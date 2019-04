From The Publisher en Español

“Y llegaba de Inglaterra el único Odinga Lumumba, antes Wilhelm Buller, uno de los hombres más extraordinarios que he conocido. Lumumba afirmó ser el Ministro de Cultura del Partido de las Panteras Negras en Londres y rápidamente se hizo famoso en la ciudad como la “el hombre de la camisa grande” (vestía principalmente dashikis y boubous)”.

– pág. 25, THE CROWD CALLED UBAD, por Evan X Hyde, Modern Printers, 1970

Bilal Morris, en Los Ángeles, en nombre de uno de los nietos de Odinga Lumumba en Londres, me pidió información sobre el difunto Odinga, quien fue sin duda el revolucionario más sensacional de Belize.

Digo “uno de los nietos de Odinga Lumumba”, porque, aunque Lumumba tuvo dos hijos con una esposa inglesa en Londres durante la década de 1960, creo que también tuvo varios hijos después de que se mudó a Mali y Ghana, ambos países de África Occidental, durante la década de 1970. Por lo tanto supongo que hay más nietos.

La historia de la vida de Odinga seguramente sería material para una película fantástica. Pero nadie ha juntado las piezas de su vida. La estructura de poder en Belize, y el sistema educativo que opera, seguramente tienen los medios para patrocinar una biografía de este increíble beliceño. Pero, por supuesto, la estructura de poder de Belize es de supremacía blanca, y Odinga, una vez más, podría haber sido nuestro mayor revolucionario (de poder) negro de todos los tiempos.

Pasé mucho tiempo con Lumumba, pero realmente conozco pocos detalles sobre él, porque nunca lo interrogué ni lo entrevisté. Sin embargo sé más que la mayoría de los beliceños, así que ofrezco lo siguiente.

Fue bautizado como Wilhelm Buller, los Bullers siendo una familia beliceña muy prominente. Pero Odinga puede haber sido un hijo ilegítimo, aunque su padre (presumiblemente) le pidió al finado Sir Alexander “Sandy” Hunter, miembro de una familia beliceña aún más prominente, que fuera su padrino. Sir Sandy aceptó. La ironía era que Sir Sandy era un ministro de alto rango en el Gabinete del Partido Unido del Pueblo (PUP) de George Price, cuando Odinga regresó a Belize desde Inglaterra en 1969 poco después de la formación de la Asociación Negra Unida para el Desarrollo (United Black Association for Development, UBAD), y comenzó a armar un escándalo.

Un hombre de altura modesta, pero de fuerte construcción, Odinga fue lo suficiente problemático en su juventud como para pasar un tiempo en la Escuela de Reforma de Listowel en Cayo, después de lo cual fue enviado a Inglaterra por su padre, presumiblemente. Wilhelm Buller salió de Belize para Londres unos meses antes de la catástrofe del huracán Hattie en octubre de 1961.

Entre 1961 y 1969, para repetir, se casó con una dama inglesa, tuvo dos hijos con ella, pero en algún momento se volvió activo en la versión londinense del Partido de la Pantera Negra. Llegó a Belize en junio de 1969, después de que yo me convertí en presidente de UBAD a fines de marzo, y regresó a Londres en septiembre de 1969. No volví a ver ni escuchar a Lumumba por más de once años.

Cuando volví a ver a Odinga, él era un hombre cambiado. Se había convertido al Islam y se había vuelto profundamente espiritual, pero también un revolucionario total que se había vuelto muy cercano (en su mano derecha, dicen algunos) al teniente de vuelo Jerry Rawlings, hijo de un padre escocés y madre ghanesa que se había apoderado de Ghana a mediados de 1979. Pero Rawlings, idealmente, podemos decir, devolvió el poder a un gobierno civil a finales de 1979, y aquí es donde la historia se vuelve poco clara. Lumumba fue arrestado y encarcelado, recluido en régimen de aislamiento durante meses. Pero, y esta es una historia que el finado Leroy Taegar repitió muchas veces, sus carceleros cometieron el error de dejarle leer un Corán en confinamiento solitario, por lo que Odinga sobrevivió a la presión y el estrés del aislamiento y todo lo demás.

Dije “cuando volví a ver a Odinga”. Esto fue a mediados de diciembre de 1980, después de que fue deportado de Ghana. Mi sensación es que Odinga pudo haber participado en las ejecuciones de oficiales militares en 1979 ordenados por un Consejo Provisional de Defensa Nacional (PNDC) que Rawlings presidió.

