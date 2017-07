From the Publisher (En Español)

Rodney ha dicho en una entrevista en Montreal que lo que dijo a las audiencias de la clase media es lo mismo que dijo a las reuniones en los barrios. Hablaba principalmente del pasado de África, de las cualidades de su civilización, de las personalidades. Pero la diferencia era que cuando hablaba al aire libre estaba hablando a tierras fértiles, personas que con base a sus condiciones en Jamaica ya habían llegado a la concepción de que África tenía una historia y sólo requerían la ilustración de esa creencia. Las personas que creen que existen en toda la isla. Rodney no aos organizó. Existían allí antes. Más hoy, es cierto, y eso es por lo que Walter Rodney enseñó y lo que se le hizo a él.

– pág. 11, THE GROUNDINGS WITH MY BROTHERS, Walter Rodney, de la INTRODUCCIÓN de Richard Small, marzo de 1969, The Bogle-L’Outertion Publications, Londres

La Fundación Educativa de UBAD y Belize se preparan para dar la bienvenida a la Dra. Patricia Rodney la próxima semana para la cuarta celebración anual del Día de la Emancipación, el Día de la Emancipación siendo el 1 de agosto en 1838 cuando todos los esclavos en Belize (y otras posesiones británicas) fueron liberados legalmente.

Considerando que ha habido una celebración anual importante en las posesiones británicas del Caribe desde entonces, fue un capricho de la historia de Belize que el acontecimiento no mereció ningún reconocimiento público hasta que la iniciativa de UEF comenzó en 2014. En Honduras británica, siempre se enfocaba en la batalla de Cayo San Jorge en 1798.

Lograr agendar a la Dra. Rodney como su conferenciante invitada la próxima semana es un coup notable para UEF, y felicitaciones están en orden para Ya Ya Marin Coleman y su equipo. Yo no sabía nada sobre la Dra. Rodney aparte del hecho de que ella había sido la esposa del gran Dr. Walter Rodney antes y cuando fue asesinado en Guyana el 13 de junio de 1980. Por lo tanto tuve que buscarla en “Google” antes de escribir esto el domingo por la mañana, y sus credenciales básicas son Ph.D. MPH, RN, y Profesora Adjunta en la Morehouse School of Medicine en Atlanta, Georgia. ¡Guau! Máximo respeto.

En Belize, la gente “consciente” habla frecuentemente de Malcolm X. Esto se debe en parte a que Nuri Muhammad y yo, los dos principales activistas negros en Belize desde las últimas cuatro décadas y más, tuvimos nuestras experiencias universitarias en los Estados Unidos durante la última parte de la década de 1960, después de que Malcolm fue asesinado sensacionalmente en la Ciudad de Nueva York en febrero de 1965.

A lo largo de las décadas ha sido un poco molesto para mí que los graduados de la Universidad de las Indias Occidentales (UWI) de Belize no hablan, al menos públicamente, sobre el Dr. Walter Rodney. En la región del Caribe, él era tan grande, a su manera, como Malcolm lo fue en América, y ambos iconos negros revolucionarios tenían grandes reputaciones internacionales.

Aquellos de ustedes que lean esta columna deberían presionar a aquellos beliceños que ustedes conocen que fueron a UWI “en aquel entonces” para hablarles de Walter. En esta columna de hoy, sólo les contaré cómo su carrera coincidió y se cruzó con nuestra experiencia de la Asociación Negra Unida para el Desarrollo (United Black Association for Development, UBAD), y el impacto que el Dr. Rodney tuvo en UBAD.

Volví a casa de Dartmouth alrededor de junio de 1968, y comencé a enseñar en el Colegio Técnico de Belize en septiembre de ese año. En octubre de 1968, hubo un gran levantamiento, probablemente el mayor de la historia de UWI, en el campus Mona de UWI en Kingston, Jamaica. (Recuerden ahora, alrededor de este mismo tiempo, México estaba en turbulencia histórica debido a las manifestaciones estudiantiles de la Ciudad de México en torno a los Juegos Olímpicos de Verano de 1968). El Dr. Walter Rodney fue profesor en la UWI y el gobierno de Hugh Shearer en Jamaica se estaba negando a permitirlo entrar de regreso al país para reanudar su docencia. (Allí, desde enero de 1968, enseñó en el Departamento de Historia y al comienzo del curso académico 1968-69, lanzó un nuevo curso sobre la historia africana. El 15 de octubre de 1968, se le prohibió volver a entrar en Jamaica después de asistir al Congreso de Escritores Negros en Montreal.)

