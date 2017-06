From the Publisher (En Español)

Hace unas tres semanas, Maurice Jones me trajo una foto con 77 años de antigüedad que se reproduce en esta página. Dijo que un tal Nick Sánchez se la había dado. No tuve la oportunidad de averiguar ningún detalle sobre Nick Sánchez, porque estaba tan ocupado intentando identificar a los legendarios futbolistas/atletas en la foto.

La escritura en la foto dice que es de 1940, pero hay cierta confusión sobre cuántos de los jugadores son del famoso equipo de fútbol Crimson, porque esta también se supone que debe ser una selección de todos beliceños. Se señala claramente que Louis Guild, que es el segundo desde la derecha en la fila de atrás, es en realidad del equipo de la Policía. Pero no se hace ninguna otra distinción semejante. (Cuando hablé de esto con mi papá, él estaba positivo(?) que Louis Guild nunca jugó para la Policía, y mencionó que Jim Stephen era MYA.)

En la fila de cinco jugadores que están arrodillados, el segundo desde la izquierda es Emilio Sánchez, que más tarde se convirtió en el entrenador nacional de boxeo de Jamaica por muchos años.

En el centro de esa fila de arrodillados está Jack Lind, que fue tan formidable en el cricket como en el fútbol, ??mientras que en la extrema izquierda de esa fila de arrodillados hay una sugerencia de que este puede ser George “Rough Tough” Young. Si es así, Young debe haber estado muy joven en 1940, porque creo que lo vi jugar para Landivar a mediados de la década de 1950 en el Parque Edwards (ahora Estadio Rogers). En la izquierda inmediata de Jack Lind está un hombre que conocemos como Parpy Banner, pero a la izquierda de Parpy Banner no tenemos identificación de ese individuo.

En la fila de atrás, comenzamos a la izquierda con el emblemático Bulldog Davis, que parece ser un entrenador. Sólo vi al señor Davis en sus últimos años, y todavía poseía un físico increíble, mientras que sus ojos eran extraordinariamente claros de color.

A la izquierda del señor Davis está Eric Gill, y el único Eric Gill que conozco fue llamado “Wappa”, y, hasta donde yo sé, él todavía está vivo en Chicago. Wappa era también una estrella famosa de la pista de atletismo en Honduras Británica.

A la izquierda de Wappa está Kenneth Ewing, y creo que pudo haber sido un velocista de pista, mientras que estoy seguro de que el hombre al lado de Ewing, a su izquierda, era de hecho un gran velocista de pista – Roy Canton. Roy Canton también era un gran jugador de baloncesto, y era muy bueno en el tenis.

Junto a Roy Canton a su izquierda está un hombre del cual he escuchado a mi papá hablar muchas veces con mucho respeto – Jim Stephen, y a la izquierda del Sr. Stephen está el mencionado Louis Guild, que fue el progenitor del finado súper delantero de Berger 404, Gene Guild, como también de Emerson y Steve.

A la extrema derecha en la fila de atrás está el Sr. Horace Michael, que habría sido uno de los séniores de entrenamiento. Era conocido como un hombre de respeto. Lo llaman un zapatero en el subtítulo de la foto.

No es posible identificar al portero, que lleva una gorra y se encuentra al frente de la fila de los jugadores arrodillados.

Hay una historia importante representada por la fotografía, pero hay muy pocos todavía vivos que pueden entablar discusiones sobre esa historia, y entre aquellos en el poder y la autoridad de Belize, tanto en las burocracias deportivas como en las directrices políticas, hay una extraña y total falta de interés sobre tales asuntos.

Es algo asombroso, pero el único deporte que guardaba religiosamente registros en Honduras Británica fue y es la Vuelta a Belize, que comenzó en 1928. Ni siquiera podemos decir con certeza cuándo el fútbol y el cricket realmente y formalmente comenzaron en la colonia, aunque he visto la imagen de un equipo de fútbol de Belize desde principios de los años 1930, así que supongo que el fútbol y el cricket comenzaron aquí antes del ciclismo.

Estoy seguro de que el baloncesto comenzó después del fútbol y el ciclismo, y que habrían sido los sacerdotes jesuitas y los escolásticos que introdujeron el baloncesto en Belize, ya que ellos introdujeron los guantes de oro de boxeo. Pero no tenemos registros de cómo comenzaron estos deportes y me pregunto si el huracán de 1931, que destruyó el antiguo Colegio San Juan en Loyola Park, en el área de Yarborough, es responsable de nuestra falta de un registro histórico para el baloncesto en particular.

Cuando yo crecía en los años cincuenta y sesenta, los deportes eran gran cosa en la colonia (que estaba dominada por la vieja capital), especialmente el fútbol, ??el cricket, el boxeo y más tarde el baloncesto, pero los periódicos de la época – el Clarion, The Billboard, y Times, prestaban escasa atención a las actividades deportivas. (Déjese notar que las carreras de veleros también eran un gran negocio).

Cuando The Reporter entró en escena en 1967, ellos también ignoraron los deportes, mientras que Amandala, establecido en 1969, siempre tenía un enfoque deportivo, pero nos tomó muchos años adquirir tecnología de impresión moderna que pudiera reproducir fotografías. Como primer editor y ahora editor responsable de este periódico, vengo de una familia que estaba muy dedicada al deporte y mantenía a nuestros atletas en alta estima.

La sociedad beliceña, a nivel de nuestra estructura de poder, sin embargo, ha despreciado a los atletas durante mi vida. Una de las razones de esto es que la mayoría de los excelentes atletas de Belize provienen de nuestras clases trabajadoras, pero los beliceños que controlan las finanzas y las burocracias deportivas provienen de las clases altas.

Esta es una historia larga y dolorosa, y una que he tratado de contar en muchas ocasiones antes. En este asunto, como en otros, soy una voz que clama en el desierto, como se dice. Así que me corresponde cesar con mis lamentaciones.

Terminaré con una historia que mi papá contó. Hubo una excursión a Honduras cuando él era una estrella del futbol a mediados de los años 40 que contaba con selecciones del balompié y del baloncesto que viajaban juntos a la república. Mi padre era muy buen amigo con el mejor jugador de baloncesto de Belize, Henry “Eagles” Usher, así que tuvo una idea de la diferencia en el tratamiento dado a los futbolistas y jugadores de baloncesto, con los baloncestistas siendo considerados de una categoría social más alta. Los baloncestistas eran “tratados como reyes”.

Después del huracán Hattie en 1961, el baloncesto se vio obligado a trasladarse a la Zona Sur después de que su lugar pre Hattie, el antiguo Salón Holy Redeemer, fue destruido. Las estrellas del baloncesto se volvieron más de la clase obrera tras el traslado a la Zona Sur – St. Ignatius, Bird’s Isle y el Centro Cívico.

No debería importar la categoría social de las estrellas del deporte que representan a Belize regional e internacionalmente, pero sí importa. Pregúntenle a Kaina. Belize es una sociedad que está en negación absoluta en lo que respecta a sus prejuicios de clase. Todavía les enseñamos a nuestros hijos que nuestros antepasados ??esclavos lucharon por sus esclavistas en 1798. Aunque es posible que uno o dos esclavistas fueran apoyados por esclavos especiales cuando la Armada española amenazó, en general la narración oficial de 1798 es falsa. Los esclavos son esclavos, y los amos son amos. ¿Puede usted decirme en cuál de estas dos categorías pertenece la Asociación de Juegos Olímpicos y de la Commonwealth de Belize?