50 years ago – Tlatelolco, Walter Rodney, Tommie Smith …

BELIZE CITY, Mon. October 1, 2018– Tomorrow, October 2, is the fiftieth anniversary of the Tlatelolco murder of hundreds, some believe thousands, of students in Mexico City.

The background to the massacre was that the Mexican government of President Gustavo Diaz-Ordaz had invested a lot of money into preparations for the Olympics, which were to begin in Mexico City a couple weeks later. The political turmoil in the capital, however, featuring many thousandsof students, threatened to embarrass the Mexican government by delaying the Olympics, perhaps even forcing the International Olympic Committee (IOC) to move the sports spectacle to somewhere else.

The Mexican government used the police and the military to slaughter the students, and the Olympics went on as scheduled. This was the Olympics where Tommie Smith and John Carlos, African Americans, embarrassed the white supremacists in the United States by staging a black power demonstration on the victory stand.

That October 15 in the same year of 1968, the Jamaican government of Prime Minister Hugh Shearer banned Walter Rodney, a Guyanese who was a history lecturer on the University of the West Indies (UWI) campus in Mona, Jamaica, from re-entering Jamaica for the beginning of the school year. Rodney, an academic with an international reputation, had become persona non grata in Jamaica because of becoming too close to the Rastafarian population.

The violence which erupted in Kingston because of the banning of Rodney is considered a seminal event in the history of Caribbean black power, which reached a high point with the revolution in Trinidad in 1970. The New Jewel Movement led by Maurice Bishop, which came to power in Grenada in 1979, was considered a Caribbean black power organization.

I was teaching at the Belize Technical College when these uproars took place a few hundred miles north and a few hundred miles east of Belize. 1968 was the most violent year on planet earth since World War II had ended in 1945. In November of 1968, Assad Shoman and Said Musa began to organize a demonstration against the Vietnam War. January 2019 will be the fiftieth anniversary of that demonstration, and then February 2019 will mark the fiftieth anniversary of the formation of the United Black Association for Development (UBAD).

This article is by way of urging Belize’s younger, student generations to research the events in Mexico and Jamaica fifty years ago this month. The Internet makes such research quite an easy exercise for younger Belizeans.

______________________________________________________________________________

Hace 50 años – Tlatelolco, Walter Rodney, Tommie Smith…

CIUDAD de Belize, Lun. 1 de octubre de 2018– Mañana, 2 de octubre, es el quincuagésimo aniversario del asesinato de cientos, algunos creen que miles de estudiantes de Tlatelolco en la Ciudad de México.

El contexto de la matanza fue que el gobierno mexicano del presidente Gustavo Díaz Ordaz había invertido mucho dinero en la preparación de los Juegos Olímpicos, que iban a comenzar en la Ciudad de México un par de semanas más tarde. La agitación política en la capital, sin embargo, en la que figuraba la participación de miles de estudiantes, amenazaba con avergonzar al gobierno mexicano a retrasar los Juegos Olímpicos, tal vez incluso forzando al Comité Olímpico Internacional (COI) a mover el espectáculo deportivo a otro lugar.

El gobierno mexicano usó a la policía y el ejército para matar a los estudiantes, y los Juegos Olímpicos continuaron según lo programado. Esta fue la Olimpiada donde Tommie Smith y John Carlos, afroamericanos, avergonzaron a los supremacistas blancos en los Estados Unidos organizando una manifestación de poder negro en el estrado de la victoria.

Ese mismo 15 de octubre en el mismo año de 1968, el gobierno de Jamaica o el primer ministro Hugh Shearer prohibió a Walter Rodney, un guyanés que era un profesor de historia en la Universidad de las Indias Occidentales (UWI por sus siglas en inglés), en el campus de Mona, Jamaica, volver a entrar a Jamaica para el comienzo del año escolar. Rodney, un académico con una reputación internacional, se había convertido en persona non grata en Jamaica por haberse acercado demasiado a la población rastafari.

La violencia que estalló en Kingston debido a la prohibición de Rodney se considera un acontecimiento fundamental en la historia del poder negro en el Caribe, que tuvo su punto álgido con la revolución en Trinidad en 1970. El Movimiento de la Nueva Joya dirigido por Maurice Bishop, que llegó al poder en Granada en 1979, fue considerada una organización de poder negro caribeño.

Yo estaba enseñando en el Colegio Técnico de Belize cuando estos alborotos tuvieron lugar a unas pocas cientas de millas al norte y unas cientas de millas al este de Belize. 1968 fue el año más violento en el planeta Tierra desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial en 1945. En noviembre de 1968, Assad Shoman y Said Musa comenzaron a organizar una manifestación contra la Guerra de Vietnam. Enero de 2019 será el quinto aniversario de esa manifestación, y luego, en febrero de 2019, se conmemorará el quincuagésimo aniversario de la formación de la Asociación de Negros Unidos para el Desarrollo (United Black Association for Development, UBAD).

Este artículo invita a la generación estudiantil más joven de Belize a investigar los eventos en México y Jamaica hace cincuenta años este mes. El Internet hace que este tipo de investigación sea un ejercicio bastante fácil para los beliceños más jóvenes.