Pónganse serios sobre BELIZE, UDP

Ningún líder o partido político beliceño ha tenido una carrera tan fácil. El primer ministro Barrow y el UDP llegaron al poder en 2008, luego de que el gobierno del PUP de 2003-2008 implosionara. El PUP, en cierta medida, ha permanecido implosionado. Ese partido, durante su reinado 1998-2008, había permitido que algunos de sus elementos manejaran la tesorería nacional como si estuvieran administrando sus finanzas personales, y la gente se levantó contra ellos. El PUP parece incapaz de enfrentar sus fallas: solo quieren señalar sus éxitos.

El hecho de que el PUP no haya aceptado sus fallos ha puesto al UDP en una calle fácil. Han ganado todas las elecciones desde 2008, una racha sin precedentes en los últimos años. El UDP ha disfrutado cada minuto de sus once años y tantos días en el poder, y una gran parte de su disfrute parece provenir de frotar sal en las heridas del PUP. Es cierto que el UDP tuvo, y ha tenido momentos difíciles cuando estaban fuera de su cargo, y parece que los políticos en particular son fuertes en la venganza. Está bien, pero ¿qué tiene que ver el resto de nosotros con eso?

Hay mucho que decir sobre el Acuerdo Especial y su manejo, pero técnicamente estamos en guerra aún con Guatemala, por lo que todos tenemos que ser prudentes con las cosas que decimos. Ese reclamo está tan caliente como siempre en nuestro país. El Ministro de Relaciones Exteriores es una persona maravillosa, pero ningún hombre es para todas las estaciones. Tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Debemos conocernos a nosotros mismos. En el frente extranjero Belize fracasó tácticamente. Definitivamente podemos hacer caso omiso de una “educación” que no sirva para nuestro propósito.

Sería bueno que, por una vez, solo por una vez, el Primer Ministro pudiera dejar de hablarnos de la grandeza de él y de su partido. Se podría decir que intentó hacer exactamente eso en su última conferencia de prensa. Pero él simplemente no pudo evitarlo y se deslizó fuera del bordillo.

El UDP trabajó arduamente para obtener un voto SÍ, pero no experimentaron nada cerca del dolor de aquellos que decidieron que tenían que votar SÍ, porque esa es la mano que nos entregaron nuestros líderes. Esa mano, por cierto, la conseguimos despues de que nuestros líderes, Rojo y Azul, dejaron de internacionalizar nuestra historia después de que obtuviéramos la independencia y comenzaron a actuar como si el problema de Guatemala estaba a un solo paso de quedar atrás.

Algunos argumentarán que es así como terminamos el 8 de mayo de 2019, poniendo nuestra independencia y nuestra integridad territorial en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Los británicos, cuando desafiaron a Guatemala a presentar su reclamo ante la Corte Mundial (el equivalente a la Corte Internacional de Justicia) en la década de 1940, no estaban poniendo en juego a Inglaterra. La nación en la que nunca se ponía el sol estaba poniendo en juego una colonia: nosotros, no su patria.

Realmente no hay ningún hurrá aquí para cualquier beliceño. Desde esa fecha, 8 de mayo de 2019, hasta que la CIJ dicte su veredicto, estamos en una batalla para recuperar lo que dejamos en suspenso. No ganaremos esta batalla si nuestro Primer Ministro y su partido no pueden aprender a contenerse.

El partidismo tiene que terminar. El cuarenta y cinco por ciento de los beliceños definitivamente están muy infelices, y el cincuenta y cinco por ciento, por cualquier medida matemática, no es una victoria enfática. Miles de beliceños que votaron SÍ, beliceños en ese cincuenta y cinco por ciento, lo hicieron porque la forma en que se estableció el proceso fue tal que sintieron que no podían decir NO.

Acabamos de poner nuestra independencia, autodeterminación e integridad territorial en manos de un tribunal. Esto sucedió debido a la negligencia del liderazgo durante tantos años. Hoy, somos un estado en limbo, un estado que espera un veredicto que podría ser el cielo o el infierno. Afortunadamente, la corte no es una corte ordinaria.

