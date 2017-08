From the Publisher en Español

Ustedes saben lo pequeño que es Belize. La hermana mayor de mi esposa está casada con el tío materno del obispo católico, Dorick Wright, Joe Purcell. En una reciente visita a casa desde California, mi cuñada visitó al obispo Dorick, y después me dijo que él había preguntado por mí.

El obispo Dorick y yo fuimos amigos cercanos en el sexto grado de la Hermana Mary Francine en la Escuela Varonil del Santo Redentor en 1958/59. Él y yo nos fuimos por caminos separados en la vida. De hecho, el obispo Dorick se convirtió en el prelado de mayor rango en la Iglesia Católica en Belize, mientras que la mayoría de los fieles católicos me han considerado un enemigo después de comenzar a rebelarme contra su currículo escolar con referencia a la historia africana y maya. Perdí la mayoría de mis amigos católicos, incluyendo los negros.

Visitando a Dorick recientemente, hubo una cierta aflicción para mí cuando giré a la izquierda de la Calle North Front hacia el patio del Santo Redentor. El obispo Dorick está en la planta superior del relativamente nuevo y enorme edificio de tres pisos construido donde habitualmente se encontraban las salas de clase de primer grado hasta sexto grado. Eso es en la esquina del patio del Santo Redentor que está bordeado al este por la Calle Queen y al sur por la Calle North Front.

Las aulas de los niños infantiles (antes del primer grado) solían estar al otro lado del bloque del Santo Redentor, un bloque que estaba dividido por un canal que corría desde el arroyo Haulover en el sur hasta la área del antiguo Hospital de la Ciudad de Belize/la antigua prisión de la Ciudad de Belize. El “otro lado” del patio del Santo Redentor, que limita al oeste con Hyde’s Lane y al sur con la mencionada calle North Front, fue donde se ubicaba la Escuela Femenil Santo Redentor. Así que, como niños infantiles, estábamos del lado de las niñas.

El “patio del fondo”, donde jugábamos nosotros los niños durante el recreo de la mañana, estaba en la zona norte del bloque del Santo Redentor. También había dos talleres en esa área, y más tarde un albergue para los estudiantes del Colegio San Juan que venían de los Distritos, y esta área estaría limitada al norte por la calle New Road.

El obispo Dorick Wright es un diabético que está luchando por su vida. Él tiene que someterse a diálisis en el Hospital Karl Heusner Memorial (KHMH por sus siglas en inglés) tres veces a la semana, y cada sesión es de cuatro horas de duración. Una de sus piernas ha tenido que ser amputada en el tobillo, por lo que tiene que ser tratado y vendado con frecuencia.

Mencioné la aflicción de la visita para mí que tenía que ver con mi entrada a esa sección del patio donde había asistido a la escuela por lo menos cuatro años como un niño hace más de seis décadas. Yo estaba en el primer grado con la Señorita Louise Smith, en el tercer grado con la Hermana Stephanie y Jean Rosado, cuarto grado con la Señorita Ilna Alamina, y sexto grado con Francine. (Deje fuera deliberadamente la parte de “Hermana” con Francine para darles una idea de lo cercano que era con esa señora.) No estoy seguro si pasé por el segundo grado. Sé que Carlson Gough y yo fuimos saltados del tercer grado a sexto grado.

El obispo Wright y yo hemos disfrutado de dos reuniones donde recordamos a muchos de nuestros antiguos compañeros de clase y maestros. Las posibilidades existen que no hemos tenido este tipo de conversación desde el huracán Hattie. Nos hemos reunido muy brevemente en funciones de la iglesia a través de los años, donde hemos intercambiado cumplidos. Pero, para repetirlo, nos habíamos ido por caminos muy diferentes, caminos que uno podría describir como diametralmente opuestos.

En este ensayo, me gustaría tocar las emociones que sentí recientemente cuando pensé en todos los católicos sinceros que me conocían cuando niño y como un joven cuando yo era una estrella académica de ellos. Habrían sentido un sentimiento de traición después de 1969, sabiendo que fueron sus maestros quienes me proporcionaron la base educativa que me permitió sobrevivir en un nivel universitario extranjero.

