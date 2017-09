From the Publisher (En Español)

(NOTA editorial: La columna que se reproduce a continuación se publicó por primera vez en el número de AMANDALA del viernes 3 de febrero de 1989. La columna tiene relevancia para el editorial en la edición del martes 5 de septiembre de 2017 del AMANDALA.)

En algún momento de 1965 conocí al Sr. Samuel Haynes. Supongo que fue en algún lugar de Brooklyn.

Mi abuelita, Gladys Lindo Ysaguirre, era una de esas hondureñas británicas que habían vivido en Brooklyn desde la época de la Primera Guerra Mundial. Ella y yo tuvimos un par de altibajos, pero si estuviera viva ahora no sería tan duro con ella como lo fui, y tal vez ella tampoco sería tan dura conmigo.

Creo que fue mi tía Gladys la que me llevó a una reunión en Brooklyn donde el Honorable Philip Goldson, entonces Líder del Partido de la Independencia Nacional hizo una presentación.

Había calles en Brooklyn como St. John’s Place y St. Mark’s Place, donde muchas familias hondureñas británicas vivían y sin duda todavía viven. Mi tía vivía en la Calle Rutland, no lejos de esas calles. La mayoría de estas familias eran lo que podríamos llamar familias de clase media, y eran en su mayoría pro-NIP y anti-PUP. Sentían que George Price estaba arruinando el país y vendiéndolo a Guatemala.

Así que cuando el Sr. Goldson llegaba a la Ciudad de Nueva York de vez en cuando, se dirigía a estas reuniones y recaudaba fondos para llevarlos a Belize para hacer campaña contra el PUP.

Me presentaron al Sr. Haynes y lo conocí sólo como uno de los co-escritores de “La Tierra de los Dioses”. Creo que él escribió las letras, y el Dr. W. Young escribió la música.

Es posible que el Sr. Price ya hubiera elegido “La Tierra de los Dioses” como el llamado “himno nacional propuesto”. No puedo recordar ni intentaré averiguarlo. Porque si no lo había hecho ya, pronto lo hizo. (Cuando lo pienso, ya debe haberlo hecho, porque lo de encontrar al Sr. Haynes no habría ocurrido en ningún otro contexto).

Muchos, muchos años después, tal vez hace cuatro o cinco años, aprendí más acerca de Samuel Haynes, después de que ya estaba muerto. Había servido en la Primera Guerra Mundial y fue uno de los que estaban involucrados en los disturbios o revueltas ocurridos en 1919, justo después de la guerra. Aquellos hondureños británicos que habían servido en el esfuerzo de guerra y regresado a Belize estaban muy insatisfechos con el trato que les daba el gobierno colonial y la sociedad colonial; acababan de regresar de un teatro donde aprendieron cómo las naciones usaban la violencia para defenderse a ellos y sus derechos, por lo que se rebelaron violentamente.

Un relato de estos disturbios fue publicado en el Belcast Journal of Belizean Affairs, y ese relato fue una lectura muy interesante. La Asociación Universal para el Mejoramiento del Negro (Universal Negro Improvement Association, UNIA) del jamaiquino Marcus Garvey ya existía, y se cree que sus enseñanzas y filosofía tenían adherentes entre los ex militares que se rebelaron.

Samuel Haynes se fue de Belize poco después de los disturbios, y se convirtió activo en el movimiento garveyista en los Estados Unidos. De hecho, fue funcionario en Pittsburgh y ayudó a escribir las publicaciones de Garvey en el noreste de Estados Unidos.

Samuel Haynes era un escritor dotado: “La Tierra de los Dioses” es evidencia de esto. Cuando la canción se convirtió oficialmente en el himno nacional de la independencia en 1981, las autoridades lo cambiaron a “La Tierra de los Libres” porque, discutieron, Belize era una nación cristiana que creía en solamente un dios, y la referencia a “dioses” era blasfemo o lo que sea. Haynes ya estaba muerto, pero estoy seguro de que se habría resentido de esta violación de su arte por motivos tan triviales. Y yo estaría de acuerdo con él.

De hecho, creo que tanto él como el Dr. Young estarían en desacuerdo con la elección arbitraria de su canción por Price, sin que se les hubiera consultado.

Los partidarios de Price argumentaron que había elegido símbolos nacionales para crear nacionalismo en la gente de Belize. Pero he asistido a partidos internacionales de fútbol en Orange Walk, San Ignacio y Ciudad de Belize, y grandes grupos de espectadores beliceños ni siquiera se ponen de pie en atención durante la interpretación del himno nacional de Belize. Es doloroso y humillante observarlo.

