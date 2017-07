From the Publisher (En Español)

Recuerdo un incidente en agosto de 1998 después de que el PUP ganó las elecciones con Said como nuestro Líder del Partido. La mañana después de los resultados Evan X Hyde, Bill Lindo, Dickie Bradley y yo fuimos a ver a Said en su casa. Mencionó que estaba inclinado a nombrar a Cordel Ministro de Vivienda y Dickie Ministro de Educación. Estábamos en la veranda y entramos a saludar a la esposa de Assad, que estaba visitando a la esposa de Said, Joan. Joan Musa es una enfermera altamente capacitada del Reino Unido que ha ayudado a muchas personas a través del Consejo para las Personas con Discapacidad Visual de la que es la directora.

Mientras hablaban regresé a la galería justo a tiempo para oír a Dickie decirle a Said que mejor quería el Ministerio de Viviendas.

Más tarde le dije a Evan X Hyde y a Bill, que se enojaron con Dickie como resultado.

– pág. 42, NOTHING TO LOSE, por Ray Lightburn, Image Factory Art Foundation, 2009

Fui a la iglesia de San Ignacio el sábado por la mañana para el funeral de Lois Lightburn, y un montón de recuerdos pasaron por mi mente. Lois había vivido en Chicago con sus dos hijas (una de sus hijas, Alva, había sido víctima del desastre terrorista del 11 de septiembre en el World Trade Center en 2001), y se me ocurrió que Lois debió haber pedido ser enterrada en Belize. Es una propuesta costosa, saben, traer un cuerpo a casa de Estados Unidos para su entierro.

Entre 1975 y 1977, yo era como un hijo adoptivo de la Sra. Lucille Eusey, madre de Stretch, Ray y Pulu Lightburn. Ma Luz era como una madrastra de Lois, que era hija de Bill Lightburn, el padre de Stretcher, Ray, y Pulu, como resultado de una unión con otra señora. Siempre valoraré la cercanía de la relación entre la Sra. Luz y Lois. Era hermosa. Eran hermanas del alma.

¿Cómo fui adoptado por Ma Luz? Bueno, a finales de 1974 el mundo en el que había vivido desde febrero de 1969 básicamente se había derrumbado a mí alrededor. UBAD, que yo había dirigido desde febrero de 1969, había llegado a su fin, y el espectacularmente popular Partido Democrático Unido (United Democratic Party, UDP) había decidido culparme de la derrota por un voto de Kenneth Tillett por Harry Courtenay del Partido Unido del Pueblo (PUP) en el distrito electoral Collet.

El UBAD original era un movimiento muy joven y optimista. Yo personalmente me había convencido rápidamente del cinismo y la falta de sentido de la política partidaria de Belize. Conforme pasaron los años, supongo que comencé a faltarle respeto al proceso político. Debido a esa falta de respeto, tomé una acción que resultó bastante contraproducente para mí: hice una jugada que permitió que el nuevo UDP, fundado en septiembre de 1973, me usara como chivo expiatorio durante muchos años.

Si se examina lo ocurrido en 1972, cuando Esquivel, Rodríguez, Vasquez, Lawrence y Thompson formaron de repente el Partido Liberal y luego pasaron a formar parte de la coalición UDP en 1973, apoyados por Santiago Castillo e Ismael Gómez, era un caso del ala derecha del gobernante PUP separándose y uniéndose a la Oposición. En retrospectiva, esto hizo que mi facción de UBAD, que puede haber sido vista como un ala izquierda de la Oposición, fuera prescindible en el esquema de las cosas de los financistas del UDP. Como he dicho antes, yo era un naïf político en ese momento. No entendía lo que estaba pasando: no podía leer las hojas de té.

Yo también era confianzudo, tal vez incluso arrogante, y no creía que el nuevo UDP podía hacerme lo que hicieron: entre 1973 y 1974, tuvieron éxito en marcarme como traidor a los ojos de los jóvenes que habían pensado anteriormente de mí como un héroe.

Cuando se acercaron las elecciones generales de 1974, vi que UBAD había llegado a su fin. La división de 1973 había sido fatal. Lo único que habíamos tenido era la unidad en el movimiento. Cuando perdimos esa unidad, lo perdimos todo. Había gente cercana y leal a mí, como el Sr. Wilfred Nicholas, Sr., y la Sra. Grace Peters, a quien no podía soportar darles la noticia del fin de UBAD. Debido a que yo no respetaba la política, decidí postularme como el único candidato de UBAD en las elecciones generales de octubre de 1974, en la división de Collet. Después de perder, tenía la intención de decirle a mi gente que UBAD había terminado.

