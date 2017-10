CIUDAD DE BELIZE, vie. 20 de octubre de 2017

En una conferencia de prensa realizada en Tikal Futura en la Ciudad de Guatemala esta mañana, María Eugenia Mijangos Martínez, presidenta de la autoridad electoral de Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), anunció que el domingo 18 de marzo de 2018 está programado para que los guatemaltecos vayan a las urnas para decidir si el diferendo territorial entre ese país y Belize debe someterse a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya para una decisión final y vinculante.

Se dice que el ejercicio de votación que tiene como blanco a más de 7 millones de guatemaltecos está siendo financiado por el Ministerio de Finanzas de Guatemala por una suma de 300 millones de quetzales, o el equivalente a unos 80 millones de dólares.

– de un artículo de Adele Ramos en la página 7 de la edición del martes 24 de octubre de 2017 de AMANDALA

Los mexicanos le preguntaron al embajador del Reino Unido sobre el presunto plan y le dijeron que si los guatemaltecos invadían Belize “los mexicanos también entrarían… con el fin de preservar de Guatemala sus derechos ahora inactivos a la parte norte del territorio.”

– pág. 74, BELIZE’S INDEPENDENCE AND DECOLONIZATION IN LATIN AMERICA, por Assad Shoman, Palgrave Macmillan, 2010, reproducido en la pág. 7 de la edición del 24 de octubre de 2017 de AMANDALA.

El comodín en la baraja de cartas del reclamo guatemalteco siempre ha sido la posición mexicana. La posición de México, después del Tratado Mariscal-Spenser de 1893 que regularizó la frontera entre México y Honduras Británica, ha sido que estaban cómodos con Belize y sus fronteras a menos que ocurriera algún cambio en estas fronteras a favor de Guatemala. Si se producía dicho cambio, México se reservaba sus derechos, como dicen los abogados.

El comodín en la baraja de cartas de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha sido recientemente Kremandala, cuya posición ha sido que esta institución se opone al arbitraje de la CIJ, pero no lo descarta por completo. Esta no es una posición lo suficientemente favorable para el Gobierno de Belize y los Amigos de Belize con respecto a la iniciativa de la CIJ, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Belize y que está siendo financiada por los Amigos de Belize con millones de dólares. Tenemos la sensación en este periódico que ha habido una colusión en los últimos años entre el Gobierno de Belize y los Amigos de Belize con el objetivo de debilitar a Kremandala de cualquier manera posible, y especialmente en lo financiero.

México es un miembro de alto rango de los llamados Amigos de Belize, el grupo que está impulsando la agenda de la CIJ como la solución al reclamo de Guatemala sobre Belize. El reclamo guatemalteco de Belize es un intento racista e imperialista de acaparamiento de tierras, y es un reclamo que históricamente ha sido respaldado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. México también es un comodín en la baraja en lo que se refiere a la iniciativa de la CIJ, porque si la Corte Internacional de Justicia dicta un fallo sobre el reclamo guatemalteco para alterar las fronteras de Belize, ¿cuál sería entonces la posición de México?

Existe una relación muy especial entre México y Belize, especialmente entre las poblaciones de Yucatán/Quintana Roo en México, por un lado, y el pueblo beliceño, en el otro. Los gobiernos coloniales británicos aquí y sus colaboradores nativos trabajaron consciente y diligentemente, comenzando en 1898, para definir la relación entre Yucatán y Belize estrictamente en el contexto de las escaramuzas navales entre una fuerza de invasión española y los colonos de Belize en septiembre de 1798. Dicho gobierno colonial británico y sus colaboradores nativos habían trabajado previamente para asegurar que la historia de la Guerra de Casta de Yucatán, que estalló en 1847, no se diseminara entre las poblaciones tradicionales de Belize. El levantamiento del padre Miguel Hidalgo de 1810, la independencia mexicana de España en 1821 y la sangrienta Guerra de Castas de 1847, habían cambiado considerablemente la sociopolítica de Yucatán en los años posteriores a la Batalla de Cayo San Jorge. Uno de los resultados de esos cambios sociopolíticos en Yucatán fue el desarrollo de la relación muy especial antes mencionada entre las poblaciones de Yucatán y Quintana Roo en México y el pueblo beliceño.

Hubo un tiempo, antes de 1798, 1810 y 1847, cuando a México se le llamaba Nueva España, y Nueva España era mucho más importante en esta región que los Estados Unidos de América, trece colonias que no declararon su independencia de Gran Bretaña sino hasta 1776. Incluso cuando Estados Unidos declaró su Doctrina Monroe en 1823, el México recién independizado no fue pan comido para los estadounidenses. El Tratado de Guadalupe-Hidalgo de 1848 cambió drásticamente las cosas entre los Estados Unidos y México. “El tratado agregó 525,000 millas cuadradas adicionales al territorio de los Estados Unidos, incluidas las tierras que conforman todo o parte de lo que hoy es Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México y Wyoming.” Pocos años antes, los EE. UU. Le había quitado la gran masa de tierra de Texas a México. Hoy, el presidente de los EE. UU., Donald Trump, quiere construir un muro entre Estados Unidos y México, y quiere que México pague por ello. Pero, esa es otra historia.

