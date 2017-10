From the Publisher en Español

Pero fueron los acontecimientos de dos universidades canadienses los que más están asociados con momentos decisivos de la historia de poder negro en el Caribe: el Congreso de Escritores Negros de octubre de 1968, organizado por estudiantes negros de la Universidad Sir George Williams y la Universidad McGill y la ocupación y destrucción del centro de computación de la Universidad Sir George Williams en febrero de 1969.

Como es bien sabido, mientras Walter Rodney asistía al Congreso de Escritores Negros en Montreal, el gobierno jamaiquino le prohibió regresar a Jamaica, donde era profesor en el Departamento de Historia de la Universidad de las Indias Occidentales. La decisión de prohibir el regreso a Rodney incitó los llamados disturbios Rodney en Kingston, marcando un momento definitorio en la política post-independencia de Jamaica, mientras que en Trinidad, las manifestaciones lideradas por NJAC inicialmente vinculadas al asunto de la Universidad de Sir George Williams finalmente se convirtieron en la “revolución” del poder negro de tres meses que estuvo cerca de derribar al primer ministro Eric Williams.

En ambos casos, los estudiantes de las Indias Occidentales fueron centrales en los eventos en los campus canadienses, en particular los involucrados con el Comité de la Conferencia del Caribe (CCC), que incluía personajes como Rosie Douglas (Dominica), Robert Hill (Jamaica), Franklyn Harvey (Grenada), Alfie Roberts (San Vicente), Anne Cools (Barbados) y Tim Hector (Antigua). Como lo demostró David Austin, los miembros del CCC fueron fundamentales para poner en contacto a personajes clave del movimiento del poder negro de Estados Unidos con nombres establecidos y emergentes de la izquierda del Caribe, incluyendo a Stokely Carmichael, James Forman, C.L.R. James y Walter Rodney, todos quienes hablaron en el Congreso de Escritores Negros. Este Congreso y la subsecuente Conferencia Hemisférica para Finalizar la Guerra en Vietnam, que tuvo lugar en Montreal en noviembre de 1968 y que fue presidida por Glenroy Straughn, líder del PPM de Barbados, “(aumentó) la conciencia racial y política…a alturas sin precedentes,” sentando las bases para la confrontación de 1969 en la Universidad Sir George Williams.

Allí, los estudiantes de las Indias Occidentales, presionando a la administración para que abordara cargos de tratamiento racista por parte de un miembro de la facultad, catalizaron la ocupación de dos semanas del centro de computación por unos doscientos estudiantes que terminó con la detención de noventa y siete personas. Entre los arrestados se encontraban miembros de la CCC (Anne Cools y Rosie Douglas fueron vistas como los instigadores de la protesta), miembros de la West Indian Society (entre los que se encontraban los trinidenses Teddy y Valerie Belgrave) y estudiantes de todo el Caribe, incluyendo once trinidenses, varios jamaicanos y granadinos, y Cheddi Jagan, Jr., el hijo del líder guyanés del partido opositor.

(- de las páginas 40, 41, BLACK POWER IN THE CARIBBEAN, editado por Kate Quinn, University Press of Florida, 2014)

Las últimas tres semanas han sido emocionalmente dolorosas para los beliceños, sobre todo por causa de Harvey, Irma y María. Muchos de nosotros tenemos parientes y amigos en Houston, Texas, y en Miami, Florida, sin duda, y muchos de nosotros no sólo somos admiradores del pueblo cubano, sino que Belize se ha estado beneficiando durante varias décadas de las oportunidades educativas que nos ofrecen los cubanos. La cuestión del vital apoyo cubano antes de 1981 para nuestra independencia política e integridad territorial está documentada históricamente. Luego, están las islas del Caribe Oriental como Antigua y Barbuda, que fueron devastadas por Irma de Categoría 5, y las Islas Vírgenes Británicas y de los Estados Unidos, y las Islas Turcas y Caicos. Finalmente vino Puerto Rico.

En medio de todo esto, dos grandes terremotos ocurrieron en el sur de México, que cobraron cientos de vidas y causaron miles de millones de dólares en daños estructurales e infraestructurales.

Con todo el sufrimiento humano que se estaba produciendo en nuestra región del mundo, nuestras emociones beliceñas solidarias eran en realidad ambivalentes a veces, sugiero, porque nosotros que hemos experimentado una terrible tragedia de huracán antes no pudimos dejar de sentirnos agradecidos de que los beliceños habíamos quedado a salvo. El hecho de que octubre (el mes de Hattie) y noviembre permanecieran en el calendario de los huracanes sirvió para torturarnos aún más, porque aún no estamos, como dicen, fuera de peligro, e incluso lejos de ello.

Los fieles lectores míos saben que no he estado escribiendo esta columna durante semanas. Estoy poniendo lápiz a papel este martes por la tarde porque simplemente debo expresar mi preocupación por la destrucción nacional que causó el Huracán María de Categoría 5 visitada en la pequeña isla Windward de Dominica, donde viven aproximadamente 75,000 personas, en su mayoría africanos.

Ocurre que mi hermana menor, Francine, está casada con Franklyn Magloire, un nativo de Dominica. Supongo que deben haberse conocido mientras estaban en la escuela en la Universidad de las Indias Occidentales – a finales de los 70, principios de los 80. Franklyn ha sido ejecutivo en la Corporación Financiera de Desarrollo (Development Finance Corporation, DFC) por décadas, y él y Francine viven en Camalote mientras manejan una finca al otro lado del río en el área de Valle de Paz.

