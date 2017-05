From the Publisher (En Español)

El 20 de abril de 1653, Oliver Cromwell, el renombrado militar inglés y líder político y más tarde jefe de estado de la Commonwealth de Inglaterra, Escocia e Irlanda, que de hecho abolió la monarquía británica y gobernó Gran Bretaña en un momento dado, disolvió el Parlamento Rump en Londres, Inglaterra. Al despedir a los parlamentarios, esta fue su declaración:

“Ya es hora de poner fin a su sentada en este lugar que han deshonrado por su indiferencia a todas las virtudes, y profanado por su práctica de cada vicio; vosotros sois una tripulación facciosa, y enemigos de todo buen gobierno; sois un grupo de miserables mercenarios y, como Esaú, vendáis vuestro país por una mezcolanza, y como Judas traicionáis a vuestro Dios por unas cuantas monedas.

¿Hay ahora una sola virtud entre ustedes? ¿Hay algún vicio que no poseen? No tenéis más religión que mi caballo; el oro es vuestro Dios; ¿Quién de ustedes no ha trocado su conciencia por sobornos? ¿Hay un hombre entre ustedes que tenga la menor preocupación por el bien de la Commonwealth?

“Prostitutas sórdidas, ¿no habéis profanado este lugar sagrado y convertido el templo del Señor en cueva de ladrones, por vuestros principios inmorales y vuestras prácticas inicuas? Ustedes se han vuelto intolerablemente odiosos a toda la nación; vosotros los que fuisteis diputados aquí por el pueblo para obtener redenciones de quejas, vosotros mismos se han convertido en el mayor agravio.

“Por lo tanto, su país les pide que limpien este establo Augeano, poniendo un período final a sus inicuos procedimientos en esta Cámara; y lo que por la ayuda de Dios y la fortaleza que me ha dado, ahora he venido a hacer.

“Os mando, pues, por el peligro de vuestra vida, que salgáis inmediatamente de este lugar.

-¡Váyanse! ¡Salgan de aquí! ¡Dense prisa! ¡Siervos venales, fuera de aquí!

“¡Asi que! Quiten esa fruslería brillante y cierren las puertas.

“¡En el nombre de Dios, váyanse!”

Los años 60 fueron una época de gran frustración electoral entre las filas de los beliceños que se oponían al Partido Unido del Pueblo (PUP). De 1961 a 1969, en tres elecciones generales diferentes, el PUP ganó 51 del total de 54 escaños disputados a nivel nacional bajo la nueva Constitución Ministerial.

Dentro de las filas del Partido de la Independencia Nacional (National Independence Party, NIP), que era la Oposición Leal de Su Majestad durante la década de 1960, sin embargo, había un sentimiento de superioridad moral a los partidarios del PUP. Los seguidores del NIP pensaban que sus compañeros del PUP eran vulgares, deshonestos y fanáticos. Los partidarios del NIP también creían que eran más inteligentes que sus rivales PUP.

Debido a que las personas del NIP pensaban que eran más inteligentes que las personas del PUP, no podían aceptar que fueran vencidos de manera justa y directa en estas elecciones. Se negaron a creer que estaban siendo superados por el PUP: los PUP estaban ganando, en las mentes del NIP, porque estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para lograr y consolidar el poder, y los PUP eran mezquinos e inmorales. Esta era la visión de las cosas políticas del NIP en Honduras Británica.

La primera elección general cuando el PUP fue seriamente desafiado fue la de 1974, después de que el NIP se había integrado en una coalición tripartita llamada Partido Democrático Unido (United Democratic Party, UDP). Si usted cuestiona detenidamente a Michael Finnegan, él le dirá lo diferente que el UDP era del NIP, y cuánto optimismo sentía porque el enfoque y las tácticas del UDP eran diferentes de los del NIP’s. La experiencia de Finnegan con el NIP había sido a mediados/finales de los años sesenta cuando era un niño haciendo campaña con su madre en el distrito electoral de Collet para el NIP, pero en 1973 se había convertido en miembro fundador del UDP, como adulto al servicio del Líder del UDP, Dean Russell Lindo.