Bueno, la carrera entre Tillett del UDP y Courtenay del PUP fue muy intensa, y Courtenay terminó ganando por un solo voto, después de varios recuentos la noche de las elecciones en el Centro de Salud Matron Roberts. El liderazgo del UDP decidió culpar el hecho de que yo había recibido 89 votos en las elecciones como la causa de la derrota de Tillett, y así es como empezaron a llamarme – 89.

Con mi mundo sociopolítico en ruinas, el Premier George Price envió a Ray Lightburn a conversar conmigo. Como resultado de esas conversaciones, tuve varias reuniones privadas con el premier adjunto C. L. B. Rogers, y me convertí en un aliado del partido gobernante. Ray Lightburn era muy cercano al Premier Price y al vice premier Rogers. A menudo me preguntaba cuál de ellos quería más. Mi madre vivía en Belmopan en ese momento, y así fue como Ma Luz se convirtió como una madre para mí. La mayoría de los días de la semana estaba con Ray Lightburn en las calles, y comimos muchas comidas en casa de Ma Luz. (Me pareció que Lois almorzaba la mayoría de los días de semana en casa de Ma Luz.)

Entre 1969 y 1973, cuando UBAD estaba unido, Ray Lightburn había sido un hombre fuerte en las calles para el PUP que controlaba a los más temidos “soldados” políticos en la Ciudad de Belize. A mediados de 1972, sin embargo, UBAD había tomado las calles de la ciudad, y Ray comenzó a desarrollar un problema de alcohol.

Un hombre enormemente dotado, Ray Lightburn, explotando el hecho de que todo el mundo sabía que tenía acceso directo al Sr. Price y el Sr. Rogers, fue el “buscavidas” más exitoso que he visto. Pasó por millones, literalmente. Una vez que bebía, regalaría cualquier cosa a cualquiera que lo necesitara. Su empatía por el pueblo estaba en efecto incluso cuando estaba sobrio. Dondequiera que Ray iba había comida, como diríamos, y la gente hambrienta de la calle sabía que sería alimentada.

A veces sentía que el Sr. Price y el Sr. Rogers deberían haber hecho un mejor trabajo de cuidar a Ray. Pero, la gran política es un negocio de sangre fría. Había una frase que a veces usaba Ray: “fatiga de compasión”. Los políticos exitosos no pueden permitirse el lujo de quedar atascados por la fatiga de compasión. En la Ciudad de Belize, uno podía desgastarse tratando de ayudar a la gente. Hasta cierto punto, ese fue uno de los problemas de Ray Lightburn: la fatiga de compasión.

A principios de 1978, la relación entre yo y el Chef Ramon (como Ray había llegado a ser conocido) cambió un tanto, porque el Sr. Rogers comenzó a “pelearse” conmigo debido a las elecciones del Consejo de la Ciudad de Belize en diciembre de 1977, y ciertamente, al 100 por ciento, Ray tomó el lado de C.L.B. a pesar de que él y yo éramos dobles compadres. (Él era el padrino de mi tercer hijo: yo era el padrino de su primera hija.) Entendí.

Durante el viaje de los Homebuilders felices, 1978 y 1979, sin embargo, Ray y yo fuimos hermanos del alma al apoyar a su hermano menor Pulu, que desafiaba algunos gigantes del baloncesto y los negocios.

Ray Lightburn fue uno de los intelectuales más creativamente dotados que he conocido. Varias superestrellas internacionales, como el cineasta Francis Ford Coppola de la fama de El Padrino y el novelista Len Deighton de la fama de Ipcress File, se convirtieron en seguidores serios de Ray Lightburn después de conocerlo. Chef era brillantemente, increíblemente ingenioso.

En las crueles calles de la ciudad sin compasión, amaban a Ray Lightburn. Dondequiera que el Chef estaba, había comida, y él tenía verdadero amor por la gente común. Cuando comía, la gente comía. En cierto momento, las cosas comenzaron a desmoronarse para él. El alcohol fue su primer gran demonio, pero después las cosas empeoraron. Y siempre, había fatiga de compasión. Amaba a la gente demasiado, y no podía hacer suficiente por ellos.

¡Poder al pueblo!