Belize on heightened surveillance for New World Screwworm

Se dice que a veces “del mal surge el bien”; o, “es un mal viento que no trae nada bueno”; o en nuestra jerga criolla, “cada decepción es para lo mejor”. Y, mientras incluso nuestros líderes actuales del gobierno PUP lamentan públicamente la difícil situación de “la leal oposición del Rey”, que parece estar en completo desorden y desunión; y nuestra alabada democracia parece estar en un estado vulnerable, tal vez haya una oportunidad aquí para que activistas y luchadores por la libertad como “Visión Inspirada por el Pueblo” (VIP) recuerden a nuestros líderes de uno de sus fracasos más atroces en nuestra búsqueda de la buena gobernanza. La oposición puede ser demostrablemente débil y estar en ruinas, pero incluso cuando ha estado en su mejor momento, nuestra democracia aún era seriamente defectuosa por lo que se ha convertido en un impedimento debilitador casi aceptado que ha plagado a nuestra honorable Cámara durante tanto tiempo que todos hemos llegado a darlo por sentado. Pero si arregláramos lo que se ha convertido en la práctica en una dictadura del gabinete, tal vez nuestra democracia podría seguir floreciendo incluso con el partido opositor en ruinas. De hecho, ¿previeron los arquitectos de nuestra Constitución la necesidad de garantizar una democracia saludable incluso cuando un partido controla totalmente la Cámara?

Mucho antes del anuncio de la fecha de las últimas elecciones generales de 2020, el Movimiento por la Paz de Belize (BPM en inglés) había pedido (e incluso llevó su caso a los tribunales) que el gobierno enmendara las divisiones electorales, de acuerdo con nuestra Constitución, para reflejar un número más equitativo de votantes por circunscripción. Sin embargo, los dos principales partidos políticos se quejaron de que el tiempo era demasiado corto para un ejercicio de “redistribución de distritos”; y el PUP incluso se comprometió en su manifiesto Plan Belize a abordar rápidamente la cuestión de la redistribución de distritos si era elegido. Bueno, fueron elegidos; y ahora se acerca el final de su mandato de 5 años, y el tiempo se acaba, incluso cuando algunos expertos sugieren que, como la oposición no está en un estado “listo para la batalla”, es el momento oportuno para que el gobierno convoque elecciones generales anticipadas y reciba un próximo mandato de 5 años casi garantizado. Nadie los criticaría. Esa es la naturaleza de la política de partidos.

Pero, la población en general ya puede ver las señales de lo que podría convertirse en un problema en el futuro, si se deja que este gobierno continúe con su alegre camino, con la confianza de que su poder no será controlado de manera efectiva por ninguna oposición organizada. La controversia sobre el terreno del hospital puede parecer haber provocado muy buenas explicaciones del Gobierno de Belize, y una justificación real para sus acciones al cambiar la ubicación de las instalaciones y pagar la tasa comercial vigente para asegurar el terreno en la ubicación deseada para el hospital; pero como dice el dicho, “no es lo que se hace, sino cómo se hace”. Es una preocupación entre varios votantes que se puedan hacer cambios tan repentinamente, grandes cambios en los planes, sin que se les haya consultado y tenido la oportunidad de ventilar sus sentimientos e ideas, antes de que se tome una decisión final, incluso si la decisión final es diferente de lo que habían deseado. Pero que se les diga, como dijo el Primer Ministro, “es un trato hecho”, o palabras similares, deja a algunos miembros del electorado sintiéndose impotentes.

