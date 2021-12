Tiempos difíciles, pero ¡Feliz Navidad!

Miércoles 22 de diciembre de 2021

“Come, mek wi bring back di ole fashan Krismos” [¡Vengan, que traigamos de regreso la navidad de antaño!”]

El Scrooge que hay en algunos de nosotros querrá decir, para qué molestarse, cuando hay tantas cosas que van mal en el mundo y en Belize en este momento; ¿Por qué celebrar la Navidad? Para qué molestarse en “estar de humor navideño” y sentir “el espíritu” de la Navidad, como si fuera una especie de droga psicodélica que nos convierte en idiotas juguetones por unos días, sonriendo por todos lados y compartiendo agradables saludos, deseando a familiares y amigos, e incluso extraños, ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! ¿Por qué molestarse en conmemorar el nacimiento hace más de dos mil años de un bebé que se suponía que iba a salvar al mundo entero, cuando muchas personas pobres todavía están sufriendo penas hoy? De todos modos, las cosas serán espantosas cuando comience enero. Entonces tendremos que ocuparnos de todos los problemas que habíamos sacado de nuestras mentes para Navidad, más las deudas adicionales que tendremos que pagar por haber pasado unos días felices con comida, bebida y juguetes para los niños. Nuevamente, para qué molestarse, cuando Covid-19 con Delta y ahora Omicron nos sigue atando bajo todo tipo de restricciones; el reclamo de Guatemala ante la CIJ aún pende sobre nuestras cabezas; la corrupción ha demostrado ser desenfrenada en nuestra fuerza policial, y probablemente es lo mismo en todos los ámbitos del gobierno y el sector privado; mientras que la administración actual sigue arrastrando los pies como su predecesora al aprobar una legislación efectiva para reprimir la corrupción – todavía no hay Defensor del Pueblo, todavía no hay cambios de directores ejecutivos [CEO] a Secretarios Permanentes, todavía no hay revelación ni acción sobre el Informe del Comité Especial Selecto del Senado sobre el Departamento de Inmigración, sigue habiendo una presidenta interina de la Corte Supreme que suena como un patrón que se está siguiendo, como con el Dr. Manza, no hay nada sucediendo con la Comisión de Integridad, y así sucesivamente. Luego está la zafra en crisis con el “pez grande” buscando “comerse al pez pequeño”; controversia sobre los puertos de cruceros que amenazan con llevarnos a los tribunales nuevamente para enfrentar a un Lord respaldado por un tratado del Reino Unido que tiene un historial ganador contra nuestro Gobierno de Belize; la continua ola de crímenes y asesinatos; los accidentes de tráfico que no se detienen; y la reapertura programada de las fronteras mientras otra ola de Covid espera que bajemos la guardia y seamos descuidados. Hay suficientes razones para decir, simplemente que cancelemos; simplemente cancelemos todo, rechinemos los dientes y apretémonos el cinturón hasta que las cosas mejoren con Covid y la economía… ¡Aahhhh! Pero usted y yo sabemos que no lo haremos. ¿Por qué no? Porque “¡es Navidad!”

Muchos eventos deportivos importantes se han cancelado en Belize durante los últimos dos años debido al Covid-19. Entre las cancelaciones de ciclismo se encuentran dos carreras de ciclismo de campo a través del Sábado Santo (2020 y 2021), una carrera de ciclismo del Clásico de Ano Nuevo de Krem (2021), dos Clásicos de Belmopan y otras carreras menores. Solo recientemente ha comenzado a regresar el ciclismo a la escena local, con una carrera en ruta el domingo pasado, y el prometido regreso del Clásico de Año Nuevo de Krem para 2022, aunque no se permite que los fanáticos se congreguen. No ha habido ningún torneo de baloncesto semipro desde hace dos años; y solo el fin de semana pasado hubo un regreso a alguna forma de competencia con un torneo de baloncesto amateur sin fanáticos en el Centro de México en el Complejo Deportivo Marion Jones. El fútbol local estaba estancado desde el año pasado tras la llegada del Covid-19 en marzo de 2020; no hubo PLB, NAWL ni torneos de aficionados en los distritos. Hace solo un par de meses hubo un regreso al fútbol masculino y femenino de alto nivel, así como a nivel distrital; pero la regla de no fanáticos sigue vigente para estos partidos.

Por supuesto, los bailes y otros eventos que atraen multitudes han sido un no-no desde que Covid-19 mostró su rostro en Belize; y las restricciones solo se han reducido ligeramente en el número de personas que se pueden acomodar en iglesias, restaurantes o clubes.