El hecho es que Estados Unidos se hizo más grande y más poderoso que México en la primera mitad del siglo XIX. Aun así, los estadounidenses siempre están preocupados, a veces hasta el punto de la ansiedad, por los mexicanos, por lo que una de las razones por las que Estados Unidos está tan dedicado a apoyar a Guatemala en todos los sentidos es porque ven a Guatemala como una ayuda para confinar a México, por así decirlo. Recuerden ahora, cuando los estadounidenses utilizaron a los exiliados cubanos, entrenados en Guatemala, para invadir la Cuba de Fidel Castro en 1961, los mexicanos fueron muy hostiles a esa invasión y expresaron fuertes sentimientos en apoyo de la soberanía cubana.

Hoy, hay observadores que sienten que México se ha vuelto tan neoliberal en su filosofía económica en las últimas dos o tres décadas que el gobierno mexicano trabaja al servicio de las administraciones de los Estados Unidos. Si esto es así o no, nuestro punto es, y el muro de Trump es evidencia de esto, que Estados Unidos no está completamente cómodo con México. México es demasiado grande, México es demasiado valiente y México es demasiado mexicano. Washington prefiere Guatemala; Washington ama a Guatemala.

Bueno, ahora, esta iniciativa de la CIJ de los Amigos de Belize ha llegado al punto donde los guatemaltecos celebrarán su referéndum de la CIJ el 18 de marzo del próximo año. Los guatemaltecos votarán “sí” (¿tienen alguna duda sobre eso en su mente, paisanos?), y entonces, la pelota estará en la cancha de Belize. Se presionará a Belize para que vote de la misma manera que Guatemala. La importancia de esto para nosotros es que ir a la CIJ será una admisión de que nuestra independencia/integridad territorial del 21 de septiembre de 1981 fue condicional. Nosotros, los beliceños, no consideramos nuestra independencia como condicional en 1981. Ciertamente, no lo consideramos como tal cuando Jorge Serrano Elías de Guatemala reconoció nuestra independencia en 1991. El resultado es el siguiente: Belize ha retrocedido en materia de soberanía e integridad territorial. Esta es la razón principal por la que los beliceños patrióticos son escépticos con respecto a la CIJ: no hay mucho que tenemos aquí, y queremos aferrarnos a todo eso, Tío Sam.

Cuando los Estados Unidos decidió abrir sus fronteras a los beliceños después del huracán Hattie en 1961, el Departamento de Estado mató al menos a dos pájaros de un tiro. Primero, redujeron la población nativa tradicional de Belize, que era hostil a Guatemala y se sintieron con derecho a Belize, y, en segundo lugar, procedieron a utilizar a los beliceños como otro amortiguador social contra los afroamericanos. De modo que, mientras que el Caucus Negro del Congreso de los Estados Unidos debería, idealmente, representar un comodín adicional en la baraja con respecto al reclamo guatemalteco y la iniciativa de la CIJ, ese no es el caso. Esto no es culpa de los afroamericanos. Son los beliceños los que ahora necesitan apoyo, y son los líderes de Belize los que están tomando la iniciativa de los Amigos de Belize. Sin pelos en la lengua.

En Belize, nunca hemos experimentado tanto dolor y sufrimiento como otros pueblos que nos rodean en Centroamérica y el Caribe. En cierto sentido, hemos sido mimados. Mostramos indicios en 1968 y 1981 de que estábamos dispuestos a luchar por Belize, pero en general elegimos migrar. Los hechos están hablando por sí mismos.

Dios omnipotente dejó de crear tierra y mar hace mucho tiempo, queridos. Aquellos de ustedes que estén interesados ??en ir a la luna o a Marte pueden conectarse con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en Inglés) en Houston. Aquellos de nosotros beliceños que somos menos aventureros, por nuestra parte, necesitamos clavar los talones y prepararnos para luchar por La Joya. Tienen que poner la Biblia al fondo de su mente. Hemos tratado de mostrarles lo que Israel le hizo a los palestinos. Eso es precisamente lo que Guatemala pretende para nosotros, los beliceños. Sí, no es tan malo ser un refugiado en Estados Unidos. Pero, hay una razón por la cual el brillante Honorable Elijah Muhammad siempre quiso su propia nación negra. Belize para los beliceños.

¡Poder al pueblo!