No se puede discutir el hecho de que desde que asumió el cargo en noviembre de 2020, el actual gobierno del PUP bajo el Primer Ministro John Briceño ha logrado mucho. Este sigue siendo un gobierno muy popular; no perfecto, por supuesto, pero su historial habla por sí solo, en educación, en vivienda, en carreteras e infraestructura, en tierras, en turismo y relaciones con la diáspora, en las artes y la cultura, en salud (seguro nacional de salud) a pesar de algunos contratiempos individuales, el medio ambiente, etc.; incluso la ley y el orden han visto muchas mejoras, a pesar de un persistente problema de delincuencia. El hecho de que todo esto pudiera haberse logrado incluso en ausencia de una oposición unificada y fuerte, sugiere que el pueblo beliceño debe ser elogiado por tomar algunas buenas decisiones en 2020 para que personas competentes, de carácter y con buen liderazgo se hicieran cargo de los asuntos del gobierno.

Pero también se dice que “el poder corrompe; y el poder absoluto corrompe absolutamente”. No nos gustaría que este grupo inspirado de estadistas comenzara a perder el rumbo con una creciente sensación de poder y arrogancia desenfrenados. Siendo humanos, esa pendiente resbaladiza podría convertirse en un problema, a medida que los donantes de fondos de campaña comiencen a presionar cada vez más al Gobierno de Belize para que satisfaga sus objetivos comerciales particulares, que podrían no ser en el mejor interés del público.

Tal vez sea hora de revisar y reflexionar seriamente sobre los méritos y el propósito de la estipulación de los arquitectos de nuestra Constitución de la Independencia de que “el Gabinete estará compuesto por (a) no más de dos tercios de los miembros elegidos del partido que obtenga la mayoría de escaños en la Cámara de Representantes…” La Constitución establece además “que un Ministro de Estado designado en virtud del artículo 45 no será miembro del Gabinete, pero podrá asistir a las reuniones del Gabinete por invitación del Primer Ministro”. Esa disposición del “Ministro de Estado” fue una enmienda posterior a la Constitución, y algunos observadores han sugerido que puede haber resultado efectivamente en una “dictadura del Gabinete”, que, con la estipulación anterior de “no más de dos tercios” en el original, puede haber sido algo que se consideró que valía la pena evitar. “Quien paga al flautista elige la melodía”, y con el sustancial ajuste salarial que viene junto con un nombramiento como Ministro de Estado, parecería que en la práctica esas personas se han convertido en una parte permanente del Gabinete, que NO es lo que aparentemente nuestra Constitución pretendía. Después de todo, ser invitado a asistir a una reunión del Gabinete es una cosa; Pero parece que esta cuestión del Ministro de Estado se ha arraigado tanto que ha socavado de hecho la estipulación de “no más de dos tercios”.

Consideremos la posibilidad muy real de que, como sucedió en los años 60, el PUP pueda arrasar en las próximas elecciones generales. Sería una Cámara sin voz disidente si se le permite al Primer Ministro, como se ha convertido en práctica, nombrar Ministros de Estado a todos los demás miembros del gobierno que no hayan sido nombrados ya como Ministros. ¿Sería eso lo mejor para nuestro gobierno, donde todos están obligados a jurar el secreto del Gabinete y a la unanimidad, y sin ninguna voz disidente o cuestionadora pronunciándose sobre ningún asunto en nuestra Cámara de Representantes?

Este es un asunto que nuestra Comisión Constitucional debe estudiar seriamente, porque nuestra preciosa democracia podría fácilmente convertirse en una forma de dictadura funcional. Y consideremos la preocupación planteada por C.B. Hyde en la página 17 de su libro, Janus. Él observó que, debido a nuestro actual sistema electoral de “mayoría simple”, es posible que un partido reciba sólo el 52% de los votos emitidos y, sin embargo, termine con más de 3/4 de los escaños en la Cámara, “lo que le da el poder de suspender la Constitución y cambiarla unilateralmente”. Esto ya ha sucedido antes, y sugirió que “la Constitución debería cambiarse para evitar que vuelva a suceder”. En este momento de desintegración de la oposición, es probablemente una buena oportunidad para centrarse en los cambios a nuestra Constitución, que, irónicamente, requerirán la aprobación de los mismos políticos cuyo poder los cambios propuestos pretenden reducir.