Sin embargo, cuando el UDP finalmente llegó al poder en diciembre de 1984, fue bajo la dirección de Manuel Esquivel, pero fue Dean Lindo quien había reestructurado la Oposición, la había cambiado de los días negativos y derrotistas del NIP al gigante político en el que el UDP se había convertido a mediados y finales de los años setenta. De hecho, mi opinión personal es que el UDP de Dean Lindo que perdió en 1979 era más fuerte que el UDP de Manuel Esquivel que ganó en 1984. Pero, por supuesto, hay que insertar el adverbio “discutiblemente” para tal discurso.

En cualquier caso, hay relativamente pocos de los NIPs de los años 60 que todavía están vivos, y me imagino que la mayoría de ellos viven ahora en los Estados Unidos. Después de que el UDP fue establecido en septiembre de 1973, los partidarios del NIP se trasladaron al nuevo partido a pesar de que su venerado Líder del NIP, Philip Goldson, estaba en Londres estudiando derecho en ese momento y no participó personalmente en las discusiones que condujeron a la absorción del NIP en el nuevo UDP. Fueron los vice líderes del NIP, el senador Simeon Agapito Hassock y el senador Ulric Rollington Fuller, que habían representado al NIP en las discusiones que dieron origen al UDP.

Hubo algunos seguidores del NIP, como Wilfredo “Shubu” Brown, quienes insistieron en esperar el regreso del Sr. Goldson a Belize para ver cómo respondería al nuevo UDP y el hecho de que se había negado a nombrar al Sr. Goldson Como su líder, aunque, técnicamente hablando en 1973, porque el Sr. Goldson era el único miembro de la Oposición en la Cámara de Representantes de Belize, él era el Líder de la Oposición de Su Majestad.

Cuando el Sr. Goldson regresó de Inglaterra en el verano de 1974, no hizo oleadas, y aceptó su papel de liderazgo reducido en el nuevo UDP. No puedo decir con certeza cuándo fue que el Sr. Goldson fue nombrado consigna de partido del UDP, pero puedo decir con seguridad que el Sr. Lindo no fue oficialmente nombrado Líder del UDP sino hasta después de las elecciones generales de fines de 1974. No hubo convención de liderazgo para nombrar al Sr. Lindo como Líder, y si hubiera habido tal convención, el apoyo personal que el Sr. Goldson disfrutaba como héroe nacional durante más de dos décadas, podría haber creado una perturbación.

El actual comportamiento del gobernante UDP, diría yo, hubiera sido desagradable para las masas de los partidarios del NIP en los años sesenta. El partidario típico del NIP creía en los valores parlamentarios británicos y la probidad. El partidario típico del NIP creía que él o ella tenía un sentido de lo que era correcto y lo que estaba mal en lo que respecta a la gobernanza y el estado de derecho. El típico partidario del NIP de los años 60 no habría aprobado los acontecimientos de la semana pasada en el edificio de la Asamblea Nacional en la audiencia del Comité del Senado, y el partidario típico del NIP habría exigido una explicación/condena del liderazgo del partido.

Pero, el típico partidario NIP ya no existe. El típico partidario del UDP está disfrutando de un tercer mandato consecutivo del partido, y muchos de los partidarios del UDP han visto a su partido ganar cinco elecciones generales de las ocho celebradas desde 1984. El partidario UDP de 2017 parece tener un sistema de valores políticos diferente bajo el cual opera, en comparación con el caso del partidario NIP de los años 60. Ese partidario del NIP perdió tres elecciones generales consecutivas con grandes márgenes en los años sesenta: este partidario del UDP ha aprendido a disfrutar de los dulces, como diríamos.

Pocos de ustedes conocen la historia británica, y cómo el sistema parlamentario británico que heredamos en Belize, evolucionó durante un período de mil años desde los primeros días de la Albión de las monarquías asesinas. Sería bueno que ustedes aprendieran algo sobre Oliver Cromwell, que era un hombre de tal hierro que decapitó a un rey inglés a mediados del siglo XVII. Cuatro años después de decapitar al rey Carlos I en 1649, Cromwell arrojó a un cuerpo de legisladores fuera de la Cámara del Parlamento. En esa ocasión, Cromwell dio el discurso que he reproducido en la parte superior de este ensayo.

Lean el discurso de Cromwell, beliceños, y leanlo bien. Si lo que hemos estado viendo en Belize sigue siendo la norma en los círculos más altos de gobierno, entonces puede ser que un Cromwell beliceño salga de la gente para limpiar la Cámara de Representantes. Allí hay inmundicia. El señor Goldson habría condenado esa suciedad.

¡Poder al pueblo!