Nuestros representantes son nuestra gente más popular, no necesariamente nuestro mejor talento. Todos tenemos nuestros puntos fuertes y nuestras faltas. Cuando accedemos al liderazgo debemos eliminar todas nuestras faltas que podamos. Fue suficiente que el Primer Ministro agradeciera a todos los líderes que trabajaron para el voto SÍ. ¿Tuvo el primer ministro que llamar a cada uno por su nombre? ¿El primer ministro tiene que complacer a sus periodistas favoritos cada vez que le lanzan un cebo para que lo mastique? ¿El primer ministro tuvo que felicitar a su hermana?

Muchos de los que decidimos votar SÍ, por alguna razón, no lo hicimos debido a la hermana del Primer Ministro o su partido. Los líderes rojos y azules tienen todo el derecho de creer en lo que hicieron, pero es muy cuestionable que tuvieran todo el derecho de hacer lo que hicieron.

El UDP es un partido político. ¿Cómo podríamos no saber eso, cuando todos los días desde que llegaron al poder en 2008 somos bombardeados por su retórica diaria y sus efectos visuales de éxito? Hay una forma definitiva de subir la escalera en Belize. El ex representante Mark King se fue directamente al grano: UDP primero.

Lamentablemente, el UDP obtiene mucha energía dándose palmaditas en la espalda, diciendo lo inteligentes que son, lo honestos que son y castigando al PUP. Una administración de los Estados Unidos, en un momento infame, describió a muchos, muchos niños, mujeres y hombres inocentes que murieron en una de las guerras de Irak, como daños colaterales. Este país no pertenece a rojo y azul. El resto de los beliceños se arrepienten de ser manejados casualmente, como un mero incidental.

Aquí hay un problema obvio de ADN, algo dentro del UDP que hace que tengan que jactarse y reírse de la gente. Las boquillas del UDP siguen diciendo cosas que hacen que el resto de nosotros tengamos que tragar fuerte. Este no es el momento para que nos enojemos los unos con los otros. Hay asuntos que definitivamente nos pondrán a prueba. Hay un camino difícil por delante y habrá que decir y hacer cosas difíciles. No tenemos que exacerbar las cosas con estos incesantes golpes y burlas.

Creemos que es un buen consejo para el Primer Ministro que deje de apilar estas conferencias de prensa con su gente. Parece que hay una falta de madurez real, dentro de las entrañas del UDP. Donde debería haber sobriedad hay una picazón que parece que no puede evitar rascarse. Un adicto al crack que quiera dejar la droga absolutamente debe mantenerse alejado de los amigos que se aferran al mal hábito. No es odio a tus amigos cuando evitas su compañía porque sus malos hábitos sacan lo peor de ti.

En este caso siempre hay puertas cerradas. El UDP puede agotar a quien quiera, presumir de cualquier cosa que elija, trazar cualquier esquema para ayudar a su fortuna política, endulzar a cualquiera y a todos los que necesiten un impulso de energía, a puerta cerrada. Son un partido político y es muy probable que necesiten ese tipo de grasa. Son un partido político que tiene que entender que para el cuarenta y cinco por ciento de los beliceños que votaron el 8 de mayo, la decisión de ir a la Corte Internacional de Justicia fue como arrancarse los dientes, las muelas del juicio y muchos miles en ese cincuenta y cinco por ciento no están contentos sobre cómo llegamos aquí.

Hay algo de lo que el UDP se puede regocijar aquí solo si se tragan su propia propaganda. Desde ahora hasta la orden de la CIJ, nosotros, más que nunca, debemos ser un país extremadamente serio, honesto y compasivo.

Nunca deberíamos haber tenido que invitar a las Naciones Unidas a observar nuestros sistemas de gobierno y decirnos cómo detener la corrupción, dirigir un gobierno transparente y responsable. Deberíamos haber sido el ejemplo que usara las Naciones Unidas para guiar a otras naciones.

El 13 senador no funcionó; es un fracaso. Ahora debemos introducir el senado electo. El Departamento de Elecciones y Límites no debe estar bajo el control del partido gobernante. El Comité de Cuentas Públicas no debe estar bajo el control del partido gobernante. Estos cambios deben ser introducidos ahora.

Nuestro país va a un juicio en la Corte Internacional de Justicia. Si vamos como un lugar partidista, un país cuyo único derecho a la democracia es que no luchamos el día de las elecciones, no seremos tomados en serio. Nosotros, Belize, nos hemos embarcado en un viaje serio. Necesitamos líderes que sean más serios sobre nosotros, que sobre las pequeñas ambiciones de su partido.