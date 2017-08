Belize a los 36: cómo llegamos aquí

Tenemos dos amigos octogenarios beliceños de ascendencia africana que se sintieron profundamente perturbados por los acontecimientos en Honduras Británica relacionados al muy popular Partido Unido del Pueblo (PUP) en los primeros años del movimiento anticolonial en la década de 1950 y decidieron abandonar la colonia. Una partió en 1953, y terminó en Canadá. La otra partió en 1957 para los Estados Unidos. Conversando por separado con estos dos ancianos, estamos convencidos de que permanecen profundamente beliceños en sus emociones y perspectivas.

En un editorial reciente, hablamos quizás demasiado a la ligera de la cuestión de hablar español en vez de inglés (si el 1798 hubiese resultado diferentemente). Con respecto a exactamente lo que preocupaba tanto a estos dos beliceños negros en los primeros años y mediados de los años 1950 sobre la dirección de su tierra natal, podemos decir que tenía que ver con la inquietud que sentían acerca de sus futuros individuales y funciones en un Belize que fuera guatemalteco en lugar de británico. Ciertamente su raza era una consideración, e igualmente lo habría sido el lenguaje. En un Belize guatemalteco, uno estaría en desventaja si uno fuera negro, y uno estaría en desventaja si uno no fuera versado en la lengua española. Estaba también el asunto sub-superficial de la religión, conjeturaríamos. El catolicismo romano era absolutamente dominante en Guatemala hace seis décadas, mientras que Honduras Británica era considerablemente más anglicano/metodista entonces de lo que es hoy, cuando el catolicismo romano es la religión principal en el Belize independiente.

¿A dónde vamos con esto? Bueno, el hombre que estuvo en el centro de la controversia guatemalteca en Belize, sobre todo después de 1956, cuando asumió el liderazgo del PUP, fue el Muy Honorable George Cadle Price. El mismo hombre que fue pensado en 1953 y en 1957 por sus críticos como alguien que con mucho gusto nos llevaría a la órbita guatemalteca, se convirtió en el hombre que llevó a Belize a la independencia política, soberana con todo nuestro territorio intacto. Se puede decir que el Sr. Price, y el partido político que él dirigía en ese momento, nos dieron una verdadera oportunidad de luchar por convertir a Belize en un estado-nación.

En 1953 y 1957, había dos grupos étnicos en Honduras Británica que estaban siendo pisoteados por el gobierno colonial británico. Estos eran los mayas/mestizos y los garífunas (que eran conocidos como “caribes” en ese momento). Mis dos amigos octogenarios son básicamente lo que llamaríamos criollos, uno con una mezcla mestiza. Nos sentimos seguros de decir que el pueblo criollo no se habría dado cuenta de las ventajas que los criollos disfrutaban sobre los mayas/mestizos y los garínagu. (Esto no quiere decir que las masas del pueblo criollo no estuvieran oprimidas en 1953 y 1957.) La clave de la hegemonía criolla entre los beliceños nativos era la dominación criolla en el aparato del servicio civil que los británicos usaban para administrar la colonia. Otra clave estaba en la Ciudad de Belize, que era muy criolla en textura poblacional, y donde se encontraban todos los servicios gubernamentales e instituciones básicas. En 1953 y 1957, no había Belmopan, y fuera de la Ciudad de Belize era como “monte”, como diríamos.

Una cosa era segura: los criollos de la Ciudad de Belize no querían ir a la tierra, y la tierra hace seis décadas era donde Belize tenía una ventaja competitiva masiva. La poseíamos toda, teóricamente, y todo lo que teníamos que hacer era cultivar alimentos en ella, y estábamos en nuestro camino al estado de soberanía. Eso fue más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto, pero estamos tratando de darles una idea de cuál era el escenario cuando nuestros dos queridos hermanos decidieron moverse hacia el norte y buscar su fortuna, en 1953 en Canadá y en 1957 en Estados Unidos, respectivamente. Ambos jóvenes negros se convirtieron en ciudadanos exitosos de sus nuevos hogares. Ambos todavía aman a Belize inmensamente. Pero, ¿qué sucedió aquí mientras tanto? Belize a los 36: ¿cómo llegamos aquí?

En 1953 y en 1957, ambos amigos estaban convencidos de que el señor Price tenía en mente a Guatemala, y no querían ser parte de ello. La posición actual de los dirigentes PUP es descartar las conexiones guatemaltecas del partido en aquel entonces e insistir en que la lealtad nacional de Price fue totalmente reivindicada el 21 de septiembre de 1981. Esa es una posición legítima por parte del PUP en el 2017, diríamos, pero en 1953 y 1957 se jugaba un juego completamente diferente.

