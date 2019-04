Dejen que sus votos sean contados, o mencionados

El Presidente del Tribunal Supremo de Belize, el Honorable Kenneth Benjamin, emitió un interdicto interino para demorar el referéndum que se celebrará el 10 de abril, a fin de permitir que se escuchen los argumentos legales sobre el camino seguido al referéndum.

El gobierno está haciendo todo lo posible, por así decirlo, para evitar un aplazamiento. Si el referéndum se pospone y los tribunales determinan que todo está en orden, o si solo se necesita un pequeño ajuste de procedimiento, el retraso no será largo. Si resulta que el asunto debe ir ante la Cámara de Representantes, puede tomar algún tiempo y prestarse para algunas discusiones y decisiones memorables.

Los defensores de la posición NO quieren que el asunto vaya a la Cámara de Representantes y quieren que se requiera una mayoría de dos tercios de la Cámara, no solo una mayoría simple de uno, para que este referéndum proceda. El Acuerdo Especial pasó por el Congreso de Guatemala, sus representantes electos, antes de que se celebrara su referéndum.

El gobierno ha explicado que el Presidente del Tribunal Supremo no encontró fallas en el Acuerdo Especial. Los defensores de la posición NO pueden apelar cualquier decisión del tribunal, pero obviamente están satisfechos en este momento con la decisión del Presidente del Tribunal Supremo para permitir un mayor escrutinio de la forma en que se emitió la orden del referéndum. Para el registro, el gobierno ha apelado la decisión del Presidente del Tribunal Supremo.

Hay representantes electos que están genuinamente determinados con ir a la Corte Internacional de Justicia; pero no están contentos con la forma en que el gobierno ha privado a algunos beliceños del derecho a su voto; hay representantes electos que genuinamente no están seguros de ir a la Corte Internacional de Justicia; y hay representantes electos que están genuinamente en contra de ir a la Corte Internacional de Justicia.

Algunos en este último grupo, como muchos miembros de terceros partidos y activistas políticos, preferirían que el Acuerdo Especial no fuera dignificado con un referéndum.

Es falso para los partidarios de ir a la Corte Internacional de Justicia, gritar “política partidaria” y condenar la objeción en los tribunales como una estratagema. Todo lo que está sucediendo es que algunos beliceños están utilizando todos los medios legales disponibles para transmitir su mensaje. No deben ser castigados por seguir el estado de derecho.

El argumento del gobierno de que el país perderá mucho dinero si el referéndum se retrasa contiene tanto agua como una calabaza rota. El referéndum es un ejercicio solo por un día; su costo es infinitesimal en comparación con los costos de la campaña educativa y las ramificaciones de la votación.

No sabemos cómo se pronunciará el tribunal. Bien podría decidir que el desafío sea dejado de lado. Si eso sucede, si el tribunal dice que todos los sistemas están en marcha, que todos los caminos llevan a los centros de votación el 10 de abril, tenemos que estar listos para expresarnos.

Puede que haya beliceños que vean su respuesta el día del referéndum como una obviedad. Por lo que sabemos, no hay quintacolumnistas aquí, por lo que su SÍ o NO se hace porque creen que la respuesta que hacen sirve al mayor interés de Belize.

Muchos beliceños han agonizado por esta decisión. No hubo agonía para los guatemaltecos cuando decidieron votar sí al Compromis acordado por sus líderes y los de Belize. Como personas inteligentes, deben saber que están impulsando un reclamo injusto sobre su vecino, pero no pueden rechazar la oportunidad de ganar un premio por algo de la nada.

Ese algo que los guatemaltecos esperan obtener, de la nada, somos nosotros. Guatemala no ha hecho un pronunciamiento final sobre lo que reclamaría si aceptáramos acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pero esto podría incluir a todo Belize. En ocasiones han dicho que todo nuestro territorio les pertenece, que lo heredaron de España. En otras ocasiones, han reclamado la mitad de nuestro país y cayos, como herencia de España, y en ocasiones se han ofrecido a poner fin a su reclamación sobre nuestro territorio, que dicen que heredaron de España, si acordamos renunciar a algunos derechos y Tierra entre el río Grande y el Sarstún.

La semana pasada, TeleSur informó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), había anunciado al mundo, a través de un video de Facebook, que había escrito una carta al Rey de España y al Papa en Roma, pidiéndoles que “se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones de lo que ahora se conoce como derechos humanos”. TeleSur dijo que AMLO y su esposa dijeron que “quieren que el año 2021 sea “el año de la reconciliación”. En ese espíritu, el reclamo guatemalteco es retrógrado.

Belize y Guatemala han negociado a lo largo de los años y han llegado a muchos acuerdos tentativos, pero ninguno ha llegado a la etapa del referéndum. El pueblo beliceño rechazó completamente las Propuestas Webster de 1968 y el Preámbulo de Acuerdo de 1981, y el gobierno de Guatemala rechazó las Propuestas Ramphal/Reichler de 2002.

Brevemente, si votamos SÍ al Compromis, acordamos que un tribunal decida si hay algún mérito en la reclamación de Guatemala. Este reclamo nos ha atormentado durante generaciones y un número considerable de beliceños considera que la Corte Internacional de Justicia le pondría fin, al menos evitaría que Guatemala lo sostuviera sobre nuestras cabezas. Y aquellos que votan NO están convencidos de que existen grandes riesgos, y hay mejores formas de lidiar con este reclamo de Guatemala.

Es un dilema para muchas personas. Posiblemente, habrá personas en la fila que no estén seguras de cómo van a votar cuando el escrutador les entregue el documento con la pregunta existencial. También habrá personas que SABEN que no están listas para decidir qué respuesta, sí o no, es mejor para Belize, por lo que se quedarán en casa o simplemente se ocuparán de sus asuntos habituales.

Hay beliceños que simplemente rechazan el proceso. Para algunos, el Compromis (Acuerdo Especial) es demasiado grande para reflexionar; para algunos, están completamente frustrados con los líderes políticos en Belize y han decidido no participar en ningún proceso en el que estén involucrados; para algunos, no creen que han sido beliceños el tiempo suficiente para elegir sí o no; y para algunos su participación no es posible por razones religiosas.

Esta sugerencia no es para aquellos en el grupo que rechazan el proceso. Esta sugerencia es para los beliceños que tienen dudas sobre el camino a seguir, y aquellos que han sido privados de sus derechos. Aquellos que tienen derecho a votar, pero que no pueden elegir, la sugerencia es que tomen su boleta y escriban NO a Guatemala.

Si usted es un beliceño sin derechos en su hogar, escriba en un papel, SÍ o NO a Guatemala, compre un sobre y envíelo por correo a su representante de área. Si usted es un beliceño viviendo en el extranjero sin derecho al voto, haga lo mismo y envíelo por correo al representante del área donde se inscribió como votante cuando vivía aquí.

Cuando se convoque el referéndum, vote. Deje que su voto sea contado, o mencionado.