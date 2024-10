PM Briceño attends change of presidential command ceremony in Mexico

El logro más importante de este gobierno en el sector agrícola es la industria ganadera. Ahora que los ganaderos exportan libremente ganado a Guatemala y se ha establecido un comercio formal con México, la industria ha experimentado un crecimiento tremendo. Hay más ganado en Belize del que nosotros y los turistas que vienen aquí podemos comer, y los mercados extranjeros están ansiosos por comprar nuestro excedente, especialmente porque nuestro ganado no se alimenta con hormonas y otros productos químicos, y se cría con pasto y legumbres, no en corrales de engorde.

Hay un mercado allá fuera para la carne de vacuno, y nuestros ingresos en divisas no están a la altura debido a la disminución de los ingresos de las industrias de los cítricos, el camarón de cultivo y el petróleo. Es evidente que el gobierno ve el aumento del rebaño nacional como una de las formas de aumentar nuestras ganancias. Es importante que piensen con claridad antes de proceder a “ordeñarlo”.

El aumento de nuestro rebaño nacional debe ser una preocupación debido a sus implicaciones para nuestros árboles. Nunca se ha hecho un omelet sin romper un huevo, y talar bosques y convertirlos en pastizales es nuestra forma de criar ganado. Nuestros ganaderos están babeando. En primer lugar, están los beneficios de la venta de carne de vacuno; y en segundo lugar, la tala de bosques abre el camino a los ganaderos para hacerse con el control de más tierras.

Los científicos del clima han explicado que la quema de combustibles fósiles y el uso de ciertos productos químicos industriales son extremadamente perjudiciales para la atmósfera. Client Earth explica: “Cuando se queman combustibles fósiles, liberan grandes cantidades de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, al aire. Los gases de efecto invernadero atrapan el calor en nuestra atmósfera, causando el calentamiento global”. Puede que esto no sea tan fácil de entender para las mentes que no están entrenadas científicamente, pero los impactos negativos de la deforestación, la disminución de nuestra cubierta forestal, no deberían escapar a nadie. Si no aceptamos que la deforestación provoca que los arroyos y pozos se sequen, exacerba las inundaciones, conduce a una erosión masiva que culmina con la sedimentación de tierra y petroquímicos en nuestros arrecifes, causa desertificación, no estamos prestando atención a problemas graves o hemos superado la edad de aprendizaje.

Si bien la administración de la Asociación de Productores de Ganado de Belize y el personal del ministerio a cargo de la agricultura han hecho llamados para que los agricultores inviertan en aumentar la productividad de los pastos existentes, no ha habido una campaña de información para difundir este mensaje ni cambios en nuestras leyes para que eso suceda. El hecho de que nuestro país aún tenga una cubierta forestal considerable podría influir en las “palabras vacías”: varias áreas de nuestro país se mantienen como reservas, y esto ha salvado gran parte de nuestros bosques de ser arrasados mientras otros países arrasaban los suyos. Hasta ahora, nos ha ido bien, especialmente si nos comparamos con países que han causado un daño terrible al medio ambiente.

Las mareas reales son un fenómeno que experimentamos todos los años, principalmente en octubre. Antes de la del mes pasado, ¿hubo alguna que convirtiera partes de la Ciudad de Belize en hábitats para peces? La semana pasada, algunas ciudades y pueblos de los EE.UU. fueron azotados por un huracán, Helene, como nunca antes habían experimentado. El cambio climático es real. Si bien nuestras transgresiones ambientales son minúsculas en comparación con las de otros, eso se debe principalmente a que somos pequeños. Aunque solo sea porque estamos entre los países más vulnerables a los impactos negativos del cambio climático, debemos ser defensores de los árboles.

La deforestación de la selva y los manglares, además del daño irreparable que causa a nuestra flora y fauna y al clima, también pone en peligro nuestra principal fuente de divisas: nuestra industria turística. Nos estamos engañando a nosotros mismos si creemos que podemos soltar las riendas de la ganadería y no dañar nuestro producto turístico.

