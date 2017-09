Resistencia versus apaciguamiento

La lucha anti-colonial en Belize no comenzó con la devaluación del dólar beliceño el 31 de diciembre de 1949, ni siquiera el día después de la creación del Comité Popular, sino en un día de octubre de 1934 cuando, por primera vez, las masas de la clase obrera de la Colonia entraron en abierta revuelta contra el gobierno colonial. Los desórdenes y las huelgas de 1934-35 fueron básicamente perturbaciones laborales – el resultado de pobreza, desempleo y negligencia imperial, pero los líderes de estos disturbios no sólo atacaron la política económica de la Oficina Colonial (si se puede decir que hubo una con respecto a Belize), sino también la relevancia política del gobierno colonial de la Corona. En la medida en que cuestionaron las acciones del Gobernador y de sus funcionarios coloniales, la protesta fue en parte política y, en este sentido, Antonio Soberanis, líder de la Asociación Laborista y de Desempleados, puede ser considerado como el padre del nacionalismo beliceño.

(- de un ensayo titulado ANTONIO SOBERANIS AND THE DISTURBANCES OF 1934-35 IN BELIZE, de Peter Ashdown, pág. 194 de READINGS IN BELIZEAN HISTORY – Segunda Edición, publicado por St. John’s College)

Su (la de Price) intervención en la apedreada de la casa de Courtenay no fue bien recibida por Tony Soberanis, quien enfrentó a Price en el Parque Battlefield. Fue este incidente lo que convenció a Price de que la agenda de Soberanis y la suya eran divergentes y que Soberanis no podía seguir formando parte del Comité Popular. Su militancia desenfrenada haría al movimiento más daño que bien.

(- página 77, GEORGE PRICE: A Life Revealed, de Godfrey P. Smith, Ian Randle Publishers, 2011)

Hay razones por las que cada imperio conocido en la historia humana ha terminado cayendo. Una de las razones de esta verdad histórica es que siempre han existido aquellos en las filas de los oprimidos por los imperios que han optado por resistir la opresión. La mayoría de nosotros seres humanos consideramos a los que resisten a la opresión como héroes.

No se puede elegir acomodar el imperio y apaciguar la opresión, y al mismo tiempo tratar de presentarse como una especie de héroe. El acomodamiento es acomodamiento y el apaciguamiento es apaciguamiento. Estos dos impostores siempre insisten en llevar las vestiduras de la inteligencia. Es porque somos inteligentes, dice el argumento, que se supone que debemos acomodar y apaciguar.

Hay una perversidad en la naturaleza humana, sin embargo, que provoca a algunos de nosotros a “luchar contra el poder”, para tomar prestadas las palabras de Enemigo Público. No es inteligente “luchar contra el poder”. Es una opción más segura, por lo tanto, más inteligente por mucho, acomodar y apaciguar. El acomodamiento y el apaciguamiento deben garantizar la supervivencia. En la historia, sin embargo, siempre ha habido seres humanos que se han hecho la pregunta: ¿qué clase de vida debe aceptar un hombre como señal de haber vivido? Por ejemplo, ¿la vida como esclavo encadenado constituye una forma de vida aceptable?

En cierto punto de la historia, en 1834 en el caso del Imperio Británico, los imperialistas que gobernaron el asentamiento de Belize decidieron que los beliceños a quienes habían esclavizado debían ser liberados. Ese proceso de liberación teórica se completó en 1838.

Seis décadas más tarde, la estructura de poder en Belize, de naturaleza imperial británica, ayudada y favorecida por acomodistas y apaciguadores locales, comenzó una celebración del Centenario para marcar una ocasión en la que los esclavos en Belize supuestamente celebraron la realidad de su esclavitud luchando en apoyo de sus amos contra invasores de Yucatán. Desde 1898, estas celebraciones de la esclavitud se han celebrado cada año. Curiosamente, las celebraciones de la esclavitud no se celebraban antes de 1898.

La esclavitud fue seguida por el colonialismo británico. En 1862, nosotros los beliceños nos convertimos en “súbditos británicos”, y algunos de nosotros nos gloriamos en nuestra designación como sujetos del más grande imperio jamás entonces conocido por el hombre: el Imperio Británico. Aquellos de nosotros beliceños que éramos acomodadores y apaciguadores, aceptamos el estatus expreso de inferiores – “sujetos británicos”.

