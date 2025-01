Amandala Year in Review 2024 – Part 2

“No me gusta la forma en que me educaron. Me enseñaron un montón de tonterías sobre un cerdo, bailar una giga, por un higo…” – de “Dan Is The Man” de The Mighty Sparrow

El Gran Incendio sigue ardiendo en California, y nuestras oraciones están con todos los afectados, cuya devastación es inquietantemente similar a lo que las bombas estadounidenses han logrado en todo el mundo en Gaza, mientras el genocidio allí continúa. Pero hoy daremos un paso atrás para apreciar lo rápido que pueden cambiar las cosas de una parte del mundo a otra, y por lo tanto es todo nuestro asunto, o debería serlo, cuando hay esperanza para los pueblos hambrientos y oprimidos que surgen de las cenizas de la dominación y la explotación extranjera, por cualquier medio necesario. Nuestras raíces beliceñas están profundamente arraigadas en la madre África, y cuando “la libertad suena” en ese bendito continente, resuena en los huesos de los descendientes africanos en todo el mundo. Por lo tanto, instamos a nuestro pueblo beliceño a que busque información sobre el triángulo africano de cambio en Níger, Malí y Burkina Faso, antes de que las fuerzas del imperialismo los superen, y entonces probablemente tendremos que esperar mucho tiempo para descubrir “quiénes fueron los verdaderos revolucionarios”.

No es que nuestra educación colonial en Belize/Honduras Británica fuera inútil. Las muchas historias que leímos estaban llenas de lecciones de vida, y muchas eran divertidas de leer, y los poemas también. Y, por supuesto, había mucha información: historia, geografía, ciencias, etc., y formación básica en gramática del lenguaje y los elementos esenciales de las matemáticas y materias relacionadas. Sí, por supuesto, en Belize la mayoría de nosotros tuvimos la oportunidad de recibir una “buena educación”.

Pero fue mucho más tarde en nuestra edad adulta que empezamos a escuchar, a menudo a través de Amandala, acerca de eventos importantes que estaban ocurriendo incluso mientras estábamos en la escuela, de los cuales no teníamos conocimiento en ese momento, y, de hecho, tampoco lo sabían la mayoría de nuestros padres y maestros. Podría parecer que esto se debió al estado de los medios de comunicación en esos días -una estación de radio controlada por el gobierno y dos periódicos de partidos políticos-, pero también existe la sospecha de que fue la manipulación y restricción bien orquestada de ciertos tipos de noticias en los principales medios internacionales.

¿De qué otra manera podemos explicar la completa ignorancia del pueblo beliceño -incluso mientras nuestros líderes agitaban por la independencia en la década de 1960 frente al reclamo guatemalteco- del hecho de que Guatemala misma había sufrido recientemente un golpe de estado, el derrocamiento de su popular presidente civil, Jacobo Arbenz, el 27 de junio de 1954, seguido por el gobierno de una serie de dictadores militares, todos orquestados por la CIA de los Estados Unidos. Sólo nos enteramos de eso hace un par de décadas, cuando dichos archivos de la CIA fueron “desclasificados”.

Incluso en aquellos años sesenta, un tal Nelson Mandela luchaba contra el apartheid en Sudáfrica y fue encarcelado el 12 de junio de 1964 junto con sus camaradas del Congreso Nacional Africano (CNA), mientras que en Belize estábamos completamente a oscuras. ¡Un apagón informativo! Hasta los años ochenta, cuando su caso se internacionalizó y la campaña por su libertad y el fin del apartheid en Sudáfrica se convirtió en un grito de guerra en las canciones de Bob Marley y los Wailers y algunos otros músicos. ¿Por qué se nos mantuvo en la ignorancia?

De la misma manera, no sabíamos nada sobre el breve triunfo del Congo a través de su independencia y el posterior asesinato de su presidente Patrice Lumumba, el 17 de enero de 1961, hasta muchas décadas después, cuando de nuevo se vio implicada la mano de la CIA y otros agentes extranjeros.