Cuando decidí escribir esta columna, lo que hice fue ir a Wikipedia y buscar información sobre el tal Jerry Rawlings. He aquí algo de lo que encontré que considero relevante para la historia de Lumumba.

Jerry John Rawlings es un ex líder militar y político ghanés que gobernó el país desde 1981 hasta 2001 y también durante un breve período en 1979. Dirigió una junta militar hasta 1992 y luego se desempeñó durante dos períodos como el democráticamente elegido Presidente de Ghana. Rawlings inicialmente llegó al poder como teniente de vuelo de la Fuerza Aérea de Ghana después de un golpe de estado en 1979, y luego de entregar inicialmente el poder a un gobierno civil, reconquistó el país el 31 de diciembre. (Rawlings era el hijo de un padre escocés y una madre ghanés).

El 15 de mayo de 1979, Rawlings y otros seis soldados organizaron un golpe de estado contra el gobierno del general Fred Akuffo, pero fracasaron y fueron arrestados. Fue públicamente condenado a muerte en un tribunal general de guerra y encarcelado. Mientras esperaba su ejecución, Rawlings fue rescatado de custodia el 4 de junio de 1979 por un grupo de soldados.

Rawlings estableció y se convirtió en presidente de un Consejo Revolucionario de Fuerzas Armadas (Armed Forces Revolutionary Council, AFRC) de 15 miembros, que más tarde se convertiría en el Consejo Provisional de Defensa Nacional (Provisional National Defence Council, PNDC). El PNDC organizó la ejecución mediante un pelotón de fusilamiento de 8 oficiales militares, incluidos los generales Kotei, Joy Amedume, Roger Felli y Utuka, así como los 3 ex jefes de estado: Afrifa, Acheampong y Akuffo.

Cuando Odinga Lumumba llegó a Belize en diciembre de 1980, pasaron solo tres meses antes de que el Preámbulo de Acuerdo desatara disturbios y violencia en Belize. Armado con un machete, Lumumba capturó la imaginación del público beliceño cuando comenzó a cerrar todos los bancos y negocios en las calles principales de Belize.

Después del Preámbulo, Lumumba trabajó conmigo en este periódico durante algunos años antes de que aparentemente regresara a Ghana. Era un hombre muy grande en los gobiernos de Rawlings, y recibió regiamente a beliceños como el finado Bert Tucker en Accra en 1993.

Odinga reapareció en Belize a principios del tercer milenio, si recuerdo bien, y me ayudó durante mi presidencia de la Universidad de Belize entre 2000 y 2004.

Me hizo prometer que me aseguraría de que lo enterraran como musulmán, pero cuando se enfermó y falleció en el Hospital Karl Heusner, sus familiares cristianos se movieron rápidamente y hubo un poco de controversia antes de que los musulmanes bajo el liderazgo del Imam Kaleem, establecieran su autoridad. Esto habría sido hace unos catorce años.

Por extraño que parezca, Odinga fue muy amigable con el Sr. Ralph Fonseca, quien pareció ayudarlo de varias maneras. Le sugiero a Bilal que intente contactar al Sr. Ralph para obtener más información sobre Odinga.

Para terminar, diría que Odinga fue un verdadero revolucionario, audaz e intrépido. Hay intelectuales revolucionarios en Belize, pero en Ghana, Lumumba había visto acción real. No me habló de sus hazañas, y nunca lo cuestioné. Belize lo vio en acción durante el Preámbulo, y la impresión que dejó en los jóvenes beliceños fue indeleble. Nunca se borrará.

¡Poder al pueblo!

PD Luego de escribir esta columna, decidí buscar Odinga Lumumba en Google. (Hay un parlamentario de Guyana que usa el mismo nombre, por lo que es un poco confuso).

De todos modos, el Canal 7 hizo un obituario sobre Odinga el 20 de junio de 2005.

Adele Ramos-Daly escribió una nota sobre un “Simposio en Memoria de Odinga Lumumba” patrocinado por Kremandala en este periódico el 29 de marzo de 2006. (Los oradores principales, entre otros, incluyeron a dos ministros actuales del gabinete UDP (Hulse y Elrington).

Finalmente, encontré una columna que escribí el 26 de abril de 2012, que se refería a Odinga y su visión negativa de los británicos.