Los dos incidentes más importantes de la resistencia al imperialismo británico en Belize ocurrieron en julio de 1919 y en octubre de 1934. En 1919, un ex-militar con el nombre de “H. H. Vernon” lideró a sus compatriotas en una sublevación que fue apoyada por la ciudadanía general de la Ciudad de Belize. La historia de Belize ha elegido exaltar a otro ex-soldado, Samuel Haynes, al estatus de héroe por negociar la paz con los amos coloniales después de dos días de gobierno insurgente. Haynes era indiscutiblemente un hombre de magníficos dones y habilidades, pero no dirigió la rebelión. H. H. Vernon lideró la rebelión, por lo que debería haber recibido el estatus de héroe.

Los historiadores de Belize no le han dado a Antonio Soberanis, el líder de la resistencia de 1934, su debido respeto. Los historiadores de Belize han elegido centrarse en los líderes del movimiento anticolonial del Partido Unido del Pueblo (PUP) en 1950, especialmente George Price y Philip Goldson, y estos dos han sido oficialmente declarados, y con razón, héroes nacionales.

Antes de llegar a 2017 en Belize, expliquemos que las opciones fundamentales entre resistencia y acomodamiento/apaciguamiento son siempre las opciones que se les ofrecen a los seres humanos oprimidos. En la década de 1870, los Lakota Sioux en las colinas negras de Dakota del Sur tenían líderes que representaban las diversas opciones. Caballo Loco y Toro Sentado argumentaron por la resistencia: Nube Roja, por otra parte, habló por el acomodamiento con el Washington blanco. En la década de 1970 en Rhodesia, Robert Mugabe eligió el camino militante de la resistencia guerrillera a la supremacía blanca. Joshua Nkomo favoreció el camino de la negociación y el acomodamiento.

En estos asuntos, ninguno de nosotros puede decir quién tiene razón y quién está equivocado. Históricamente, hay muchas resistencias que han caído en llamas. Del mismo modo, muchos negociadores y acomodadores han ayudado a su gente a pasar por diversas formas de supervivencia y progreso gradual.

En el mundo judeocristiano habitado por beliceños, indudablemente el mayor héroe bíblico es David, porque mató al gigante Goliat. Si David hubiera sido el gigante y Goliat el joven débil, entonces la victoria de David difícilmente habría sido tan gloriosa. Pero, como sabemos, Goliat era el gigante y David el joven débil. Les proponemos que la elección que hizo David para luchar contra Goliat no era una elección inteligente: era una elección absolutamente heroica.

En Belize, en los últimos años, ha habido muchos intentos por parte del gobernante Partido Democrático Unido (United Democratic Party, UDP) de retratar a Wil Maheia como agitador o provocador. Creemos, sin embargo, que la mayoría de los beliceños ven a Wil Maheia como un patriota que ha traído a nuestra atención nacional el asunto de la agresión guatemalteca, especialmente en el área del río Sarstún. Incluso si Wil Maheia es un agitador o un provocador, lo cierto es que ha demostrado un coraje constante e inquebrantable en la defensa de nuestra tierra natal. La posibilidad es grande que la historia considerará a Wil Maheia un héroe nacional beliceño. Si hemos de juzgar por lo que le sucedió a H. H. Vernon y Antonio Soberanis, sin embargo, entonces sabemos que no hay garantías de que Wil Maheia recibirá su debido respeto.

Lo que podemos decir sin vacilar, sin embargo, es que el Ministro de Relaciones Exteriores de Belize ahora está tratando de tener su pastel y comérselo también. Durante años ha estado apuntando a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como opción segura e inteligente de Belize. Es probable que debido a que sus discursos han sido criticados y a veces condenados por las masas beliceñas, últimamente ha intentado arrojarse en una luz heroica a causa de una detención en relación con una de las manifestaciones contra las Diecisiete Propuestas en 1968. El Sr. Elrington era un adolescente en ese momento. Respetamos su resistencia a Washington en 1968. El problema es que el Sr. Elrington en 1968 estaba convencido de que era a George Price a quien estaba resistiendo: creía que el héroe nacional era un traidor. Pero la historia ha establecido que Washington era el responsable de las Diecisiete Propuestas, al igual que Washington, que ahora lidera el cargo de 2017 para que Belize vaya a la CIJ. Salte alto, salte bajo, Sr. Sedi, ahora está firmemente en el campamento de Washington al que resistía inadvertidamente en 1968.

Necesita hacer lectura seria, Sr. Sedi. Una vez que haga esto, comprenderá que Wil Maheia es un héroe y usted un apaciguador. Como hemos dicho antes, siempre hay dos opciones entre las que tienen que elegir los oprimidos: la elección entre resistencia y apaciguamiento. El pueblo de Belize decidirá entre el camino de Maheia y el de Elrington. En cuanto a nosotros en este periódico, no hace falta decir que estamos atraídos por el camino de Wil Maheia.

¡Poder al pueblo!