El Sr. Price intentaba integrar a la gente maya/mestiza (y garífuna) de Belize en nuestra economía y vida pública, pero tenía que tratar de preservar la lealtad de su base criolla en la Ciudad de Belize al mismo tiempo. Recuerden que fue en la Ciudad de Belize que él representó a la circunscripción de Freetown, y los registros electorales indican que el PUP esencialmente permaneció con el apoyo de su base criolla el tiempo suficiente para lograr la independencia en 1981. Pero, el hecho es que el PUP, que comenzó como un movimiento criollo urbano en la Ciudad de Belize en 1950, perdió una medida de su apoyo criollo, sobre todo después de 1956. Y el quid de la cuestión era que algunos criollos estaban viendo las cosas en términos de las conexiones PUP a Guatemala y se alarmaron. Puede ser justo decir que el Sr. Price estaba viendo la soberanía desde el punto de vista de integrar a los mayas/mestizos (y garínagu) en la mezcla, en lugar de tratar de entregarnos a Guatemala. Hoy en día, los mayas/mestizos son el segmento de la fuerza motriz productiva de la población de Belize, y los garífunas ciertamente han alcanzado una alta estatura, más alta de lo que nadie habría previsto en los años cincuenta.

Belize a los 36: ¿cómo llegamos aquí? Más importante, ¿hacia dónde nos dirigimos desde aquí? La misma cuestión guatemalteca que asustó a nuestros dos amigos mayores en 1953 y 1957, está de regreso y está atormentando a los beliceños. La amenaza guatemalteca puede ser más peligrosa que nunca en su nueva ropa corporativa. Este es el reto para las generaciones más jóvenes de Belize. El Sr. Price nos llevó a la independencia y a la integridad territorial. Los guatemaltecos han regresado con sus formas agresivas. Este 2017 no es como 1953 y 1957. Alguien tiene que quedarse y luchar. Esto es asunto serio.

Parece que hemos hecho avances en lo que se refiere a la fusión de nuestras principales etnias nativas (criolla, maya/mestiza y garífuna). La afluencia de centroamericanos desesperados durante las últimas cuatro décadas ha añadido un nuevo giro a las tensiones básicas que empujaron a nuestros dos amigos mayores a emigrar en 1953 y 1957. Pero, alguien tenía que trabajar los campos de caña, los huertos de naranja y toronja y las plantaciones de bananos, y ese alguien, digámoslo como es, no era el criollo urbanizado. Como corolario de ese pensamiento, una contribución que ofreceríamos para su análisis es que nos parece que la economía del turismo del Belize de 2017 es más aceptable para los criollos urbanizados que el trabajo de campo agrícola.

Entonces, ¿a dónde se dirige la economía beliceña y quién está tomando las decisiones pertinentes? A los beliceños conocedores les parece que las instituciones financieras multilaterales dicen a los líderes políticos de Belize para qué van a hacer disponibles fondos crediticios, y la economía beliceña de 2017 se trata todo sobre préstamos. Si estudian el diseño del original Colegio Universitario de Belize (University College of Belize, UCB) en la década de 1980, estaba claro que alguien o algunas personas habían decidido que el turismo y los negocios eran donde debía ir la economía de Belize, en el sentido de su enfoque de educación universitario. La amalgamación de la Universidad de Belize (UB) en 2000 fue una acción en una dirección más nacionalista en lo que se refiere a las prioridades de desarrollo en la educación, pero UB fue y sigue estando a muy larga distancia desde el enfoque autosuficiente de los cubanos, digamos.

En 2017, es probable que el desafío supremo para Belize ya no sea el etnicismo, como puede haber sido en 1953 y 1957: el reto es la ideología. Y en este periódico siempre nos referimos a 1973, cuando se formó el neoliberal Partido Democrático Unido (United Democratic Party, UDP) para reemplazar al Partido de la Independencia Nacional (National Independence Party, NIP) como la Oposición Leal de Su Majestad. El mantra del UDP no era más “No Guatemala”: el mantra del UDP era el “desarrollo económico”. Esto se adaptaba enormemente a Washington y fue precisamente lo que buscaban los guatemaltecos que reclamaban a Belize: un sistema económico basado en la explotación, en contraposición a la liberación, de las masas, un sistema económico beliceño que encajaría con el sistema oligárquico guatemalteco de explotación elitista neo-europeo de sus masas indígenas.

Es por eso que ahora parece que el gobernante UDP está tan cómodo con la solución de Washington de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al reclamo. El UDP está cómodo porque la ideología ha superado la etnicidad en el nuevo Belize, o, al menos, es así como el UDP fue diseñado para operar hace 44 sólidos años. El UDP hizo el trabajo que Washington lo diseñó para hacer. Belize está en la cúspide de una solución de partición aterradora a un reclamo antiquísimo, racista e imperialista porque la economía beliceña se ha convertido en un reflejo de Guatemala. Los fuertes sobreviven; los pobres perecen. Sólo asegúrense de que tengan un entierro cristiano. Este es el Belize de 2017.