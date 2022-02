From the Publisher en Español

Una de las cosas más interesantes que me dijo Charlie Good fue que había estado en la nómina de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) en 1984 cuando el Comisionado de Policía, Max Samuels, lo contrató para que me asesinara. El jefe de la CIA en Belize en ese momento era un tal Bob Trencher, a quien creo que me presentó un hombre de negocios amigo mío. Good dijo que la respuesta de Trencher a la revelación del contrato de Samuels fue: “Simplemente no nos involucres”.

Otra cosa interesante que dijo Good fue que Samuels le había dicho que un oficial de policía superior (ya fallecido) “se encargaría de todo” una vez que cumpliera la orden X.

Como dije en la columna anterior, después de escuchar las noticias de las 12:30 p.m. ese fatídico día, fui a buscar a Rufus X, que estaba trabajando en los cimientos flotantes de la casa donde he vivido desde 1987 en el paseo Seashore en Buttonwood Bay. (El terreno está frente al mar y me lo concedió el Honorable George Price y el Ministro de Tierras, el Honorable Florencio Marin, Sr., porque el Sr. Price sintió que yo había sido de ayuda en cuanto al éxito de su partido en la campaña de las elecciones generales de 1979).

De todos modos, Rufus era típicamente imperturbable y sin prisas; luego me llevó a su casa, donde trató de mostrarme cómo usar un arma. El ejercicio lo frustró rápidamente, diría yo, así que me dijo que yo debería conducir y que él se encargaría del “armamento”. Luego fuimos a buscar al Sr. Good, y mientras buscábamos en la ciudad, recibimos noticias alrededor de la 1:45 de que la policía lo había detenido en la tienda propiedad del finado Ernest Meighan, Sr., cerca de la Biblioteca Pública del Municipio Cinderella. No se dieron detalles. (Alrededor de la época del Preámbulo de Acuerdo, Meighan solía escribir una columna en este periódico titulada “Belize-U.S.A.: The Only Way”).

Unos días después, estaba en mi cama temprano una noche, cuando una vecina llamada Erica Moses, que estaba planchando algo para mi esposa, vino a preguntarme si quería ver a Charlie Good. Good estaba afuera de mi casa en la planta baja de la Calle Primera. Yo estaba, por supuesto, asustado, y le dije que no. Siempre he sentido que si Erica no hubiera estado allí, las cosas podrían haber sido diferentes.

Entonces decidí pasar a la clandestinidad, lo que hice en una habitación del antiguo Bliss Hotel en Water Lane. Faltaba aproximadamente una semana para las elecciones generales de 1984, y sentí que si sobrevivía hasta las elecciones, ya sea que el PUP ganara o perdiera, el peligro para mí se reduciría considerablemente.

El hombre fuerte panameño, Manuel Noriega, había estado en la nómina de la CIA antes de volverse rebelde, por así decirlo, y el presidente estadounidense George Bush, padre, decidió invadir Panamá dirigida por Noriega en 1989. Mi creencia personal es que Max Samuels también había sido un activo de la CIA que se volvió deshonesto, y el gobierno de los Estados Unidos revocó su visa estadounidense a principios de la década de 2000 cuando era Ministro de Inmigración del PUP. Sospecho que Max era un activo de la CIA en 1984, cuando se desarrollaba este drama de Good/X.

El problema personal de Samuels conmigo fue probablemente el resultado del artículo principal en la edición del viernes 24 de agosto de 1984 de AMANDALA, por el cual el comisario exigió una disculpa. Yo era joven y macho en ese momento, y rechacé su demanda.

La noticia principal del 24 de agosto de 1984 estaba directamente relacionada con el artículo principal de la edición del viernes 4 de mayo de 1984 de AMANDALA. El titular del 4 de mayo discutía la acusación de tres beliceños prominentes en el condado de Dade (Florida) por el cargo de mover $ 2.2 mil millones (EE. UU.) en cocaína a los Estados Unidos desde Colombia a través del Aeropuerto Internacional de Belize. En el momento de la acusación, Samuels le dijo al público beliceño que se ocuparía personalmente del caso.

El 24 de agosto de 1984, nuestro artículo principal había informado: “También se lanzaron miradas inquisitivas hacia él (Samuels) después de que un abogado estadounidense radicado en Los Ángeles (casado con una dama beliceña) hiciera una fiesta de $12,000 para el comisionado Samuels en el Hotel Fort George. Los rumores decían que los clientes del abogado eran todos gánsteres relacionados con narcóticos y que tenía motivos ocultos para organizar la fiesta de Samuels”.

No fue sino hasta la década de 1990 que un reportero estadounidense llamado Gary Webb comenzó a contar una historia monumental en un periódico de California: THE SAN JOSE MERCURY NEWS. Webb murió misteriosamente, pero no antes de publicar DARK ALLIANCE en 1998. He aquí un par de párrafos del prólogo del libro de Webb escrito por la conocida congresista de Los Ángeles, Excma. Maxine Waters:

”La noche que leí la serie ‘Dark Alliance’, estaba tan alarmado que literalmente me senté derecho en la cama, analizando cada palabra. Reflexioné sobre las muchas reuniones a las que asistí en el centro sur de Los Ángeles durante la década de 1980, cuando constantemente preguntaba: ‘¿De dónde vienen todas las drogas?’”.

”El tiempo que pasé investigando las acusaciones de la serie ‘Dark Alliance’ me llevó a la conclusión innegable de que la CIA, la DEA, la DIA y el FBI sabían sobre el tráfico de drogas en el centro sur de Los Ángeles”.

Tratemos de acortar una larga historia. De lo contrario, tendríamos que escribir otra columna sobre este tema, algo sin precedentes en nuestra historia. Charlie Good, un oficial militar altamente capacitado, se convirtió en el jefe de seguridad de AMANDALA a mediados de la década de 1990. Cuando me convertí en presidente de la junta directiva del Colegio Universitario de Belize en 1999 (y luego de la Universidad de Belize en 2000), lo contraté como nuestro jefe de seguridad en el campus universitario de la Ciudad de Belize.

Nuestras esposas se hicieron amigas y visité su casa varias veces, a veces con el finado Odinga Lumumba, quien había sido un agente de seguridad de alto rango y consultor en Ghana bajo el finado Jerry Rawlings. La historia de Lumumba en sí es increíble, pero quiero terminar con el hecho de que un par de veces me topé con Charlie y Odinga burlándose de mí. No estaba enojado, porque era un intelectual frágil en comparación con estos hermanos guerreros.

Cuando mi generación de estudiantes universitarios en esta región se estaba radicalizando en la década de 1960, adorábamos al Che Guevara y Fidel Castro porque habían sido estudiantes universitarios que lucharon con éxito contra los soldados profesionales en la Revolución Cubana. En África, los estudiantes idolatraban al sudafricano Nelson Mandela, un abogado que había dejado la ley para entrenarse en la guerra de guerrillas. En mi caso, cuando tuve que enfrentarme a Charlie Good, no tuve posibilidad de sobrevivir. Si lo que parecía suceder era real, entonces Rufus X me salvó la vida. Directamente hacia arriba.