Siento que la manera en que se eligió el himno ha resultado en una aceptación muy lenta por parte del pueblo. A penas un par de meses antes de la independencia, el gobierno PUP finalmente nombró una comisión de símbolos para elegir los símbolos nacionales, pero todos sabían que regresarían con “La Tierra de los Dioses”. Es un gran himno, pero la manera de su elección dividió a los beliceños en lugar de unificarlos. No puedo concebir cómo alguien podría argumentar con esa conclusión. La canción fue percibida como impuesta sobre nosotros: se identificó en la conciencia pública con el gobierno del PUP en lugar de con la nación de Belize.

Me gustaría ver algún diálogo público sobre este asunto, porque me resulta embarazoso contemplar asistir a otro partido de fútbol internacional y ver a grupos de beliceños sentados durante la interpretación del himno nacional. Hasta que podamos respetar nuestro himno nacional, seremos una nación en nombre solamente.

PD. Después de escribir esta columna, pude encontrar una copia del Belcast Journal of Belizean Affairs – Vol. 3, números 1 y 2 de junio de 1986.

En un artículo titulado RACE RIOT, CLASS WARFARE AND COUP D’ETAT: THE EX-SERVICEMEN’S RIOT OF JULY 1919, Peter Ashdown, un doctor de la Universidad de Sussex, dijo que el cabo Samuel Haynes no participó en el motín el 22 de julio de 1919.

Según la investigación de Ashdown, los organizadores del motín fueron el sargento H.H. Vernon y el cabo Rufus Hall, y el factor primordial, en opinión de Ashdown, que condenó el golpe de estado desde el principio, fue el fracaso de los instigadores del levantamiento de incluir a los “dos miembros más capaces e inteligentes del Contingente, es decir, RSM F.H.E. McDonald y el cabo Samuel Haynes”.

Ashdown prosiguió: “La autoridad y las habilidades de McDonald se reflejaron en el rango que el militar racista le había conferido, ya que, a pesar de su “color”, había alcanzado el nivel más alto que un suboficial podía alcanzar y había aceptado la discriminación y humillación impuesta sobre él en Mesopotamia y en la tropa en casa con una ecuanimidad que sólo posee un hombre de sabiduría y auto-seguridad. Samuel Haynes, siendo más joven, era menos filosófico en su aceptación de la intolerancia blanca y fue Haynes que, en su evidencia a la comisión de las revueltas, proporcionó a los comisionados el relato más detallado y comprensivo de las indignidades experimentadas por los miembros contingentes en el Medio Oriente. Además, Haynes, mientras ayudaba a McDonald a poner fin a la inútil violencia y vandalismo de la noche del 22, tomó entonces la ofensiva contra la Administración. Fue Haynes quien fue la fuerza motriz del Comité Contingente establecido el 23 en el teatro de la C.U.; fue Haynes quien presentó las demandas del Comité con más fuerza al Gobernador en la tarde del 24 y fue Haynes quien debió crear el único legado positivo del motín. Desconfiado por Hutson desde el principio, a diferencia de McDonald, él permaneció fiel a su color y nunca olvidó la experiencia mesopotámica. En abril de 1920 él inauguró la rama de Belize de la Asociación Universal para el Mejoramiento del Negro (UNIA) de Garvey y en junio de 1921 fue reclutado por Garvey para trabajar para la UNIA en los EEUU. Con la partida de Haynes para servir como el principal escritor líder en el Mundo Negro y primer teniente de Garvey en Pittsburgh, la clase trabajadora de Belize perdió su campeón más capaz y enérgico. Si él y McDonald hubieran combinado sus talentos y formado y controlado la violencia del Contingente hacia un molde positivo, el gobierno británico en Belize podría haber llegado a su fin el martes 22 de julio de 1919. “

Por lo tanto, contrariamente a lo que escribí en la columna propia, Samuel Haynes no participó en los disturbios: de hecho, ayudó a derribarlos.

Uno puede ir a la escuela en Belize desde los 5 hasta los 55 años, y nunca sabrá nada acerca de los disturbios de 1919 y lo que llevó a ellos.

Como escribí en 1969, en el prólogo de KNOCKING OUR OWN TING, “los amos de cualquier sociedad, legítima o ilegítima, tienen el poder de formular los relatos históricos de los acontecimientos para satisfacer sus fines.”

Así que en las historias “oficiales” de la colonia, el motín de los Ex-militares de julio de 1919, o nunca sucedió o fue lo menos importante y poco digno de mención. Pero para cualquiera que entendería a Honduras Británica y Belize en el siglo XX, la investigación de Peter Ashdown es de gran contenido e importancia. Reconozco al profesor Ashdown. Aprendí mucho leyendo su artículo.