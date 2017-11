From the Publisher en Español

En Belize, pasados 36 años desde la independencia política, la ley sigue siendo una profesión aristocrática. En Belize, usted no encuentra abogados inconformistas, como en los Estados Unidos, que toman casos simplemente porque creen en la justicia o la importancia social del asunto específico. Los abogados en Belize sienten, sin duda, la presión de grupo y la presión de la comunidad, para concentrarse exclusivamente en la acumulación de cuentas bancarias personales: así es como es.

Planteo el problema porque creo que ya es hora de que algún abogado estudie el tema de la discriminación en Belize. Sabemos que la victimización política ha sido aceptada como una realidad de la vida aquí durante seis décadas y más, y asumo que la victimización política es legal. Sin embargo, estoy seguro de que la discriminación es un delito en violación de la Constitución de Belize, pero no sé cómo se podría probar la discriminación en un tribunal de justicia: no soy un abogado.

Personalmente, creo que si hubiera sido “blanco por definición beliceña”, el sistema/la estructura de poder me habría tratado a mí y a mis empresas de manera diferente en múltiples ocasiones. Pero, si hubiera sido “blanco por definición beliceña,” habría estado, por definición, en apoyo de la supremacía blanca internacional, representada en Belize por la Reina de Inglaterra, y esto habría hecho toda la diferencia, parafraseando a Robert Frost.

Desde el punto de vista de un profano, yo diría que la discriminación ocurre cuando uno experimenta varios problemas debido a su color, origen étnico, origen familiar/de clase, religión, creencias políticas, sexo, preferencias sexuales, etc. Todos los seres humanos nacen con derechos iguales e inalienables, y el trato oficial que reciben debe ser justo e igual.

En una democracia parlamentaria como la nuestra, la elección de un gobierno nacional cada cinco años consagra las decisiones del Primer Ministro y su gabinete con una bendición intimidatoria: la bendición de la mayoría de ciudadanos beliceños adultos que votaron en elecciones generales libres y justas. Entonces, si el gobierno de la mayoría decide que Belize Brewing Company debe seguir disfrutando de una concesión de desarrollo después de 48 años de la misma y, por lo tanto, seguir estando exento de ciertos impuestos, eso es legal y está bien. Si ese mismo gobierno de la mayoría llega un día a la opinión de que Yhonny Rosado les debe $ 600,000 en impuestos generales sobre las ventas (GST), eso también es, a primera vista, legal y correcto. Pero, ¿es discriminación de alguna manera por el abierto activismo político de Yhonny?

A lo largo de los años, he experimentado varias situaciones con respecto a Radio KREM, que estaba convencido eran discriminatorios en su naturaleza. Radio KREM, que comenzó a transmitir en noviembre de 1989, representaba las realidades del estilo de vida de los beliceños de la base que estaban en la base de la pirámide socioeconómica de Belize. La historia de la radiodifusión en este país ha sido extremadamente colonial. El monopolio British Honduras Broadcasting Service (BHBS) intentó ser lo más parecido posible a British Broadcasting Corporation (BBC). Cuando el anticolonial Partido Unido del Pueblo (PUP) asumió a BHBS a principios de los años 1960, la estación se hizo conocer como Radio Belize. Fue un monopolio del gobierno. Cuando uno entraba en su estudio de transmisión, era como en los días de BHBS: se suponía que uno se comportaría como si estuviera en la iglesia. Puedo testificar a eso. Radio Belize era una institución que no le gustaba a las bases beliceñas.

Por el contrario, es seguro decir que Radio KREM, como anti-establishment y anti- supremacía blanca, ha sido detestado por los blancos de Belize, los Afro Sajones y la comunidad de expatriados europeos. Hubo dos intentos diferentes de derribar la torre de transmisión de KREM en la Calle Partridge – en diciembre de 1990 y en febrero de 1998. Además, un vehículo del ejército británico atropelló la antena de Radio KREM en Baldy Beacon por ahí de 1992, no recuerdo la fecha exacta. Sé que nuestra estación nunca fue compensada por esto.

Suficiente de la saga KREM por ahora. Todos los días y todas las noches en las calles de la Ciudad de Belize, los agentes de policía toman decisiones para detener y registrar y hostigar a los ciudadanos jóvenes simplemente por su apariencia. Algún abogado aquí debe demostrar la discriminación en las calles y hacer que el Gobierno de Belize pague por estas violaciones de los derechos humanos.

Ahora, de vuelta a Yhonny. Él debe estar bajo un estrés serio. Recuerdo que en marzo de 2007, el abogado Rodwell Williams, del bufete de abogados actual del Primer Ministro, me escribió para decirme, en parte, que su cliente, el banco de Lord Michael Ashcroft, estaba reclamando que le debíamos al banco $262,000. Mi hija que es la gerente comercial me había asegurado que nuestro periódico había pagado esa factura por medio de avisos publicitarios de cuatro negocios diferentes de Ashcroft durante el transcurso de trece años. Aún así, estuve traumatizado por días. El apoyo moral de Mark Espat, mi yerno, me ayudó a calmarme. Estoy diciendo que sé por experiencia cómo se siente Yhonny y, a través de este medio, ofrezco, por lo que sea que valga la pena, mi solidaridad humana.

Es difícil para los pequeños beliceños que hacen negocios bajo el actual régimen fiscal represivo. Televisión KREM se metió en un gran problema hace dos o tres años con GST porque no quería despedir trabajadores. Las facturas se suman rápidamente cuando uno pone el corazón por delante de su cerebro. Me dirán que la gente de GST no fabricó esta factura: Yhonny debe haber metido la pata. Bien.

Supongamos que decimos que esto es así. Contraatacaría diciendo que todos los que están informados en los dos principales partidos políticos de Belize son conscientes de que en varios puntos durante las últimas cuatro décadas ha habido un favoritismo político relacionado con el crecimiento del imperio Bowen, que ha sido considerado “demasiado grande” para fallar por el PUDP. Eso va para los dos partidos políticos que han formado gobiernos en Belize, porque cada vez que ahorraban impuestos para Sir Barry, usaba esos ahorros para donar al partido político que le había hecho el favor. Era recíproco, ya saben cómo es. Negocio de pescados grandes.

¿Sir Barry era un mejor hombre de negocios que Yhonny? Digamos que lo era. ¿Sir Barry entendía cómo hacer política mejor que Yhonny Rosado? Respondamos afirmativamente. Pero, hubo y hay una base para el imperio Bowen llamado Coca-Cola. Coca-Cola es una de las corporaciones transnacionales gigantes que manejan el mundo. Las implicaciones de eso eran que las empresas de Bowen siempre tenían acceso a tecnología de vanguardia del mundo desarrollado, sin mencionar el respaldo financiero.

James Carville dijo una vez de manera célebre: “Es la economía, estúpido”. En las calles de la Zona Sur, hay una sangrienta guerra civil que se ha estado librando durante un cuarto de siglo y más. Los seres humanos jóvenes matan y son asesinados diariamente mientras luchan por sobrevivir y criar a sus hijos. La vida es el más fundamental de los derechos humanos. También lo es la comida; La economía de Belize está sesgada. Los políticos nos han vendido. Este problema comenzó con la esclavitud. El problema continuó con el colonialismo. La discriminación siempre fue inherente al problema. Algunos de nosotros somos tratados de manera diferente a los demás. Y hay quienes pretendemos que no vemos.

¡Poder al pueblo!