¿Por qué el gobierno, sabiendo los impactos de la deforestación, alentaría una mayor expansión de la industria ganadera? La respuesta a eso es aumentar nuestros ingresos de divisas. Tal vez lo que necesitamos hacer es reducir nuestra necesidad de divisas. Si invertimos más en la producción de alimentos de calidad para el consumo local, reduciríamos nuestra necesidad de divisas para comprar alimentos extranjeros.

En lo que el ministerio responsable de la agricultura debe centrarse principalmente es en garantizar que todos los beliceños tengan alimentos saludables en su mesa. Eso sería un hecho en un sistema socialista, porque colectivamente podríamos superar fácilmente toda la difícil logística que enfrentan las personas que viven en países pequeños y escasamente poblados. Olvídense de eso; no estamos tratando de convertirnos en un país socialista. Pero tenemos que reemplazar las comidas que están dominadas por la masa de harina y el arroz blanco, el ramen, la carne enlatada y todo lo que está enlatado en la dieta de nuestra gente. Si no podemos hacer eso con el sistema actual (no lo hemos hecho), entonces tenemos que idear un sistema que logre el fin que debemos tener. Nuestra gente tiene que comer bien para ser productiva y no enfermarse.

La inflación ha devastado el poder adquisitivo de nuestro dólar. Los datos del Instituto de Estadística de Belize (SIB en inglés) muestran que una libra de carne molida que costaba $5.45 en julio de 2019, costaba $7.26 en julio de 2024; el precio del pollo entero era de $3.18 por libra en julio de 2024, un aumento sobre el $2.57 por libra en julio de 2019; El precio de una libra de repollo aumentó de $1.81 por libra en julio de 2019 a $2.85 en julio de 2024; una libra de frijoles rojos costaba $1.48 en julio de 2019 y subió a $2.60 por libra en julio de 2024. Los datos del Ministerio de Agricultura muestran que el precio del pescado entero osciló entre 5 y 8 dólares por libra en diciembre de 2018. El SIB dice que una libra de pescado entero costaba $9.18 por libra en julio de 2019.

El año pasado, México brindó un sustancial apoyo financiero y técnico a nuestros pequeños agricultores con su proyecto Sembrando Vida-Belize. Estamos agradecidos. Nuestro gobierno tiene que aumentar su apoyo a los pequeños agricultores. El apoyo del gobierno probablemente no habría preparado a los agricultores para las temperaturas extremadamente altas de abril/mayo de este año, temperaturas que exigían a los agricultores cultivar verduras en casas burbuja equipadas con aire acondicionado, pero ninguna sequía debería hacer que el suministro de verduras se agote, empujando su precio más allá de la mesa beliceña. La naturaleza nos ha bendecido con abundante agua; Nuestros agricultores necesitan más y mejores equipos de riego. El gobierno debe subsidiar a nuestros pequeños agricultores, al menos al nivel que lo hizo en los días de nuestra revolución verde en la década de 1970.

Se ha convertido en una moda que nuestros ministros de agricultura y el personal superior de ese ministerio posen con los grandes agricultores y se jacten de su productividad. Esos agricultores no necesitan asistencia directa del gobierno. En cambio, el ministerio responsable de la agricultura necesita ampliar su personal, y el personal debería estar en los campos, desde el Río Hondo hasta el Sarstún, brindando apoyo técnico a los pequeños agricultores activos y animando a los agricultores que dejaron de producir porque se desanimaron por los fracasos.

Nuestro pueblo necesita pescado fresco. El costo del alimento es el factor prohibitivo que se interpone entre Belize y el aumento de la producción de tilapia. Tenemos todos los ingredientes aquí para producir alimento para peces de cultivo. Nuestro pueblo necesita leche fresca. En lugar de aumentar nuestro ganado vacuno, deberíamos poner más énfasis en los productos lácteos. El gobierno debe importar toros lecheros o invertir en inseminación artificial. El Gobierno debe, como prioridad, garantizar que haya alimentos saludables en abundancia y que sean asequibles para toda nuestra población.