Podríamos seguir repasando las muchas formas, además de las muertes, en las que esta pandemia ha restringido nuestro modo de vivir y ha hecho nuestras vidas más difíciles y estresantes. Con nuestra población ya sufriendo una alta tasa de pobreza incluso antes de la llegada de Covid, la situación solo empeoró, ya que se perdieron muchos trabajos, se recortaron los salarios y el hambre y la desnutrición se hicieron cada vez más frecuentes entre nuestra gente pobre. ¡Nos encontramos en tiempos difíciles! Entonces, ¿no deberíamos simplemente cancelar la Navidad?

De hecho, no podemos; y quizás no deberíamos, porque puede ser una forma de terapia para nuestras almas cansadas. La Navidad ya está en nuestro ADN. En el pasado, los beliceños solían decir: “la Navidad trae su propio dinero”. En estos tiempos difíciles de Covid, el dinero es escaso, especialmente para los asalariados y los desempleados. Pero, irónicamente, esa es una razón más por la que nuestra Navidad belicena no pueden cancelarse. Los ricos y acomodados se deleitarán con sus derroches y banquetes, y los pobres estirarán lo poco que tienen, junto con donaciones y la ayuda que reciben de amigos y parientes acomodados e incluso de extraños, ya que el espíritu de la Navidad infecta a individuos y organizaciones comerciales y los mueve a compartir regalos en efectivo o en especie con los más necesitados de nuestras comunidades. Ese es el espíritu de Navidad en Belize y la razón por la que nunca se puede cancelar.

Esa primera Navidad, como nos siguen recordando nuestra gente religiosa, no se pasó en derroche. Allí estaba este joven carpintero, con una esposa a punto de dar a luz y sin lugar disponible en la posada, y fue en un establo de animales donde encontraron refugio de la fría noche, y en un pesebre: “una caja abierta… para guardar el alimento o forraje para el ganado”, que nació el niño Jesús, cuyo nacimiento había sido predicho en las Escrituras. No había lujosa habitación de hotel, no había cama de esponja, pero las escasas comodidades no pudieron detener esa primera Navidad; y estos tiempos difíciles y tribulaciones tampoco pueden sofocar el espíritu de Navidad que se reaviva entre los beliceños y la gente de todo el mundo en esta época del año.

Un canto de venta popular de los vendedores en nuestro mercado local es, “dólar por bolsa; ¡cualquiera puede comprar!” En este momento, y en esta temporada de Navidad, el espíritu que cobra vida y llena el corazón de los beliceños es uno que dice: “¡Cualquiera puede dar!” Ya sea que se trate de la caldera del Ejército de Salvación en los supermercados locales, las otras organizaciones benéficas, un mendigo en la calle o la persona que sabe que realmente está necesitada, el espíritu de Navidad nos inspira a todos a dar lo que podamos para ayudar a otros a tener un Navidad más agradable, especialmente los niños. Y es por eso que, “contra el infierno o la marea alta”, Covid o Guatemala, la Navidad en Belize nunca se puede cancelar. No importa lo mal que se ponga, el espíritu de la Navidad es la alegría de dar y compartir, y a eso siempre nos aferraremos.

Cuando llegaba el receso en la temporada en los viejos tiempos de la tala de madera, los trabajadores forestales beliceños venían a la ciudad para empacar todos sus meses de sudor y sacrificio en un par de semanas de salvaje celebración navideña, antes de regresar al campamento sin dinero como antes, debiendo “sus almas a la tienda de la empresa”, el “economato”. Pero se divertían, y sus almas y espíritus así eran rejuvenecidos para soportar otra larga calada de “trabajo esclavo” en el bosque.

Ya sea que se trate de tiempo en familia con la apertura de regalos después de la iglesia, entretenimiento “jankunu” en la calle en el vecindario, o danza bulliciosa en la casa de alguien que caracteriza su forma preferida de celebraciones navideñas, nuestra Navidad beliceña todavía abraza el espíritu de amor y alegría asociados con el bautizo más histórico de la historia, y este espíritu continúa inspirándonos a todos con la alegría de dar y compartir. Incluso si no podemos congregarnos en grandes cantidades debido a Covid, siempre celebraremos esta Navidad 2021.

Ha sido un año difícil, 2021. Nadie sabe lo que traerá el futuro. Y aunque muchos de nosotros hemos perdido a seres queridos, en esta temporada se nos recuerda que debemos tener esperanza en la promesa de una nueva vida simbolizada por el nacimiento del Salvador, y que todos estemos agradecidos por el tiempo que podemos compartir unos con otros en el planeta tierra.

Y, como cantaba el artista Charles Brown, “…el espíritu de alegría navideña, podría perdurar durante todo el año, si tan solo sonreiéramos, de la forma en que sonreímos el día de Navidad. Difundamos toda la paz en la tierra que podamos; echemos una mano en el camino; y cuando haya pasado el día de Navidad, haremos que el espíritu dure, si hacemos de cada día una Navidad”. ¡Feliz Navidad, Belize!