Cuando el gran presidente ghanés Kwame Nkrumah fue depuesto repentinamente en un golpe de Estado el 24 de febrero de 1966, de nuevo estábamos completamente a oscuras. No era asunto nuestro. Pero, de nuevo, décadas después, nos enteramos de que la CIA estaba involucrada.

Nos hemos enterado de tantos acontecimientos importantes, mucho después de que ocurrieran, cuando tal vez ya no importaban. ¿A quién le importa décadas después si Estados Unidos ayudó a orquestar el golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, que condujo a décadas de brutal dictadura militar con decenas de miles de víctimas civiles, tal como había sucedido en la guerra civil guatemalteca de 30 años tras el derrocamiento de Jacobo Arbenz?

Y en Haití, después de cuarenta años de la brutal dictadura de Papa Doc y Baby Doc, el pueblo haitiano finalmente logró elegir abrumadoramente a su presidente más popular, Jean Bertrand Aristide, pero fue derrocado del poder en un golpe de estado, no una, sino dos veces: el 29 de septiembre de 1991 (adst.org) y el 29 de febrero de 2004 (Wikipedia); ¿y cómo es que tenemos que descubrir décadas después que la CIA jugó un papel en ambos golpes de estado?

Con el cambio de régimen aparentemente siendo una habilidad especial de la CIA, y la Doctrina Monroe todavía proporcionando justificación adecuada para algunos patriotas estadounidenses, ¿cuántas otras pequeñas naciones también han sido víctimas de este tipo de interferencia?

Parece que el pequeño Belize, incluso con el Preámbulo de Acuerdo casi metido a la fuerza en nuestras gargantas, a través de la hábil diplomacia del Primer Ministro Price y la obstinación audaz del pueblo beliceño pudieron realizar una maniobra al estilo “Pedro Ardimales” para lograr nuestra independencia incluso bajo un estado de emergencia, también gracias a la bendición del presidente Carter (QEPD).

Pero estos son tiempos diferentes, un nuevo día, la era de las noticias falsas y las redes sociales, cuando el apagón informativo ya no debería ser un problema; pero tenemos que buscar las fuentes, y una sobrecarga de propaganda cuestionable puede ser la nueva dificultad. Por lo tanto, debemos determinar qué fuente de noticias es creíble, “separar el sentido del sin sentido” y luego hacer nuestro propio juicio.

“¿Hasta cuándo matarán a nuestros profetas?”, cantaba Bob Marley. Se refería a los muchos líderes valientes, honestos y visionarios, que tenían en el corazón el bienestar de su pueblo, que han sido asesinados o derrocados mediante golpes de estado orquestados a lo largo de los años. Pero todo lo que oímos hablar es de los líderes africanos corruptos, de quienes se dice que son la razón por la que gran parte del continente ha permanecido “pobre y atrasado”, como si África fuera incapaz de producir grandes líderes y estadistas.

En este momento, están sucediendo grandes cosas en la escena mundial. Aunque no se habla mucho de ello en los principales medios de comunicación internacionales, parece que puede estar amaneciendo un nuevo día en África, con algunas naciones africanas uniéndose para poner fin a generaciones de empobrecimiento y explotación de sus recursos naturales por parte de antiguos amos coloniales europeos mediante el soborno de unos pocos líderes corruptos. Los acontecimientos en África merecen ser observados con atención, ya que toman una postura contra la dominación y explotación de sus países por parte de sus antiguos amos coloniales.

Afortunadamente, hoy en día tenemos acceso a información de varias fuentes que ofrecen una gran cantidad de información sobre estos últimos acontecimientos. Lo que sucede en Oriente Medio, África o Haití, todo nos afecta en este mundo interconectado, y el apoyo a nuestra difícil situación en el pequeño Belize viene de todas partes. Por lo tanto, es bueno que los beliceños, especialmente aquellos con herencia africana, presten atención a lo que está sucediendo en la actual batalla por la libertad en la madre patria.