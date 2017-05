From the Publisher (En Español)

Hace 48 años, cuando acabábamos de abrir nuestra oficina de UBAD en el número 45 Hyde’s Lane, dos jóvenes de la preparatoria del Colegio San Juan nos visitaron en dos o tres ocasiones. Esto sería en las tardes después de clases. Había algo de energía relacionada con UBAD en la Sexta Forma, supongo, pero no estoy seguro de cuándo fue que Zinkle realmente comenzó a prohibir Afros y exigir que los dashikis se metieran por dentro de los pantalones de los estudiantes.

Una de las señoritas era más alta, más delgada, más morena, de Punta Gorda, y la otra joven estudiante era más corta, más gordita, más clara, de la Ciudad de Belize. Lo que recuerdo y lo que es relevante para este ensayo es que la hermana de piel más clara tenía un problema con la palabra “negro”. Como no se veía negra, en el sentido que previamente había entendido la palabra, no podía aceptar el concepto con referencia a sí misma.

El destino lo hizo de modo que yo, habiéndome graduado recientemente de la universidad en los Estados Unidos, fui el que hizo la mayor parte de la introducción de la filosofía del poder negro en Belize en 1969. Así es como fui empujado a la vida pública y comencé a hablar en estrados. Nunca quise ser un orador público: me consideré un escritor, y uno creativo de hecho.

El destino lo hizo tal que yo, un “mulato”, dirigiera un movimiento de poder negro durante varios años. Yo era consciente del hecho de que yo era mitad blanco, y siempre sentí que había un límite a lo lejos que podía llevar a UBAD. En Belize, verán, gente como yo no se consideraba negra, per se, pero en América uno sólo tenía que tener una sola gota de sangre africana y sabías dónde pertenecías.

La cosa es que, en 1969, los beliceños ya habían comenzado a emigrar a Estados Unidos en gran número durante ocho años (después del huracán Hattie en 1961), los estadounidenses habían publicado sus Diecisiete Propuestas en 1968 y todas las indicaciones eran que los beliceños seguirían mudándose a Estados Unidos. Mi creencia personal en 1969, además, era que los estadounidenses blancos estarían viniendo a Belize más y más.

Había americanos blancos que se habían vuelto prominentes en la vida social, cultural, y de negocios de Honduras Británica en los años 50 y los años 60. Estos incluyeron gente como Emory King, Taft Moody, Will Wiley, Ned Davis, Vic Stadter, Jerry Ybarra (?), Shirley Warde, y otros. Hasta cierto punto, es con respecto a estas personalidades que aprendo mucho cuando mantengo conversaciones con Stretch Lightburn. Cuando estos estadounidenses empezaron a instalarse aquí, yo era demasiado joven y demasiado protegido para saber los juegos que se estaban jugando.

En las colonias británicas del Caribe como Jamaica y Honduras Británica, y en colonias francesas como Haití, los europeos habían nutrido el crecimiento de una clase mulata distinta. Utilizaban la clase mulata como un amortiguador entre ellos, esclavistas blancos y sus esclavos negros. Los blancos eran, sin duda, las potencias, de modo que la clase amortiguadora de mulatos ansiaba avanzar hacia arriba a la sociedad blanca. Generalmente, despreciaban su ascendencia negra y apreciaban su ADN europeo.

Estados Unidos era radicalmente diferente. Era simple en Estados Unidos: si uno no era blanco, era negro. Y en América, el negro, que incluía morenos, canela y todo lo demás, era una mala noticia. En el Caribe británico y francés, había esa tercera categoría, la categoría marrón, y hacía de la raza un asunto más delicado y más complicado. Estados Unidos era sencillo, sin sutilezas.

En el momento en que Honduras Británica se convirtió en una colonia autónoma a principios de 1964, el Departamento de Estado estadounidense comenzó a involucrarse en los negocios de Belize. La responsabilidad de Belize en el mundo de la OTAN estaba siendo transferida del Reino Unido a los Estados Unidos, según la Doctrina Monroe. Para mí, era importante que los beliceños comprendiéramos que entrábamos en una nueva realidad racial. La Honduras Británica de John Bull estaba a punto de convertirse en el Belize de Estados Unidos.

A través de los años desde entonces, he experimentado la presión de ambos lados negros y marrones en Belize. Algunos militantes negros, diría comprensiblemente, pensaban que yo no era lo suficientemente negro. La clase marrón y privilegiada de Belize, el “clan de los Baymen” de Clinton Canul Luna, ha logrado mantener su alto estatus amortiguador después del colonialismo. Son hostiles a mí, porque soy demasiado negro. Así que, queridos, estoy condenado en un lado por ser demasiado negro, y condenado en el otro lado por no ser lo suficientemente negro. Así es la vida.

La razón por la que sobreviví fue porque un pequeño porcentaje de beliceños, en su mayoría de la base, se convirtió y permaneció leal a mí. De vez en cuando, con el paso de los años, nos volveríamos de valor político para uno de los dos principales partidos políticos.

Lo que ha sucedido en la Zona Sur de la Ciudad de Belize durante el último cuarto de siglo y más tiene implicaciones raciales. Pero, después de que UBAD rompió en 1973, sentí que ya no tenía la responsabilidad principal sobre el suelo. La mitad de UBAD se había vuelto UDP.

Belize ha cambiado mucho. Supongo que la gente piensa más en términos de origen étnico que de raza, cualquiera que sea la diferencia técnica. Los beliceños se han vuelto más multiculturales. En 1969, los beliceños pudieron haber estado pensando más en términos de color que de raza. En 2017, todo es un estudio interesante, porque el color y la etnia están fundamentalmente mezclados con el sexo y la socialización. Todo es una fiesta en estos días. Tiene sentido: la “industria” principal de Belize se ha convertido en el turismo.

Supongo que nuestra estudiante de tez clara de 1969 emigró a Estados Unidos. Estoy bastante seguro de que nuestra estudiante de piel oscura se fue a casa a Toledo. A principios de 1969, cuando celebramos esas conversaciones juveniles, yo sabía lo que tenía que hacer. No había otro camino que no fuera el camino negro: tomarlo o dejarlo. Y así, hice lo mejor que pude. He pagado un precio.

He llegado a una edad en la que ahora me aliento en la nostalgia, que es un ejercicio agridulce. También me gusta escuchar a gente más joven. Me gusta leer lo que tienen que decir. Sobre todo, busco la iluminación 2017 en la cuestión de la desconexión de Belize entre el auto-congratulatorio poder político negro y la degradación socio-económica negra en las calles. Háblenme. Razonen conmigo.