La rivalidad entre las denominaciones cristianas en la Ciudad de Belize fue intensa en aquel entonces. Los niños católicos, anglicanos y metodistas competían entre sí en el fútbol, concursos de radio y similares. Por supuesto, nuestros respectivos profesores pertenecían a la religión en cuestión, por lo que fuimos criados, en nuestras escuelas separadas, para creer que nuestra religión era la mejor y nuestra escuela era la mejor.

(No creo que el jesuita Jerry McElroy comprendía lo serio que era la rivalidad entre el católico Colegio San Juan y el metodista Colegio Wesley en las calles de 1963 cuando tomó un partido de béisbol entre SJC y el Colegio Wesley a la ligera. Lo perdono porque era ignorante.)

Cuanto más lo pensaba mientras recordaba los viejos tiempos con el obispo Wright, más me llamaba la atención el fervor religioso y la lealtad de los maestros que conocí en el Santo Redentor, y estoy seguro de que existía un fervor y lealtad similar entre los maestros en el sistema escolar anglicano y metodista. No sé cómo es ahora, pero en ese entonces nuestros maestros de escuela primaria trabajaban en aulas oscuras, apiñadas, llenas de gente donde los niños siempre eran rebeldes y a menudo insubordinados. Gran, gran respeto a nuestros maestros.

Pensé en cómo debían haber reaccionado mis maestros de primaria en el Santo Redentor cuando se enteraron de todos los problemas que su ex alumno había comenzado a dar después de 1969. Que mis maestros de escuela primaria se sintieran traicionados era comprensible. Personalmente, sabía que había un precio que tenía que pagar y sabía que tenía que pagarlo. Era imposible que mis maestros entendieran en 1969 que de la misma manera como ellos creían en la Iglesia, de la misma manera yo creía que la Iglesia estaba equivocada en lo que respecta a la historia africana e indígena. Tienen un dicho que a veces en la vida se tiene que morder la bala. No hay nada más que hacer que aceptar el dolor.

Traje a la atención del Obispo Dorick una maestra que nunca me había enseñado personalmente. Su nombre era la Señora Pineda, y lo inolvidable de ella era su intensidad. Él la recordó enseguida: Arcadia Pineda de Chan Pine Ridge. ¿Qué tal? Ella todavía está viva, y visita al obispo en la ciudad cada año para su cumpleaños en noviembre.

Hace más de dos décadas, una profesora católica, la Sra. Verónica Jones de la Escuela Primaria de San Martin de Porres, cerca de nosotros en la Calle Partridge, me pidió que fuera padrino de su hijo Glen. El obispo católico de la época, el finado Osmond Peter Martin, me aceptó como padrino católico. Yo diría que él sabía que yo no era un creyente, pero también sabía que yo honraría el voto como padrino para asegurar de que Glen fuera criado en la fe católica si algo le pasaba a sus padres. Al menos, así lo razoné. (Hoy, Glen Jones es el Dr. Glen Jones, un médico que trabaja en el KHMH.)

Cuando le mencioné ese acontecimiento al obispo Dorick, yo diría, entre yo y ustedes, que la mirada en su rostro me sugirió que él tal vez no habría tomado la misma posición que el obispo Martin. Sólo digo. Una de las fortalezas de la Iglesia a través de los milenios ha sido su flexibilidad sobre el suelo, como podemos ver en la simbiosis entre la liturgia tradicional de la Iglesia y las prácticas religiosas garífunas.

Llamé al obispo Dorick este martes por la tarde para hacerle saber que llegaría un momento en que escribiría sobre mis visitas con él. Estaba descansando debido al diálisis temprano ese día, así que, estrictamente hablando, estoy escribiendo sin su permiso. No necesito permiso del obispo Dorick para escribir, entienden: era cuestión de cortesía y amistad. Tengo un respeto especial y amor por Dorick.

Aquellos de ustedes que me conocen bien, saben que mis problemas con la Iglesia no estaban confinados a la historia africana e indígena. Tuve experiencias hostiles con un sacerdote jesuita llamado Ronald Zinkle. Los católicos tienen que apoyar a los suyos. Yo, yo tenía que hacer lo que tenía que hacer. Así es la vida.