La razón por la que Walter Rodney fue considerado persona non grata por el gobierno Shearer fue porque él había hecho un vínculo entre el elemento académico progresista en Jamaica y los hermanos y hermanas rastafari que habían sido considerados rechazos sociales e intocables desde el momento en que comenzaron a surgir en las colinas de Jamaica en los años treinta.

La educación en los territorios coloniales británicos siempre había sido considerada como algo para elevarlo a uno, para separarlo a uno, y para segregarlo a uno de los elementos de la base piramidal como los rastafaris. Ahora, un profesor universitario estaba “tomando partido” con los rastafaris. Walter Rodney era revolucionario y peligroso a los ojos de la gente de Shearer, y sin duda también a los ojos de los elementos de seguridad británicos que representaban a Su Majestad Británica, la Reina Isabel II.

Recuerden nuevamente que el emperador Haile Selassie había visitado Kingston en abril de 1966, y antes de eso nadie había sabido cuantos rastafaris había en Jamaica y cuán fervientes estaban en sus especiales creencias religiosas. La visita de Selassie fue realmente una revelación.

No puedo jurar que el beliceño, Robert Livingston, estuvo en Kingston para la visita de Selassie. Carpintero, empleado por la Escuela Holy Redeemer, había sido gravemente herido en un accidente de camión y había estado haciendo viajes a Jamaica para recibir tratamiento. Livingston se sintió atraído por los rastafaris en estos viajes, y en UBAD siempre lo hemos considerado como el primer rastafari de Belize.

Livingston fue también el secretario general de la remanente organización de la rama de Belize de la Asociación Universal de Desarrollo Negro (Universal Negro Improvement,UNIA), que había sido una vez gran cosa aquí durante la época de Marcus Garvey e Isaiah Morter en la década de 1920. No puedo decir cuándo Livingston se involucró con la UNIA, que era dirigida en ese momento por el presidente Percy Innis, un zapatero, pero definitivamente puedo decir que cuando el Comité Ad Hoc dirigido por Assad Shoman y Said Musa comenzó la manifestación en contra de la Guerra de Vietnam en la Ciudad de Belize la noche del 1 de enero de 1969, Livingston se acercó a mí mientras yo estaba manifestando y me reclutó para comenzar a dar conferencias en el Salón de la Libertad, que la UNIA controlaba. (Una foto de Livingston y yo en una conversación apareció en la portada de The Reporter esa semana).

UBAD se formó cinco semanas más tarde, y Livingston, a quien llamamos “Rasta”, fue un oficial fundador. Ya fuera una coincidencia o un intento de sacarlo de la escena local, el Consulado de los Estados Unidos alrededor de junio o julio le dio a Rasta una visa para visitar los Estados Unidos para recibir tratamiento médico. Rasta pasó el resto de su vida en la Ciudad de Nueva York, y se convirtió en una influencia significativa en Norman Fairweather, y sin duda lo alentó a regresar a casa y unirse a la dirección de UBAD a principios de 1971. (Incidental e interesantemente, Norman había asistido a la escuela secundaria en Jamaica durante un par de años después del huracán Hattie en 1961.)

Entonces, esta columna sobre el Dr. Walter Rodney se convirtió en una columna sobre Rasta Livingston. Es, por supuesto, una lástima que Bert Tucker haya fallecido, porque él era la autoridad indiscutible de Belize sobre cosas y gente de naturaleza revolucionaria negra en el Caribe y África meridional. Bert Tucker, que Allah lo descanse en paz, habría sido la persona perfecta para iluminarnos ahora sobre el muy especial Dr. Walter.

Bueno, al finalizar esta columna, siempre puedo zafarme instando a los más jóvenes a que busquen el nombre de Walter en la web. En medio de todo su activismo histórico, Walter Rodney escribió un libro que será un magnífico tomo para siempre – Cómo Europa Subdesarrolló África.

Walter Rodney se convirtió en una amenaza política en Guyana para Forbes Burnham, un abogado que tenía instintos matones, yo diría. Los analistas dicen que Burnham era un socialista, pero Guyana, como Trinidad, tiene una composición étnica en la cual los africanos y los indios del este tienen números iguales de población y son, desafortunadamente, divididos según líneas de partido político basadas en la etnicidad. Rodney, que era un verdadero socialista, intentó elevar a Guyana por encima de esta división étnica. Se convirtió en un peligro para Burnham porque el de Burnham era una base étnica política negra.

Sólo estoy dando una imagen de la política guyanesa durante los años setenta. Ciertamente soy parcial en este asunto, porque quise a Walter Rodney como un hermano del alma contemporáneo. Walter Rodney dio su vida por sus creencias, y sus creencias eran todas justas. Por esto, debe ser considerado un mártir glorioso en la muerte, después de haber dado tanto a nuestro pueblo durante su vida.

¡Poder al pueblo!