Mi hermana menor no podría haber sabido nada sobre Roosevelt P. “Rosie” Douglas, que era un primo de Franklyn. Rosie Douglas se convirtió en primer ministro de Dominica hace quince años, pero murió mientras estaba en el cargo. Él era un hombre relativamente joven en ese entonces, quizás tenía cincuenta y seis años más o menos.

Cuando era un joven estudiante en Canadá, Rosie Douglas era uno de los líderes de algunos estudiantes de las Indias Occidentales que estudiaban en Canadá y que organizaron una demostración en una universidad canadiense que se volvió violenta y destrozaron el laboratorio de computación de la universidad. Rosie cumplió condena en la cárcel por esa manifestación. Esto fue alrededor de 1969, un período de gran fermentación racial e ideológica en esta región. En Belize, aunque formamos en febrero de 1969 la Asociación Negra Unida para el Desarrollo (United Black Association for Development, UBAD), sabíamos poco sobre el incidente de la Universidad Sir George Williams, que resultó en el tiempo de prisión de Rosie.

Debido a que una fobia de viajar en aviones me ha impedido viajar la mayor parte de mi vida adulta, nunca conocí a ninguno de los activistas caribeños de mi época, excepto a Rosie Douglas. En dos o tres ocasiones, cuando viajaba de Dominica a Europa del Este (a finales de los setentas, principios de los ochentas), me visitó en mi casa en la calle Primera en King’s Park. Rosie era un gran hombre negro y una persona recta a quien yo admiraba por su valentía, sinceridad y determinación.

El problema con el que Rosie se enfrentaba, a mi juicio, era que él era un socialista declarado y sin disculpas. En 1979, un abogado con el nombre de Maurice Bishop había tomado el poder en Grenada e implementado políticas socialistas en esa pequeña isla del Caribe Oriental. Cuando el presidente estadounidense Ronald Reagan quiso invadir Grenada en 1983, utilizó a la primera ministra de la derecha en Dominica, Eugenia Charles, como uno de los frentes regionales y partidarios de la invasión estadounidense.

Estados Unidos sigue las prescripciones de la Doctrina Monroe, que proclamó en 1823. En nuestra vida, lo que significa la Doctrina Monroe es que el gobierno de los Estados Unidos es violentamente hostil a cualquier forma de gobierno en esta región (el Hemisferio Occidental, en sentido más amplio) que no practica políticas económicas de libre mercado, que no involucra y da la bienvenida a la inversión norteamericana, y que busca que el Estado proteja a las masas de sus pobres de los ricos elitistas. Si uno practica las políticas descritas en la oración anterior, será calificado de comunista por los expertos y voceros de la política exterior estadounidense, y los Estados Unidos tratará de derrocarlo a uno y a su administración por cualquier medio necesario, como lo hicieron con Jacobo Arbenz de Guatemala en 1954 y el chileno Salvador Allende en 1973.

Una vez que uno es marcado como un comunista, las iglesias cristianas que controlan las poblaciones de nuestra región, pondrán a sus congregaciones en su contra, lo que hace muy, muy difícil que uno gane una elección democrática.

Sabía que Dominica había sido una colonia británica, así que asumí que las iglesias cristianas controlaban su sistema educativo, como es el caso en Belize, por lo que pensé que era imposible que Rosie Douglas ganara el poder a través del proceso electoral. Pero lo hizo. En Jamaica, Michael Manley ganó las elecciones generales en 1972 y 1976, y él era considerado un socialista. Pero Manley terminó convirtiéndose en un capitalista neoliberal en los años ochenta. Rosie Douglas fue cortado de un trozo diferente de tela: a lo mejor de mi conocimiento, nunca, nunca cambió su pensamiento socialista.

El actual primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerritt, se postuló como el candidato de liderazgo del Partido Laborista Dominico del extinto Rosie Douglas, por lo que lo mantuve en alta estima. Pero incluso cuando comencé a escribir este martes, me informaron que hubo denuncias de corrupción contra Skerritt. Estoy muy preocupado por estas acusaciones, porque si son verdaderas, éstas constituirían una traición absoluta del legado de Rosie Douglas.

Recuerden, los estadounidenses quieren que los líderes de las pequeñas naciones hemisféricas occidentales busquen la corrupción. Los exiliados cubanos tenían las cosas más despreciables que decir sobre Fidel Castro, pero nunca hubo ocasión en la que pudieran establecer que había intentado enriquecerse a sí mismo o a su familia. Fidel estaba limpio. Los supremacistas blancos americanos pueden controlar mejor a los líderes cuando son corruptos. Ellos realmente quieren que uno robe de su país y deposite el dinero en sus bancos.

En una conversación con Franklyn Magloire el martes por la mañana, me dijo que Dominica había sido golpeada por un huracán de categoría 4 en 1979, pero que había afectado sobre todo al sur de la isla, permitiendo así que los del norte acudieran en ayuda de aquellos en el sur. En el caso de María la semana pasada, fue toda la isla que se destruyó. Dominica no es como Belize, donde podemos correr hacia Belmopan o San Ignacio/Santa Elena para refugiarnos. Dominica sufrió un bombardeo total de María, queridos.

Debido a Rosie Douglas y Franklyn Magloire, me sentí personalmente cercano a la gente de Dominica, y sé que están actualmente en mal estado. Franklyn me dijo que lo único bueno del desastre de María es que la gente de Dominica, que se han distanciado en muchos casos, en parte debido a los modernos dispositivos de comunicación, tienen que tenderse la mano los unos a los otros y aferrarse entre sí si su hermosa isla deberá recuperarse.

Cuando se trata de Roosevelt Skerritt, vamos a ver ahora qué tipo de líder realmente es. Le deseo lo mejor, y espero que encuentre algo de consuelo en el magnífico legado de Rosie Douglas.