóvenes blancas están animándoles.

Siempre he dado crédito a los blancos americanos por esencialmente tragarse su orgullo durante este tipo de eventos. He descubierto que en Belize los blancos y aspirantes a blancos tienen temores secretos de que los hombres negros se vuelvan demasiado heroicos en cosas como los deportes. Los blancos y los aspirantes a blancos temen que sus hijas se sientan atraídas por los hermanos, lo cual sería natural, cuando se piensa en hormonas y todo eso. Ninguno de los blancos y aspirantes a blancos en Belize admitiría este temor. Algunos están confundidos, y algunos están en la negación, yo diría.

Un problema importante en Belize es que no podemos obtener el apoyo financiero adecuado de la comunidad empresaria para los programas deportivos, y una de las razones es que los negocios y la industria aquí están dominados por blancos y aspirantes a blancos, y las estrellas en las competiciones deportivas grandes son a menudo negros. He estado en la vida pública durante 48 años, y he estado involucrado en la gestión de programas deportivos desde 1972: sé de qué estoy hablando. Hay personas, repito, que están en negación en Belize. Pero, uno no puede probarlo. El prejuicio étnico en La Joya es muy, muy sofisticado. También es enfermizo.

Los blancos y aspirantes a blancos dirán que estas se tratan de declaraciones polémicas procedentes de un hombre polémico. Y esos negros beliceños que dependen de los blancos y aspirantes a blancos para sus salarios, secundarán su moción. Son personas que cantan para su cena. Se expusieron a sí mismos en 1990 para que todos nosotros vieramos, y en 2016 se confirmó que su condición de tío Tom es crónica. Díganlo como es, Toms. Díganle la verdad al poder. Todos estaremos mejor por ello.

Y escuchen, cuando se trata de sexo, hay suficiente aquí para todos nosotros. Es posible que no siempre consigan a quien quieran, y no siempre puedan conseguir lo que quieran, pero es seguro que pueden conseguir algo agradable.

Y si no pueden leer entre líneas en este ensayo, recuerden lo que les dije antes: esto no se suponía que fuera un tema para el periodismo. Pero hay beliceños que estaban tensos hace 48 años, y supongo que todavía lo estan. Relájate, José. Relájate, Juana. Así es como empezó todo, en el Jardín del Edén…

¡Poder al pueblo!